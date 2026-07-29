Масови арести на чужденци с изтекли визи на летищата в САЩ

Служители на Агенцията за имиграция и митнически контрол (ICE) започнаха масови арести на чуждестранни граждани с изтекли визи директно на американските летища.

Операцията засяга хора, опитващи се да се качат на вътрешни полети в САЩ. Според The New York Times, федералните власти използват данни от Сигурността на полетите, за да прихващат пресрочилите законния си престой.

Кой попада под прицела на имиграционните власти?

Задържани съпрузи: Арестуват се чужденци, женени за американски граждани, които чакат своите зелени карти.

Арестуват се чужденци, женени за американски граждани, които чакат своите зелени карти. Технологични специалисти: Инженери и IT експерти с висящи молби за удължаване на работни визи биват отвеждани от гейтовете.

Инженери и IT експерти с висящи молби за удължаване на работни визи биват отвеждани от гейтовете. Служители на авиолинии: Сред задържаните има дори стюарди на редовни полети, както съобщи CNN .

Сред задържаните има дори стюарди на редовни полети, както съобщи . Притежатели на разрешителни: Насочването обхваща и лица с валидни документи за работа, но с предишни изтекли визи.

Механизъм на засиления контрол

Новата тактика се задвижва от директно информационно сътрудничество между Администрацията за сигурност на транспорта (TSA) и ICE. Системата автоматично маркира имена на пътници с визови несъответствия при проверка на билетите за вътрешни линии. Агенти в цивилни дрехи изчакват и задържат лицата на самите ръкави за качване в самолетите.

Официален говорител на Департамента за вътрешна сигурност заяви пред Yahoo News, че целта е "нелегалните чужденци да не могат да летят вътре в страната, освен ако не напускат САЩ". Белият дом е поставил цел за достигане на 2000 имиграционни ареста на ден в национален мащаб. Юристи и адвокатски кантори вече масово съветват клиентите си без изяснен постоянен статут да избягват всякакъв въздушен транспорт в рамките на Съединените щати.