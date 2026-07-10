Българските гимнастички стартираха колебливо на Световната купа в Милано

Първият ден от Световната купа по художествена гимнастика в Милано донесе разочарование за българските надежди Стилияна Николова и Ева Брезалиева. Двете талантливи състезателки не успяха да разгърнат пълния си потенциал и след първите два потока заемат съответно девето и единадесето място във временното класиране на многобоя.

Стилияна Николова, възпитаничка на Валентина Иванова, започна състезанието с впечатляващо изпълнение на топка, което ѝ донесе най-висок резултат до момента – 28.500 точки (трудност 12.500, артистичност 8.050, изпълнение 7.950). За съжаление, при съчетанието с обръч Николова допусна сериозни неточности, което я изпрати на 21-ва позиция на този уред с 25.400 точки (12.700, 6.600, 6.700, наказание 0.600). Общият ѝ сбор след първия ден е 53.900 точки, което я нарежда на деветото място във временното класиране.

Ева Брезалиева също не успя да впечатли съдиите с безупречни изпълнения. Тя събра актив от 53.150 точки – 27.050 на обръч (11.800, 7.500, 7.750) и 26.100 на топка (11.500, 7.550, 7.050). Това ѝ отрежда 11-а позиция в многобоя, като на отделните уреди е 10-а на обръч и 14-а на топка.

Домакините от Италия демонстрираха класа и самочувствие – София Рафаели оглавява временното класиране с 56.000 точки (28.150 на обръч и 27.850 на топка), следвана от Алина Харнаско от Беларус с 55.850 точки (29.050 и 26.800) и още една италианка – Тара Драгаш, която е трета с 55.750 точки (27.600 и 28.150).

България има представител и сред съдиите – Христиана Тодорова оценява артистичността на съчетанията с топка, допринасяйки за обективността на надпреварата.

Състезанието далеч не е приключило – предстоят изпълненията на гимнастичките от потоци C и D, а утре квалификациите продължават с бухалки и лента. Тогава ще станат ясни и имената на медалистките в многобоя, както и финалистките на отделните уреди.