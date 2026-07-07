Англия обмисля оспорване на червения картон на Джарел Куанса

23-годишният централен бранител на Англия и Байер Леверкузен Джарел Куанса, бе отстранен с директен червен картон по време на напрегнатия осминафинал на Световното първенство срещу Мексико. Въпреки численото си намаление през по-голямата част от второто полувреме, възпитаниците на Томас Тухел демонстрираха характер и елиминираха един от домакините на Мондиал 2026.

След бурните реакции и разгорещени дебати в британските медии, Футболната асоциация на Англия сериозно обмисля да подаде официална жалба срещу наказанието на Куанса. Подобен прецедент вече бе създаден от ФИФА, когато санкцията на американския нападател Фоларин Балогун бе отменена след обжалване. Сега "Трите лъва" се надяват на същата благосклонност от страна на световната футболна централа.

Предстоящият четвъртфинал срещу Белгия се очертава като истинско изпитание за англичаните, които не са докосвали световния връх от далечната 1966 година. Отсъствието на Куанса би било сериозен удар, особено предвид проблемите на десния фланг на защитата. След контузията на титулярния десен бек Рийс Джеймс в мача с Панама, Тухел бе принуден да ротира между Джед Спенс, Езри Конса, Джон Стоунс, самия Куанса и дори полузащитника Деклан Райс. Неяснотата около възстановяването на Джеймс допълнително усложнява ситуацията.

Съдбата на Джарел Куанса остава неясна, а решението на ФИФА ще бъде от ключово значение за амбициите на Англия на Мондиал 2026.