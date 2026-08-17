Мира Добрева обясни в какви отношения са със съпруга ѝ Жоро Торнев

Телевизионната журналистка Мира Добрева разказа откровено за тежкия здравословен инцидент, който преживя през 2023 г., както и за отношенията си с режисьора Жоро Торнев, с когото продължават да бъдат семейство, въпреки че от години живеят разделени или "разделени заедно", както казва тя.

През септември 2023 г. Мира Добрева беше приета по спешност в „Пирогов“, където претърпя операция и беше поставена в медикаментозна кома. Тогава дъщеря ѝ Лора съобщи публично за критичното състояние на журналистката, а дни по-късно семейството уточни, че здравословната криза е била свързана с перитонит. На 23 септември БНТ съобщи, че Добрева вече е изписана и се възстановява у дома.

Близо три години по-късно телевизионната водеща признава, че все още трудно говори за преживяното и го възприема като среща с границата между живота и смъртта.

„Не искам да говоря за комата, в която бях преди три години, защото би звучало налудничаво. Господ ме върна от онзи свят“, казва Мира Добрева пред „Супер Магазин“.

По думите ѝ първите месеци след излизането от болницата са останали в съзнанието ѝ като мъгла. Един от най-силните ѝ спомени е моментът, когато Жоро Торнев я взема от „Пирогов“. Заради множеството медицински тръби тя не можела да стои нормално в автомобила и трябвало да легне на седалката.

Тогава погледът ѝ попаднал върху дърветата и слънчевата светлина навън.

„Казах си: ако сега оживея, много ще гледам дърветата, много ще им гледам короните и много ще ходя по планини“, разказва журналистката. След преживяното тя започнала съзнателно да обръща повече внимание на природата и тишината, вместо постоянно да слуша книги и подкасти.

Мира Добрева признава, че преживяното е променило и отношението ѝ към смъртта. Според нея човешкият живот не приключва просто с физическия край и собственото ѝ преживяване е засилило тази вяра.

Откровено журналистката говори и за отношенията си със своя съпруг, телевизионния и филмов режисьор Георги Торнев. Двамата от години не живеят постоянно заедно, но и не са предприели окончателна стъпка към развод. Самият Торнев също потвърди през пролетта на 2026 г., че двамата са „разделени заедно“ и продължават да поддържат близка връзка.

„За мен Жоро е голямата ми животопреобразяваща любов и не мога така лесно да я заменя с друга“, казва Мира Добрева.

По думите ѝ нито един от двамата засега не е намерил достатъчно силна причина да сложи юридически край на брака им. Тя определя отношенията им като необичайни, но без натиск и предварително начертани решения.

„С живота не може да си правиш схеми. Когато си в житейската въртележка, не знаеш какъв зар ще ти се падне“, казва телевизионната водеща.

„Пожелавам на всеки човек да изживее любовта, която аз съм изживяла с него, дори и тя да е с неясен край“, казва Мира Добрева.

Три години след здравословната криза журналистката говори за преживяното не толкова като за период на болест, колкото като за повратен момент. След комата тя признава, че гледа по различен начин на времето, природата, любовта и самото усещане да бъдеш жив.