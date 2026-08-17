12 души са пострадали при катастрофата, предизвикана от диво прасе край Бургас

12 души са пострадали при катастрофата на пътя Бургас – Маринка, предизвикана от внезапно излязло на пътя диво прасе.
Инцидентът стана снощи около 20.50 часа, след пътния възел за квартал „Крайморие“.
Автомобил, движещ се в посока Бургас, блъснал дивото животно. При удара се отворили въздушните възглавници, а колата останала аварирала в насрещното платно.
Движещ се след нея автобус спрял, за да бъде оказана помощ. Няколко пътници слезли и се опитали да избутат авариралия автомобил към банкета.
В този момент друга кола, управлявана от 71-годишен бургазлия и движеща се към Маринка, ударила авариралия автомобил.
Пострадали са шофьорът, неговата 71-годишна съпруга и 47-годишната им дъщеря. Мъжът е със счупена гръдна кост, съпругата му – с контузия на гръдния кош, а дъщеря им – със счупени ключица и ребро.
Ранени са и деветима от пътниците, слезли от автобуса – две жени на 18 и 21 години от Твърдица, 22-годишен мъж от Ясна поляна и шестима турски граждани на възраст между 21 и 46 години.
Осем от пострадалите са откарани в болница с различни травми, като шестима са оставени за лечение. Друга жена е настанена в „УМБАЛ – Бургас“ с комоцио. Няма опасност за живота на пострадалите, предава БНТ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пипи
12:45 17.08.2026
2 Ловец и рибар
12:45 17.08.2026
3 Чарлз Буковски
12:46 17.08.2026
4 Анонимен
Коментиран от #5
12:47 17.08.2026
5 медал
До коментар #4 от "Анонимен":Стара планина
12:49 17.08.2026
6 Сатана Z
Коментиран от #25, #26
12:50 17.08.2026
7 Мюмюн
Коментиран от #22
12:50 17.08.2026
8 След като
Коментиран от #9, #13, #18
12:56 17.08.2026
9 чезвай
До коментар #8 от "След като":Ква инфраструктура ще оправиш за бързо? Колко десетилетия минаха и не се накрадоха софийските управляващи? Че даже последния кмет направи още по-голям батак с боклуците. Ти да не си в някаква фирма, лапаща от общината?!
13:01 17.08.2026
10 Милчо Лаков
13:02 17.08.2026
11 Нека да пиша
13:03 17.08.2026
12 Абсурдистан
Коментиран от #17
13:09 17.08.2026
13 Кви улуци бе, селски!
До коментар #8 от "След като":Това са пътища към извънградски квартали. Минават през гора.
13:10 17.08.2026
14 Баш Левскар
13:11 17.08.2026
15 Чума
13:13 17.08.2026
16 Тиква
13:14 17.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Шишилизация
13:18 17.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ами То Си Живее !
Какво Търсят Те ?
На Негов !
Терен !
13:18 17.08.2026
22 Вие
До коментар #7 от "Мюмюн":Сте жесток човек. Моля Ви, престанете, че ще умра от смях!
13:19 17.08.2026
23 е като няма кой да мисли
13:23 17.08.2026
24 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
13:24 17.08.2026
25 Прочети
До коментар #6 от "Сатана Z":още веднъж с разбиране
13:25 17.08.2026
26 Улав
До коментар #6 от "Сатана Z":На кюфтета
13:27 17.08.2026
27 Мюмюн
13:42 17.08.2026