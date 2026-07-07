Коко Гоф с първи полуфинал на Уимбълдън

20-годишната американка Коко Гоф, за първи път в кариерата си се класира за полуфиналите на престижния турнир Уимбълдън. След истинска битка на нерви и умения, тя надделя над сънародничката си Джесика Пегула – четвърта в световната ранглиста – с резултат 4:6, 6:3, 6:3.

Гоф, която до момента бе достигала най-много до четвъртия кръг на турнира, демонстрира изключителна воля и хладнокръвие. Въпреки че загуби първия сет, тя не се предаде и обърна развоя на срещата само за 1 час и 48 минути. Това бе четвърти пореден мач на Уимбълдън, в който Коко печели след три сета – истинско доказателство за нейната издръжливост и борбен дух.

Двубоят между Гоф и Пегула бе десети в професионалната им кариера, като младата надежда вече има четири победи срещу опитната си съперничка. Любопитен факт е, че това бе едва вторият им сблъсък на тревна настилка, а Гоф отново излезе победителка. Преди този четвъртфинал Пегула бе загубила само един сет в турнира, но Гоф успя да прекъсне впечатляващата ѝ серия.

В битката за място на финала Коко Гоф ще се изправи срещу победителката от интригуващия сблъсък между чехкинята Каролина Мухова (№9 в света) и японската звезда Наоми Осака (№14).