Масови арести на чужденци с изтекли визи на летищата в САЩ

Служители на Агенцията за имиграция и митнически контрол (ICE) започнаха масови арести на чуждестранни граждани с изтекли визи директно на американските летища.
Операцията засяга хора, опитващи се да се качат на вътрешни полети в САЩ. Според The New York Times, федералните власти използват данни от Сигурността на полетите, за да прихващат пресрочилите законния си престой.
Кой попада под прицела на имиграционните власти?
- Задържани съпрузи: Арестуват се чужденци, женени за американски граждани, които чакат своите зелени карти.
- Технологични специалисти: Инженери и IT експерти с висящи молби за удължаване на работни визи биват отвеждани от гейтовете.
- Служители на авиолинии: Сред задържаните има дори стюарди на редовни полети, както съобщи CNN.
- Притежатели на разрешителни: Насочването обхваща и лица с валидни документи за работа, но с предишни изтекли визи.
Механизъм на засиления контрол
Новата тактика се задвижва от директно информационно сътрудничество между Администрацията за сигурност на транспорта (TSA) и ICE. Системата автоматично маркира имена на пътници с визови несъответствия при проверка на билетите за вътрешни линии. Агенти в цивилни дрехи изчакват и задържат лицата на самите ръкави за качване в самолетите.
Официален говорител на Департамента за вътрешна сигурност заяви пред Yahoo News, че целта е "нелегалните чужденци да не могат да летят вътре в страната, освен ако не напускат САЩ". Белият дом е поставил цел за достигане на 2000 имиграционни ареста на ден в национален мащаб. Юристи и адвокатски кантори вече масово съветват клиентите си без изяснен постоянен статут да избягват всякакъв въздушен транспорт в рамките на Съединените щати.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кво стана
06:21 29.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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