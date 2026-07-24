Арда измъкна победата срещу Славия в последните секунди

Арда Кърджали надделя над Славия с минималното 1:0 в откриващия двубой от втория кръг на Първа лига. Под зоркия поглед на главния рефер Геро Писков, домакините демонстрираха амбиция и настойчивост още от първите минути, но късметът дълго време им убягваше.

Още в 17-ата минута Бирсент Карагарен разтърси напречната греда след прецизен удар, а малко по-късно Светослав Ковачев също изпита здравината на вратата, пазена от Иван Андонов. Въпреки създадените положения и натиска, момчетата на Александър Тунчев не успяваха да намерят път към мрежата на "белите".

Гостите от София се бранеха организирано и на моменти дори поглеждаха към вратата на Арда, но липсата на острота в атака ги лиши от реални голови възможности.

В 78-ата минута Антонио Вутов пропусна златен шанс да открие резултата, след като не успя да засече топката отблизо.

Когато изглеждаше, че двата тима ще си поделят точките, дойде мигът на Атанас Кабов. В третата минута на добавеното време Бирсент Карагарен изпълни корнер, топката прелетя над всички в наказателното поле и попадна в Кабов, който с премерен удар от границата на пеналта донесе екстаз на феновете и трите точки за Арда.

С този драматичен успех Арда се изкачи на първото място в Първа лига с актив от 4 точки, докато Славия заема 11-а позиция с едва една спечелена точка.

Първа лига - 2 кръг:

Арда Кърджали - Славия 1:0

25 юли, събота, 19:00

ЦСКА 1948 - Ботев Враца

25 юли, събота, 21:15

Локомотив София - Левски

26 юли, неделя, 19:00

Черно море - Спартак Варна

26 юли, неделя, 21:15

Локомотив Пловдив - Септември София

27 юли, понеделник, 19:00

Дунав Русе - Лудогорец

27 юли, понеделник, 21:15

ЦСКА - Ботев Пловдив