Saab доставя самолети GlobalEye в Близкия изток

Шведската компания за отбранителна индустрия Saab е получила поръчка за две въздушни системи за ранно предупреждение и управление GlobalEye от страна от Близкия изток. Компанията обяви това в прессъобщение.
Поръчката е на стойност 10,1 милиарда крони (1,04 млрд. USD). Доставките са планирани за 2030 г.
В съобщението се посочва също, че поради специфичния характер на индустрията, обстоятелствата, свързани с клиента, и интересите на националната сигурност, няма да бъде предоставяна допълнителна информация относно тази поръчка или клиента.
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