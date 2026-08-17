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12 души са пострадали при катастрофата, предизвикана от диво прасе край Бургас

12 души са пострадали при катастрофата, предизвикана от диво прасе край Бургас

17 Август, 2026 12:41 1 658 27

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  • диво прасе-
  • маринка

Осем от пострадалите са откарани в болница с различни травми, като шестима са оставени за лечение

12 души са пострадали при катастрофата, предизвикана от диво прасе край Бургас - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

12 души са пострадали при катастрофата на пътя Бургас – Маринка, предизвикана от внезапно излязло на пътя диво прасе.

Инцидентът стана снощи около 20.50 часа, след пътния възел за квартал „Крайморие“.

Автомобил, движещ се в посока Бургас, блъснал дивото животно. При удара се отворили въздушните възглавници, а колата останала аварирала в насрещното платно.

Движещ се след нея автобус спрял, за да бъде оказана помощ. Няколко пътници слезли и се опитали да избутат авариралия автомобил към банкета.

В този момент друга кола, управлявана от 71-годишен бургазлия и движеща се към Маринка, ударила авариралия автомобил.

Пострадали са шофьорът, неговата 71-годишна съпруга и 47-годишната им дъщеря. Мъжът е със счупена гръдна кост, съпругата му – с контузия на гръдния кош, а дъщеря им – със счупени ключица и ребро.

Ранени са и деветима от пътниците, слезли от автобуса – две жени на 18 и 21 години от Твърдица, 22-годишен мъж от Ясна поляна и шестима турски граждани на възраст между 21 и 46 години.

Осем от пострадалите са откарани в болница с различни травми, като шестима са оставени за лечение. Друга жена е настанена в „УМБАЛ – Бургас“ с комоцио. Няма опасност за живота на пострадалите, предава БНТ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пипи

    10 0 Отговор
    Наслука !

    12:45 17.08.2026

  • 2 Ловец и рибар

    20 1 Отговор
    От катастрофата с КТБ много повече пострадаха.

    12:45 17.08.2026

  • 3 Чарлз Буковски

    35 2 Отговор
    Лошо прасе е било и се е казвало Делян

    12:46 17.08.2026

  • 4 Анонимен

    19 0 Отговор
    Съдбата на виновника не е посочена .Какво е станало с прасчо/глигана/.

    Коментиран от #5

    12:47 17.08.2026

  • 5 медал

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    Стара планина

    12:49 17.08.2026

  • 6 Сатана Z

    10 5 Отговор
    нещо не се връзва цялата схема .Как последния автомобил се блъска в първия като между тях има рейс?Къде е бил глигана след произшествието?

    Коментиран от #25, #26

    12:50 17.08.2026

  • 7 Мюмюн

    10 1 Отговор
    Да знайх че ще стане таквоз, нямаше да го тургам на прасето да търчи като луд...

    Коментиран от #22

    12:50 17.08.2026

  • 8 След като

    4 21 Отговор
    избрахте Бургас за Евровизия, така ще се разхождат прасета по улиците. София е стар исторически град и много чужденци щяха да се насладят и на Евровизия, на история и култура. А инфраструктурата може много бързо да се оправи около залата.

    Коментиран от #9, #13, #18

    12:56 17.08.2026

  • 9 чезвай

    15 2 Отговор

    До коментар #8 от "След като":

    Ква инфраструктура ще оправиш за бързо? Колко десетилетия минаха и не се накрадоха софийските управляващи? Че даже последния кмет направи още по-голям батак с боклуците. Ти да не си в някаква фирма, лапаща от общината?!

    13:01 17.08.2026

  • 10 Милчо Лаков

    13 2 Отговор
    Каква е тая навалица по селата посред нощ!? 70годишен,вместо да спи,се пробва да кара...

    13:02 17.08.2026

  • 11 Нека да пиша

    9 0 Отговор
    Това е била ,Ваня Червенкова!

    13:03 17.08.2026

  • 12 Абсурдистан

    10 4 Отговор
    Бездомните кучета също предизвикват катастрофи. Не трябва да има скитащи се бездомни домашни животни! Абсурдна държава!

    Коментиран от #17

    13:09 17.08.2026

  • 13 Кви улуци бе, селски!

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "След като":

    Това са пътища към извънградски квартали. Минават през гора.

    13:10 17.08.2026

  • 14 Баш Левскар

    6 1 Отговор
    Не е било обикновено прасе. Фен на цесека- тире е!

    13:11 17.08.2026

  • 15 Чума

    8 4 Отговор
    Второто пръсе, 71 годишното е още по виновато от първото!

    13:13 17.08.2026

  • 16 Тиква

    8 1 Отговор
    Пеевски искаше да се скрие,сменя локацията, обаче Бургазлия не спи, надуши глигана,а жената,свиня, къде?

    13:14 17.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Шишилизация

    8 1 Отговор
    Едно прасе, а толкова много поразии

    13:18 17.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ами То Си Живее !

    5 0 Отговор
    Там !

    Какво Търсят Те ?

    На Негов !

    Терен !

    13:18 17.08.2026

  • 22 Вие

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мюмюн":

    Сте жесток човек. Моля Ви, престанете, че ще умра от смях!

    13:19 17.08.2026

  • 23 е като няма кой да мисли

    9 0 Отговор
    такава става тя те тия триъгълници и жилетки са за украса, а при толкова народ един да не отиде 100на метра отцепка

    13:23 17.08.2026

  • 24 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    5 0 Отговор
    От npaceтата нойко, делян и кРадев, пострадаха 6 млн, българи и се обогатиха 250 съветски фамилии.

    13:24 17.08.2026

  • 25 Прочети

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    още веднъж с разбиране

    13:25 17.08.2026

  • 26 Улав

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    На кюфтета

    13:27 17.08.2026

  • 27 Мюмюн

    0 0 Отговор
    и после го изядоха: три дни и три нощи пиха и се веселиха, и ушите им плющяха

    13:42 17.08.2026

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