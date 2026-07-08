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Алекс Колев с дебютен гол за Черно море в контрола с румънци

Алекс Колев с дебютен гол за Черно море в контрола с румънци

8 Юли, 2026 21:50 296 0

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Варненци победиха Фарул Констанца

Алекс Колев с дебютен гол за Черно море в контрола с румънци - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Черно море Варна победи Фарул с 1:0 в контролна среща, играна на един от тренировъчните терени на румънците в Констанца. Единствения гол в мача реализира Алекс Колев през втората част.

В проверката Илиан Илиев даде шанс на трима 16-годишни таланти от школата на клуба.

И двата отбора започнаха двубоя в добро темпо и с активна игра в средата на терена, но през първите петнадесет минути липсваха чисти голови положения. Натискът се редуваше, без да се стига до реални опасности пред двете врати.

В 20-ата минута Мигел Дуарте направи най-интересната ситуация до този момент – проби по десния фланг, навлезе в наказателното поле и стреля по диагонала, като топката премина опасно покрай страничната греда.

В 37-ата минута „моряците“ организираха една от най-силните си атаки в мача. Индриас Бунаас поведе нападението през центъра и намери вдясно Ертан Томбак, който се включи мощно по крилото. Томбак направи двойно подаване с Мохамед Аши и навлезе към наказателното поле, но при последното си докосване си поведе прекалено дълго топката и така не успя да нанесе качествен удар.

Второто полувреме „моряците“ започнаха по-агресивно и до 55-ата минута стигнаха до две отлични възможности за гол.

Първо резервата Васил Панайотов, появил се на мястото на Индриас Бунаас, стреля мощно от наказателното поле, но топката се удари в напречната греда и излезе в аут.

Малко след това Берк Бейхан получи добра позиция за удар, но насочи топката покрай гредата.

В 55-ата минута Асен Дончев и Давид Телеш замениха Дуарте Мигел и Мохамед Аши.

В 57-ата минута след центриране отдясно Алекс Колев с глава реализира за 1:0.

В 75-ата минута Берк Бейхан отстъпи мястото си на младия Евгений Чалов.
Последваха няколко добри атаки за домакините, които завършиха с удар, но Кристиан Томов остана стабилен на вратата и успя да спаси.

В 80-ата минута младия Мартин Пенчев влезе на мястото на Алекс Колев.

Съставът:

  • Кристиан Томов, 50. Ертан Томбак, 3. Живко Атанасов, 5. Лучано Скуадроне, 37. Венцислав Керчев, 29. Берк Бейхан, 66. Индриас Бунаас, 7. Дуарте Мигел, 77. Селсо Сидней, 11. Мохамед Аши, 20. Александър Колев

Резерви: 8. Асен Дончев, 71. Васил Панайотов, 24. Давид Телеш, Димитър Георгиев, Мартин Пенчев, Евгений Чалов


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