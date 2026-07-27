Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Ъшър изгони фенка от сцената, след като не се поддаде на изкушението му (ВИДЕО)

Ъшър изгони фенка от сцената, след като не се поддаде на изкушението му (ВИДЕО)

27 Юли, 2026 19:31 905 5

  • ъшър-
  • неловка ситуация-
  • неловък момент-
  • изпълнение-
  • концерт-
  • турне

Неловкият момент бързо обиколи социалните мрежи

Ъшър изгони фенка от сцената, след като не се поддаде на изкушението му (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският певец Ъшър прекрати част от концертното си изпълнение в Нашвил, след като поканена на сцената фенка видимо се почувства неудобно от провокативната хореография.

Инцидентът стана на 25 юли по време на съвместното турне „The R&B Tour“ на Ъшър и Крис Браун на стадион „Нисан“. При изпълнението на песента „Can U Handle It?“ 47-годишният музикант се приближи до жената и се опита да я насочи към легло, поставено като част от сценичния декор. Тя обаче се отдръпва и остава скована, което предизвика неловката реакция на певеца.

„Не мисля, че тя иска да бъде на сцената“, каза Ъшър пред публиката, след което даде знак на екипа си да я изведе. Част от присъстващите реагираха с освирквания, а видеото от момента бързо се разпространи в социалните мрежи.

По-късно жената защити поведението си онлайн. Тя обясни, че предварително не е знаела какво точно ще включва участието ѝ и че приемането на поканата да излезе пред публиката не означава съгласие за всяко действие на сцената. След последвалите критики тя заяви, че няма да позволи преживяното да бъде използвано за обиди и тормоз срещу нея.

Ъшър е известен с чувствените си сценични взаимодействия с почитателки, които често са част от концертите му. Случаят в Нашвил обаче предизвика дискусия в интернет за личните граници и съгласието при подобни предварително режисирани моменти, като мнозина защитават жената, която е отказала да бъде докосвана и "прелъстена" дори и наужким.

„The R&B Tour“ е първото общо стадионно турне на Ъшър и американския певец Крис Браун. Серията концерти в Северна Америка продължава до края на 2026 г.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 деса простакеса

    13 0 Отговор
    И аз няма да легна с горила !!

    19:39 27.07.2026

  • 2 Според мен

    3 5 Отговор
    Беше си готова...

    19:48 27.07.2026

  • 3 Крум исцифканото мекотело

    1 1 Отговор
    Пускаме сребърната капачка на кока кола. Който изплющи жена ми му я подарявам 🤤😅🤡💩

    20:18 27.07.2026

  • 4 Крум петроханеца

    1 1 Отговор
    Ето ви и златното шише на кока кола. Който изплющи жената му го подарявам. Изпотих се докато го качвах в сайта 🤡😅🤣🥳

    Коментиран от #5

    20:20 27.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.