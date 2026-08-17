12 души са пострадали при катастрофата, предизвикана от диво прасе край Бургас

12 души са пострадали при катастрофата на пътя Бургас – Маринка, предизвикана от внезапно излязло на пътя диво прасе.

Инцидентът стана снощи около 20.50 часа, след пътния възел за квартал „Крайморие“.

Автомобил, движещ се в посока Бургас, блъснал дивото животно. При удара се отворили въздушните възглавници, а колата останала аварирала в насрещното платно.

Движещ се след нея автобус спрял, за да бъде оказана помощ. Няколко пътници слезли и се опитали да избутат авариралия автомобил към банкета.

В този момент друга кола, управлявана от 71-годишен бургазлия и движеща се към Маринка, ударила авариралия автомобил.

Пострадали са шофьорът, неговата 71-годишна съпруга и 47-годишната им дъщеря. Мъжът е със счупена гръдна кост, съпругата му – с контузия на гръдния кош, а дъщеря им – със счупени ключица и ребро.

Ранени са и деветима от пътниците, слезли от автобуса – две жени на 18 и 21 години от Твърдица, 22-годишен мъж от Ясна поляна и шестима турски граждани на възраст между 21 и 46 години.

Осем от пострадалите са откарани в болница с различни травми, като шестима са оставени за лечение. Друга жена е настанена в „УМБАЛ – Бургас“ с комоцио. Няма опасност за живота на пострадалите, предава БНТ.