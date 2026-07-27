Търговска война! Китай осъди новите американски мита и поиска незабавната им отмяна

Китай призова Съединените щати да отменят новите мита върху китайски стоки, наложени заради предполагаем принудителен труд, като ги определи като неоправдани и протекционистки. В изявление, публикувано в понеделник, китайското министерство на търговията заяви, че мерките представляват едностранен подход и предупреди, че си запазва правото да предприеме ответни действия, предава "Ройтерс".

В петък Вашингтон въведе нови мита от 10% и 12,5% върху стоки от 60 търговски партньори, включително Европейския съюз и Китай, с аргумента, че те не са ограничили вноса на продукти, произведени чрез принудителен труд. За китайските стоки беше определена ставка от 12,5%.

Новите мита могат да поставят под натиск крехкото търговско примирие между двете най-големи икономики в света, постигнато миналата година. Решението идва и в момент, когато Пекин и Вашингтон се подготвят за евентуално посещение на китайския президент Си Дзинпин в САЩ през септември.

Министерството на търговията заяви, че Вашингтон отдавна използва темата за принудителния труд като инструмент в търговската политика и подчерта готовността на Китай да продължи диалога, "основан на взаимно уважение, равенство и взаимна полза", за да бъдат преодолени различията.

"Този път (Вашингтон) отново започна разследване по раздел 301 и наложи едностранни тарифи на основание "принудителен труд", което е типичен акт на едностранчивост и протекционизъм, а Китай твърдо се противопоставя на това", заяви министерството.

Пекин също така заяви: "Китай последователно се противопоставя на принудителния труд и е създал всеобхватна система от трудови закони и разпоредби за решително предотвратяване и борба с практиките на принудителен труд. За разлика от това, САЩ не само не са ратифицирали Конвенцията за принудителния труд от 1930 г., но и дълго време манипулират въпроса за "принудителния труд"."

Според министерството по време на търговските преговори САЩ са поели ангажимент заместващите мита върху китайски стоки да не надвишават 20%, като новата ставка от 12,5% остава в този диапазон.

"Китай настоятелно призовава САЩ да коригират погрешните си практики и напълно да премахнат съответните едностранни тарифни мерки", заяви министерството.

От ведомството добавиха, че оценяват по-нататъшните действия на Вашингтон и си запазват правото да предприемат необходимите мерки.

"Надяваме се, че САЩ ще работят с Китай за поддържане и прилагане на консенсуса, постигнат по време на търговските консултации, непрекъснато ще намаляват списъка с проблеми и ще разширяват списъка с въпроси, свързани със сътрудничеството", заявиха от министерството.