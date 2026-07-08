ФИФА обмисля завръщането на Русия след решението на МОК

Светът на футбола е на прага на значителна промяна, след като стана ясно, че ФИФА подготвя официално обсъждане за евентуално премахване на санкциите срещу руските национални и клубни отбори. Според информация на британската медия „Sky News“, тази стъпка идва като реакция на последните действия на Международния олимпийски комитет (МОК), който временно отмени отстраняването на Руския олимпийски комитет и смекчи препоръките си към спортните федерации относно ограниченията за руските спортисти.

След началото на военния конфликт в Украйна през 2022 година, ФИФА и УЕФА наложиха строги забрани на всички руски футболни формации. Това доведе до изключването на Русия от квалификациите за Световните първенства по футбол за мъже през 2022 и 2026 година, както и от женския Мондиал през 2023-а. В резултат на това руските национални отбори бяха принудени да търсят съперници извън Европа, като основно играят приятелски срещи с тимове от Азия, Африка и Латинска Америка. Въпреки ограниченията, мъжкият национален отбор на Русия заема 35-о място в световната ранглиста на ФИФА, а женският – 27-о.

В последните месеци се забелязва промяна в тона на футболните власти. Президентът на ФИФА Джани Инфантино вече публично изрази подкрепа за връщането на руските отбори в международните турнири. Освен това, ФИФА обяви, че всички свои членки, включително Русия, ще могат да участват в новия Световен младежки фестивал за юноши до 15 години, който ще се проведе в Азербайджан между 22 и 31 октомври.

Макар че европейските клубове и федерации продължават да избягват спортни контакти с Русия, възможното вдигане на санкциите от страна на ФИФА може да отвори нова страница за руските футболисти и фенове. Очаква се предстоящото заседание на световната футболна централа да бъде ключово за бъдещето на Русия в международния футбол.