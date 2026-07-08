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Славия с обрат срещу Слатина в последната си контрола в Банско

Славия с обрат срещу Слатина в последната си контрола в Банско

8 Юли, 2026 17:45 439 0

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  • иван минчев-
  • ратко достанич

Късни голове осигуриха перфектен завършек на подготовката за "белите"

Славия с обрат срещу Слатина в последната си контрола в Банско - 1
Снимка: БГНЕС архив
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Славия завърши подготвителния си лагер в Банско с впечатляваща победа, след като надделя с 3:2 над румънския Слатина в истински футболен трилър.

Още в десетата минута Иван Минчев даде преднина на Славия, реализирайки хладнокръвно дузпа.

Радостта на "белите" обаче не трая дълго – Силард Магяр изравни резултата, също от бялата точка, в средата на първата част.

След почивката младият талант на Слатина Янис Сореску изненада защитата на домакините и обърна развоя на мача в полза на гостите – 1:2.

В последния четвърт час Славия показа характер и воля за победа. В 78-ата минута Роберто Райчев възстанови равенството с прецизно изпълнена дузпа, а само четири минути по-късно Борис Тодоров донесе екстаз на феновете, оформяйки крайното 3:2.

Така "белите" записаха четвърти пореден успех в контролите, след като вече бяха победили Ботошани (4:0), Сепси (1:0) и Септември София (3:2).

След успешната серия в приятелските срещи, възпитаниците на Ратко Достанич се завръщат в София, където ще продължат интензивната си подготовка. Официалното представяне на отбора пред привържениците е насрочено за 11 юли.


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