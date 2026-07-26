Петра Захариева и Калоян Драгнев спечелиха плувния маратон Галата – Варна

Петра Захариева при жените и Калоян Драгнев при мъжете са победителите в 86-ото издание на плувния маратон „Галата – Варна“, предава БТА. Захариева преодоля дистанцията от около 4500 метра за 1:00,56 часа, с което завоюва първото място при дамите. На втора позиция завърши Божена Михайловна с време 1:03,34 часа, а третото място зае Жасмина Медникарова, която финишира за 1:06,18 часа.

При мъжете триумфира Калоян Драгнев, който преплува трасето за 57,13 минути. Втори се нареди Ивайло Милев с резултат 58,37 минути, а бронзовото отличие спечели Димитър Димитров с време 58,38 минути.

Победителите в маратона получиха по 600 евро от общия награден фонд, който възлиза на 4300 евро. Състезателите, завършили на второ място, бяха наградени с по 450 евро, а третите – с по 350 евро. Парични премии имаше и за класиралите се от четвърто до шесто място при мъжете и жените.

В тазгодишното издание на престижния плувен маратон участваха 239 състезатели от девет държави. Българските плувци бяха над 200 души, които се включиха в надпреварата по традиционното трасе в акваторията край Варна.