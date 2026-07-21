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Инзаги иска Бастони в Ал-Хилал, Интер вече не изключва изненадваща раздяла заради извънфутболни проблеми

Инзаги иска Бастони в Ал-Хилал, Интер вече не изключва изненадваща раздяла заради извънфутболни проблеми

21 Юли, 2026 07:51 706 1

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  • милано

Разследването около италианския национал могат да променят плановете на Интер

Инзаги иска Бастони в Ал-Хилал, Интер вече не изключва изненадваща раздяла заради извънфутболни проблеми - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ал-Хилал проявява сериозен интерес към защитника на Интер Алесандро Бастони, съобщава италианският журналист Джанлука Ди Марцио. Зад идеята за трансфера стои старши треньорът на саудитския тим Симоне Индзаги, който иска отново да работи с един от най-доверените си футболисти от периода си в Милано.

До неотдавна Интер смяташе Бастони за непродаваем. Интерес към италианския национал имаше и от Барселона, но каталунците не разполагаха с финансовите възможности да отправят оферта, която да убеди „нерадзурите“.

Ситуацията обаче се усложни, след като в началото на месеца стана ясно, че Бастони е обект на разследване от прокуратурата в Милано във връзка с предполагаема схема за непълнолетна проституция. Към момента срещу футболиста не са повдигнати обвинения, а Интер публично застана зад своя защитник.

Въпреки това развитието на случая може да окаже влияние върху бъдещето му. Според информациите, ако разследването навлезе в по-сериозна фаза, ръководството на Интер може да бъде принудено да преосмисли позицията си, включително и заради имиджа на клуба.

От Ал-Хилал са в състояние да отправят оферта, която трудно би могла да бъде отказана. Именно финансовата мощ на клубовете от Саудитска Арабия е факторът, който може да наклони везните, въпреки желанието на Интер да задържи един от най-важните си футболисти.


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