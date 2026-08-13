Александър Василев е на четвъртфинал в Сърбия

Българският тенисист Александър Василев се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Куршумлийска баня (Сърбия).

Надпреварата от сериите ITF М25 е с награден фонд от 30 хиляди долара. В изцяло български сблъсък от втория кръг 19-годишният Василев, който е поставен под №7 в основната схема, надделя над сънародника си Джордж Лазаров. Мачът продължи едва 34 минути, след като 21-годишният Лазаров се отказа поради контузия при резултат 6:1 в полза на Василев в първия сет. По този начин талантът ни, който миналата година бе финалист при юношите на Откритото първенство на САЩ, си осигури място в Топ 8 на турнира.

За съжаление, другият ни представител в схемата на сингъл Александър Толев приключи участието си. 17-годишният Толев, който записа впечатляваща серия от четири поредни победи след успешно преминаване на квалификациите и успех на старта на основната схема, отпадна във втория кръг. Той отстъпи с 2:6, 0:6 пред опитния руски тенисист Андрей Чепелев.

Програмата за родните таланти в Сърбия продължава с мачове в надпреварата на двойки. Александър Василев ще излезе отново на корта заедно с руския си партньор Тимофей Дерепаско. Те ще се изправят срещу поставените под №4 в схемата руснаци Антон Аржанкин и Вардан Манукян в спор за място на полуфиналите. В друг четвъртфинал при дуетите българинът Алекс Ганчев и Саша Маес (Люксембург) ще срещнат Душан Обрадович (Сърбия) и Стефан Хайта (Румъния).

Информацията за успехите на родните тенисисти е потвърдена от официалните спортни хроники на Българската телеграфна агенция (bta.bg) и спортния портал TennisKafe (tenniskafe.com).