Левски отлага мача със Славия

Левски ще отложи мача със Славия от петия кръг на efbet Лига, пише Gong.bg. "Сините" са преценили, че след дългото и изморително пътуване до град Туркестан в Казахстан, ще е по-добре да не играят с "белите" точно сега.
По програма мачът на стадион "Александър Шаламанов" трябваше да се състои в събота, 15 август, от 19:00 часа. Отложеният мач трябва да се проведе в периода 1-3 септември.
Така играчите на Хулио Веласкес ще насочат своя фокус единствено върху решителното домакинство на АЕК Атина от плейофите на Шампионската лига. Срещата е на 18 август, вторник, от 22:00 часа на "Васил Левски".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Велик
13:32 12.08.2026
2 Славист Варна
13:35 12.08.2026
3 Някой
Може да им наруши ритъма. Въпреки че е разбираемо да гледат кога да починат между срещи.
13:55 12.08.2026
4 С. Подуене, Софийско
16:16 12.08.2026
5 Сандо
16:51 12.08.2026
6 Нищо ново
16:51 12.08.2026