Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Никола Цолов седми в квалификацията за Гран при на Унгария

Никола Цолов седми в квалификацията за Гран при на Унгария

24 Юли, 2026 19:14 691 12

  • никола цолов-
  • формула 2-
  • гран при на унгария-
  • квалификация-
  • автомобилен спорт-
  • български пилот-
  • класиране-
  • състезание-
  • спринт-
  • лидерство

Българският талант стартира от четвърта редица в основното състезание на Формула 2, запазвайки лидерската си позиция в шампионата

Никола Цолов седми в квалификацията за Гран при на Унгария - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Никола Цолов, гордостта на българския автомобилен спорт, демонстрира завидна скорост и хладнокръвие по време на квалификациите за Гран при на Унгария във Формула 2. Младият пилот на Campos Racing се нареди седми в крайното класиране, което му осигурява старт от четвърта редица в неделното основно състезание и втора редица в съботния спринт.

Още в сутрешната свободна тренировка Цолов даде заявка за силно представяне, като се нареди четвърти. В квалификационната сесия той започна уверено, подобрявайки значително времето си с първия комплект гуми – 1:29.601 минути. В този етап пред него се наредиха само Куш Майни, съотборникът му Ноел Леон и Рафаел Камара, който оглави класирането с 1:29.323 минути. С втория комплект гуми Никола излезе пръв на трасето и за кратко оглави класирането, подобрявайки времето на Камара с една стотна. Конкуренцията обаче не закъсня – Джошуа Дюрксен, Куш Майни, Леон, Тасанапол Интрапувашак и Лорънс ван Хьопен също записаха силни обиколки, което измести българина до шеста позиция.

В последните минути на квалификацията Куш Майни успя да слезе под границата от 1:29 минути, записвайки 1:28.896 и грабвайки първото място. Рафаел Камара, който бе последен на пистата, се доближи максимално с 1:29.013, но остана втори. В крайна сметка Никола Цолов завърши седми.

В неделното основно състезание българският ас ще стартира от четвърта редица, редом до Дино Беганович.

Благодарение на правилото за обърната решетка, в спринтовата надпревара Цолов ще заеме четвърта стартова позиция, като ще се изправи рамо до рамо с шведа Лукас Ойл от DAMS.

Въпреки силната конкуренция, Никола Цолов продължава да води убедително в генералното класиране на Формула 2 със 151 точки. След него се нареждат Габриеле Мини със 134 и Рафаел Камара със 125 точки.


Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цоло Вутов

    3 6 Отговор
    Какъв е тоя фарфалак? Да не си е повярвал, че един ден ще стане милиардер като мен?!

    19:19 24.07.2026

  • 2 какъв талант

    3 8 Отговор
    какъв талант бе ненормалници да беше на трето да ама е на седмо значи едно нищо не талант а е боклук

    Коментиран от #11

    19:23 24.07.2026

  • 3 Ам/уе

    2 0 Отговор
    Бамайката

    Коментиран от #4

    19:35 24.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ама вий пак ли

    2 0 Отговор
    Се заяжда те.... Много сте нагли-като кри си я..... м/у кълките

    19:37 24.07.2026

  • 6 хехе

    3 0 Отговор
    Аре стига сте писали глупости когато държавата започне да го финансира тогава ще пишете, че е гордостта на българския моторен спорт.

    Коментиран от #7

    19:42 24.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Харесвам го

    2 1 Отговор
    ДобъреГей

    Коментиран от #9

    19:44 24.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Шести

    0 1 Отговор
    Всички коментари до N8 са от чи..ки джи..и

    20:25 24.07.2026

  • 11 Лопата Орешник

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "какъв талант":

    Я кротувай на миндерчето в задимената кухня на панелката на баба си в Обеля 2 и недей да сипеш омраза, защото животът ти в ужасен, калъф! Човекът е първи в класирането и държи рекорд на Формула 2 за победи в един сезон, надминавайки състезатели от Формула 1 в момента! Не е възможно всяка писта да ти е удобна!

    20:31 24.07.2026

  • 12 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор
    Колето с Тротинетката е нашата нова Гришня!
    🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    20:34 24.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове