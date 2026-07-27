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Saab доставя самолети GlobalEye в Близкия изток

Saab доставя самолети GlobalEye в Близкия изток

27 Юли, 2026 19:37 524 0

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Поръчката е на стойност 1.04 милиарда долара

Saab доставя самолети GlobalEye в Близкия изток - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Шведската компания за отбранителна индустрия Saab е получила поръчка за две въздушни системи за ранно предупреждение и управление GlobalEye от страна от Близкия изток. Компанията обяви това в прессъобщение.

Поръчката е на стойност 10,1 милиарда крони (1,04 млрд. USD). Доставките са планирани за 2030 г.

В съобщението се посочва също, че поради специфичния характер на индустрията, обстоятелствата, свързани с клиента, и интересите на националната сигурност, няма да бъде предоставяна допълнителна информация относно тази поръчка или клиента.


Швеция
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