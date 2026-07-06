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Жасмин Паолини с нова крачка към славата на Уимбълдън

Жасмин Паолини с нова крачка към славата на Уимбълдън

6 Юли, 2026 20:28 378 0

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Италианската тенисистка се класира за четвъртфиналите след драматична победа над Александра Еала

Жасмин Паолини с нова крачка към славата на Уимбълдън - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Жасмин Паолини продължава да пише история на тревните кортове в Лондон! Финалистката от 2024 година демонстрира характер и майсторство, като се наложи над талантливата филипинка Александра Еала с резултат 6:4, 4:6, 6:3 в оспорван двубой, продължил повече от два часа.

В първия сет Паолини показа стабилна игра на сервис, печелейки 56% от точките при първо подаване и впечатляващите 75% при второ. Италианката реализира два пробива, докато съперничката ѝ успя да върне само един.

Във втората част Еала се мобилизира и подобри представянето си, като отбеляза 68% успеваемост на първи сервис и два пробива, но Паолини не се предаде и върна един от тях.

Решителният трети сет бе белязан от доминацията на Паолини, която спечели цели 94% от точките на първи сервис и реализира ключов пробив, който ѝ осигури победата.

С този успех Жасмин Паолини си осигури място сред най-добрите осем на Уимбълдън, където ще се изправи срещу украинката Марта Костюк.



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