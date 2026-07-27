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Търговска война! Китай осъди новите американски мита и поиска незабавната им отмяна
  Тема: Войната на митата

Търговска война! Китай осъди новите американски мита и поиска незабавната им отмяна

27 Юли, 2026 19:35 955 20

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  • си дзинпин-
  • тайван

Решението идва в момент, когато Пекин и Вашингтон се подготвят за евентуално посещение на китайския президент Си Дзинпин в САЩ през септември

Търговска война! Китай осъди новите американски мита и поиска незабавната им отмяна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Китай призова Съединените щати да отменят новите мита върху китайски стоки, наложени заради предполагаем принудителен труд, като ги определи като неоправдани и протекционистки. В изявление, публикувано в понеделник, китайското министерство на търговията заяви, че мерките представляват едностранен подход и предупреди, че си запазва правото да предприеме ответни действия, предава "Ройтерс".

В петък Вашингтон въведе нови мита от 10% и 12,5% върху стоки от 60 търговски партньори, включително Европейския съюз и Китай, с аргумента, че те не са ограничили вноса на продукти, произведени чрез принудителен труд. За китайските стоки беше определена ставка от 12,5%.

Новите мита могат да поставят под натиск крехкото търговско примирие между двете най-големи икономики в света, постигнато миналата година. Решението идва и в момент, когато Пекин и Вашингтон се подготвят за евентуално посещение на китайския президент Си Дзинпин в САЩ през септември.

Министерството на търговията заяви, че Вашингтон отдавна използва темата за принудителния труд като инструмент в търговската политика и подчерта готовността на Китай да продължи диалога, "основан на взаимно уважение, равенство и взаимна полза", за да бъдат преодолени различията.

"Този път (Вашингтон) отново започна разследване по раздел 301 и наложи едностранни тарифи на основание "принудителен труд", което е типичен акт на едностранчивост и протекционизъм, а Китай твърдо се противопоставя на това", заяви министерството.

Пекин също така заяви: "Китай последователно се противопоставя на принудителния труд и е създал всеобхватна система от трудови закони и разпоредби за решително предотвратяване и борба с практиките на принудителен труд. За разлика от това, САЩ не само не са ратифицирали Конвенцията за принудителния труд от 1930 г., но и дълго време манипулират въпроса за "принудителния труд"."

Според министерството по време на търговските преговори САЩ са поели ангажимент заместващите мита върху китайски стоки да не надвишават 20%, като новата ставка от 12,5% остава в този диапазон.

"Китай настоятелно призовава САЩ да коригират погрешните си практики и напълно да премахнат съответните едностранни тарифни мерки", заяви министерството.

От ведомството добавиха, че оценяват по-нататъшните действия на Вашингтон и си запазват правото да предприемат необходимите мерки.

"Надяваме се, че САЩ ще работят с Китай за поддържане и прилагане на консенсуса, постигнат по време на търговските консултации, непрекъснато ще намаляват списъка с проблеми и ще разширяват списъка с въпроси, свързани със сътрудничеството", заявиха от министерството.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тибет

    0 0 Отговор
    😂😂😂😂🤣

    19:36 27.07.2026

  • 2 Юрист

    0 0 Отговор
    На коя инстанция?

    Коментиран от #5

    19:36 27.07.2026

  • 3 Тибет

    1 2 Отговор
    Тибет бил под окупация от 1950, и се опитват да ги асимилират.

    19:38 27.07.2026

  • 4 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ

    9 4 Отговор
    Англосаксонския упадък.

    19:39 27.07.2026

  • 5 .....

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Юрист":

    При арменския поп.

    19:39 27.07.2026

  • 6 Шорт

    8 2 Отговор
    Оранжевият педофайл и евреите разбижиткаха цял свят!

    19:39 27.07.2026

  • 7 Кина

    3 1 Отговор
    ДАНО утре като стана да има скръбна вест от САЩ..!

    19:41 27.07.2026

  • 8 Бай Ганьо

    5 6 Отговор
    Накрая педофила Путин, ще изтъргува палячовската Русия на Китай!

    19:42 27.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ПАК НЯМА ДА ИМА МАГНИТИ

    4 1 Отговор
    За американските производители.

    19:47 27.07.2026

  • 11 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    5 3 Отговор
    Затова пропагандата им пуска подобни новини - да се радват малко.

    19:47 27.07.2026

  • 12 Само Русия

    1 0 Отговор
    не налага мита!

    19:49 27.07.2026

  • 13 Луд

    0 0 Отговор
    Америка Китаи. Две държави със общи интереси.Това е все едно да кажеш че женати незнае каде са чистите и мръсните чорапи.

    19:50 27.07.2026

  • 14 Стига дундуркане

    0 4 Отговор
    Всички копейки при Путин! Марш веднага!

    19:56 27.07.2026

  • 15 Боби

    2 0 Отговор
    Ако на нашата граница вносителите плащат мито от 90цента а после ни обират по 5евро за същият продукт кои е на печалба държавата или вносителите.Оставете големите икономики всеки да си гледа собственото канче.

    20:15 27.07.2026

  • 16 Какво

    1 1 Отговор
    е принудителен труд? То ако не сме принудени да плащаме данъци, осигуровки, сметки, издръжки, кредити ... Кой изобщо ще работи, че богатите да стават още по-богати?

    Коментиран от #19

    20:21 27.07.2026

  • 17 Факт

    1 1 Отговор
    Китай е колония на запада и англосаксите, бачкат за купа ориз на месец

    20:30 27.07.2026

  • 18 Още 2 години остават

    1 1 Отговор
    И цирка ще свърши в саш

    20:38 27.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хайло

    1 0 Отговор
    Къде ги осъди? В Хага ли?

    20:42 27.07.2026

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