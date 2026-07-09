Новото попълнение на Левски: Това е най-големият и значим клуб в България

Новото попълнение на Левски Рейналдо даде първото си интервю пред DIEMA SPORT за предаването „Домът на футбола“ след трансфера си при „сините“.

"Усещането да вкарам гол с екипа на Левски е много хубаво, чувството е много приятно. Смятам, че се адаптирам добре, много ми помагат. Знам, че Левски е най-големият, подкрепян и значим отбор в България. Откакто съм тук, вече знам каква страст има тук и какви фенове имат. Носим шампионската фланелка и се надявам да дам всичко, което мога. Всеки ще дава максимума си срещу нас, но всеки мач за нас ще е финал, имаме достатъчно добър състав", заяви той.

"Не съм разговарял с мои сънародници, които са играли в Левски, но споделих с мои познати и те ми казаха много хубави неща и за отбора, за града, както и за държавата, в която се намира. Искам да помогна, с каквото мога. След това ще дойдат индивидуалните награди и постижения", продължи новото попълнение на "сините".

"Говорих с Хулио Веласкес преди да пристигна. Той е много добър и взискателен човек, което е добре за мен и съотборниците ми. Имам много какво да науча от него. Нетърпелив съм да имам своите първи мачове с публика на стадиона, като се надявам да им донеса много радост. Вълнението надделява, това са чувства, които всеки играч изпитва. Трябва да дадем всичко от себе си, за да се представим достойно", добави футболистът на Левски.

"Всеки мач е решаващ за нас. Отборите, които са в тези квалификации, са много сериозни и не са случайни. Трябва да го приемем като предизвикателство. Мечтата на децата в Бразилия е да станат професионални футболисти. От ранна детска възраст това е част от нашия живот. Всеки иска да играе футбол. Когато бях на 17-18 години, разбрах, че футболът може да е моята професия, но това го усещах от малък. Мечтая да играя за националния отбор на Бразилия, това е нормално, всеки иска това. Дори аз се шегувам с жена ми, че не искам синът ми да става футболист. Искам да има добро възпитание и образование. Желая да му дам това, което липсваше в моето детство", завърши Рейналдо.