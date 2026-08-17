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Мира Добрева обясни в какви отношения са със съпруга ѝ Жоро Торнев

Мира Добрева обясни в какви отношения са със съпруга ѝ Жоро Торнев

17 Август, 2026 12:29 1 507 15

  • мира добрева-
  • водеща-
  • бнт-
  • отношения-
  • жоро торнев-
  • съпруг

"Ние сме "разделени заедно", каза водещата

Мира Добрева обясни в какви отношения са със съпруга ѝ Жоро Торнев - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Телевизионната журналистка Мира Добрева разказа откровено за тежкия здравословен инцидент, който преживя през 2023 г., както и за отношенията си с режисьора Жоро Торнев, с когото продължават да бъдат семейство, въпреки че от години живеят разделени или "разделени заедно", както казва тя.

През септември 2023 г. Мира Добрева беше приета по спешност в „Пирогов“, където претърпя операция и беше поставена в медикаментозна кома. Тогава дъщеря ѝ Лора съобщи публично за критичното състояние на журналистката, а дни по-късно семейството уточни, че здравословната криза е била свързана с перитонит. На 23 септември БНТ съобщи, че Добрева вече е изписана и се възстановява у дома.

Близо три години по-късно телевизионната водеща признава, че все още трудно говори за преживяното и го възприема като среща с границата между живота и смъртта.

„Не искам да говоря за комата, в която бях преди три години, защото би звучало налудничаво. Господ ме върна от онзи свят“, казва Мира Добрева пред „Супер Магазин“.

По думите ѝ първите месеци след излизането от болницата са останали в съзнанието ѝ като мъгла. Един от най-силните ѝ спомени е моментът, когато Жоро Торнев я взема от „Пирогов“. Заради множеството медицински тръби тя не можела да стои нормално в автомобила и трябвало да легне на седалката.

Тогава погледът ѝ попаднал върху дърветата и слънчевата светлина навън.

„Казах си: ако сега оживея, много ще гледам дърветата, много ще им гледам короните и много ще ходя по планини“, разказва журналистката. След преживяното тя започнала съзнателно да обръща повече внимание на природата и тишината, вместо постоянно да слуша книги и подкасти.

Мира Добрева признава, че преживяното е променило и отношението ѝ към смъртта. Според нея човешкият живот не приключва просто с физическия край и собственото ѝ преживяване е засилило тази вяра.

Откровено журналистката говори и за отношенията си със своя съпруг, телевизионния и филмов режисьор Георги Торнев. Двамата от години не живеят постоянно заедно, но и не са предприели окончателна стъпка към развод. Самият Торнев също потвърди през пролетта на 2026 г., че двамата са „разделени заедно“ и продължават да поддържат близка връзка.

„За мен Жоро е голямата ми животопреобразяваща любов и не мога така лесно да я заменя с друга“, казва Мира Добрева.

По думите ѝ нито един от двамата засега не е намерил достатъчно силна причина да сложи юридически край на брака им. Тя определя отношенията им като необичайни, но без натиск и предварително начертани решения.

„С живота не може да си правиш схеми. Когато си в житейската въртележка, не знаеш какъв зар ще ти се падне“, казва телевизионната водеща.

„Пожелавам на всеки човек да изживее любовта, която аз съм изживяла с него, дори и тя да е с неясен край“, казва Мира Добрева.

Три години след здравословната криза журналистката говори за преживяното не толкова като за период на болест, колкото като за повратен момент. След комата тя признава, че гледа по различен начин на времето, природата, любовта и самото усещане да бъдеш жив.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мира

    8 3 Отговор
    Ми нищйе дамеебетози изпущеняк!
    Лошото е, че и другите нещат!

    12:31 17.08.2026

  • 2 Някои

    8 0 Отговор
    Жени дори да ги съжалява човек е излишно. Вярват, че " няма проблем, той ще си дойде, ще ме забележи"
    Не и ако вие не се забележите първо.

    12:32 17.08.2026

  • 3 Медуза изпълзяла от прованса

    6 3 Отговор
    И нищо не надградили
    Обира на старците последните скъпоценности
    Тя си знае как да се живее на чужд гръб
    Влечуго

    12:34 17.08.2026

  • 4 Гошо - тръбата

    6 1 Отговор
    Като баба с дядо.

    12:34 17.08.2026

  • 5 Анонимен

    3 2 Отговор
    Бъди жива ,жизнена и посоката към която вървиш да е правилна.Пътят е осеян с препятствия и тръни,но това няма как да те спре.Успех във всички начинания.

    12:36 17.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Много важно

    8 1 Отговор
    И коя е Мира Добрева?
    Моля, пояснение с какво е заслужила внимание тази семпла женица.

    Коментиран от #8

    12:38 17.08.2026

  • 8 Миракъл

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Много важно":

    Председател на клуба на столетниците е, а Лили Иванова е почетен президент.

    12:40 17.08.2026

  • 9 смях в залата

    7 1 Отговор
    Известна като жената на Жоро Торнев. Нищо по-вече. Затова говори за него за да прелее имидж към себе си.

    Коментиран от #11

    12:48 17.08.2026

  • 10 Не важи за всеки

    4 0 Отговор
    Човек би трябвало да обича еднакво и паралията и калайджията, да го прави еднакво и в царски дворец и в едностайна панелка в Младост и в схлупената колиба на прадядо си, и да бъде до любимия си, както в здраве, така и в болест и в трудни моменти. Да има взаимност, а не това да се счита за едностранно "задължение". В този ред на мисли не всяка госпожа е способна на такова нещо. Изобщо не важи за всЯкА госпожа.

    12:53 17.08.2026

  • 11 БеГемот

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "смях в залата":

    Ми обратното е ...кой по дяволите е Жоро?!А мира е хубава глуповата женичка тоя е ударил джакпота и се дърпа....

    13:10 17.08.2026

  • 12 Госопид! Каква новина!

    3 0 Отговор
    Напраов "избихте рибата с таиз грандиозна новиан! Аз от три нощи не мигвам да имсля какв са отнашенията на някаква Мира със съпруга и Жоро! Но виж, разпростаняваният със сташна сила неонацидъм под носо на МВР, ДАНС, МАНС, ГДБОП и още 10 паразистин служби на тунеядци с огромни заплати, потресаващите престъпления и жестоки убийства на непълнолетни садисти, изверги и убийци, убили така жестоко невинния Геориг Кузов, съвсем не е от занение, нали? Това са дребни нища, не заслужават внимание!

    13:14 17.08.2026

  • 13 Бай онзи

    1 0 Отговор
    Ейййййй,много,много злоба има в тоз народ!!!!

    13:18 17.08.2026

  • 14 ОЛЕКНА МИ!

    1 0 Отговор
    А бе чудя се що сън ме не лови напоследък, чудя се с коя новина ще започне брейкинк нюз на би би си довечера, а то ето я и нея новината - Мира се разделила с Георги, ама не се е разделила! Е след като прочетох туйцък текстче и разбрах че са неразделно разделени/ или пък разделени неразделно, взе че ми олекна от таз новинка, предстои и на милиони други да им олекне!!!

    13:26 17.08.2026

  • 15 Някой

    2 0 Отговор
    Това защо трябва да ни интересува. Престанете с тези жълтини.

    13:39 17.08.2026