Барселона с трансферен удар: Манчестър Сити прие офертата за Родри!

Край на една от трансферните саги на лятото! Барселона и Манчестър Сити постигнаха споразумение за трансфера на Родри, съобщава гуруто Фабрицио Романо. Сделката е на стойност 65 милиона евро, плюс допълнителни бонуси.
Носителят на "Златната топка" на Мондиал 2026 се надява всичко да се развие гладко, за да може да пътува за Барселона в следващите дни и да бъде представен преди мача за трофея „Жоан Гампер“, ако бюрократичните процедури го позволят.
През последните дни Родриго е поддържал връзка със своите съотборници от националния отбор, с които преди броени дни спечели Световната титла. става дума за Жоан Гарсия, Ерик, Кубарси, Олмо, Гави, Педри и Ламин Ямал.
🚨🔵🔴 EXCLUSIVE: RODRI TO BARCELONA, HERE WE GO! 💥— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2026
Deal agreed for Spanish midfielder to join Barça from Man City, all done for the former Ballon d’Or.
Green light from Man City to last Barcelona bid.
More follows. 💣 pic.twitter.com/ECs2v6HIHX
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оз. Ген.Румянцев
12:56 17.08.2026