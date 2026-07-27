Ъшър изгони фенка от сцената, след като не се поддаде на изкушението му (ВИДЕО)

Американският певец Ъшър прекрати част от концертното си изпълнение в Нашвил, след като поканена на сцената фенка видимо се почувства неудобно от провокативната хореография.

Инцидентът стана на 25 юли по време на съвместното турне „The R&B Tour“ на Ъшър и Крис Браун на стадион „Нисан“. При изпълнението на песента „Can U Handle It?“ 47-годишният музикант се приближи до жената и се опита да я насочи към легло, поставено като част от сценичния декор. Тя обаче се отдръпва и остава скована, което предизвика неловката реакция на певеца.

„Не мисля, че тя иска да бъде на сцената“, каза Ъшър пред публиката, след което даде знак на екипа си да я изведе. Част от присъстващите реагираха с освирквания, а видеото от момента бързо се разпространи в социалните мрежи.

Usher has serenaded countless fans over the years, but this time? The script flipped. 😭



After inviting a fan onstage during the “R&B Tour,” she wasn’t feeling it, leading Usher to laugh, “I don’t think she wanna be onstage.”



Did she make the right call, or is this an all time… pic.twitter.com/Z02rnCNwq4 — Rap-Up (@RapUp) July 26, 2026

По-късно жената защити поведението си онлайн. Тя обясни, че предварително не е знаела какво точно ще включва участието ѝ и че приемането на поканата да излезе пред публиката не означава съгласие за всяко действие на сцената. След последвалите критики тя заяви, че няма да позволи преживяното да бъде използвано за обиди и тормоз срещу нея.

Ъшър е известен с чувствените си сценични взаимодействия с почитателки, които често са част от концертите му. Случаят в Нашвил обаче предизвика дискусия в интернет за личните граници и съгласието при подобни предварително режисирани моменти, като мнозина защитават жената, която е отказала да бъде докосвана и "прелъстена" дори и наужким.

„The R&B Tour“ е първото общо стадионно турне на Ъшър и американския певец Крис Браун. Серията концерти в Северна Америка продължава до края на 2026 г.