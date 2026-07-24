Никола Цолов седми в квалификацията за Гран при на Унгария

Никола Цолов, гордостта на българския автомобилен спорт, демонстрира завидна скорост и хладнокръвие по време на квалификациите за Гран при на Унгария във Формула 2. Младият пилот на Campos Racing се нареди седми в крайното класиране, което му осигурява старт от четвърта редица в неделното основно състезание и втора редица в съботния спринт.

Още в сутрешната свободна тренировка Цолов даде заявка за силно представяне, като се нареди четвърти. В квалификационната сесия той започна уверено, подобрявайки значително времето си с първия комплект гуми – 1:29.601 минути. В този етап пред него се наредиха само Куш Майни, съотборникът му Ноел Леон и Рафаел Камара, който оглави класирането с 1:29.323 минути. С втория комплект гуми Никола излезе пръв на трасето и за кратко оглави класирането, подобрявайки времето на Камара с една стотна. Конкуренцията обаче не закъсня – Джошуа Дюрксен, Куш Майни, Леон, Тасанапол Интрапувашак и Лорънс ван Хьопен също записаха силни обиколки, което измести българина до шеста позиция.

В последните минути на квалификацията Куш Майни успя да слезе под границата от 1:29 минути, записвайки 1:28.896 и грабвайки първото място. Рафаел Камара, който бе последен на пистата, се доближи максимално с 1:29.013, но остана втори. В крайна сметка Никола Цолов завърши седми.

В неделното основно състезание българският ас ще стартира от четвърта редица, редом до Дино Беганович.

Благодарение на правилото за обърната решетка, в спринтовата надпревара Цолов ще заеме четвърта стартова позиция, като ще се изправи рамо до рамо с шведа Лукас Ойл от DAMS.

Въпреки силната конкуренция, Никола Цолов продължава да води убедително в генералното класиране на Формула 2 със 151 точки. След него се нареждат Габриеле Мини със 134 и Рафаел Камара със 125 точки.