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Барселона с трансферен удар: Манчестър Сити прие офертата за Родри!

Барселона с трансферен удар: Манчестър Сити прие офертата за Родри!

17 Август, 2026 11:59 1 009 1

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Сделката е на стойност 65 милиона евро, плюс допълнителни бонуси

Барселона с трансферен удар: Манчестър Сити прие офертата за Родри! - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Край на една от трансферните саги на лятото! Барселона и Манчестър Сити постигнаха споразумение за трансфера на Родри, съобщава гуруто Фабрицио Романо. Сделката е на стойност 65 милиона евро, плюс допълнителни бонуси.

Носителят на "Златната топка" на Мондиал 2026 се надява всичко да се развие гладко, за да може да пътува за Барселона в следващите дни и да бъде представен преди мача за трофея „Жоан Гампер“, ако бюрократичните процедури го позволят.

През последните дни Родриго е поддържал връзка със своите съотборници от националния отбор, с които преди броени дни спечели Световната титла. става дума за Жоан Гарсия, Ерик, Кубарси, Олмо, Гави, Педри и Ламин Ямал.


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