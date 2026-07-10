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Светослав Вуцов и Левски подписаха нов договор

Светослав Вуцов и Левски подписаха нов договор

10 Юли, 2026 16:56 651 1

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Стражът има до момента 55 мача с екипа на "сините"

Светослав Вуцов и Левски подписаха нов договор - 1
Снимка: ПФК Левски
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски и вратарят Светослав Вуцов подписаха нов договор, който е с продължителност до лятото на 2028 година. Новината беше съобщена от клуба.

Стражът има до момента 55 мача с екипа на представителния отбор на ПФК „Левски“. Вуцов дебютира със синята фланелка на 30 март 2025 година при равенството 1:1 срещу „Ботев“ (Пловдив) на стадион „Георги Аспарухов“. Шампион на България през сезон 2025/26 година. Носител на наградата „Най-добър вратар“ за 2025 година.

По-рано днес, от клуба обявиха, че се разделят с Карл Фабиен по взаимно съгласие.

Нападателят се присъедини към „сините“ в началото на 2025 година и дебютира със синия екип на 26 февруари 2025 година при загубата като гост от „Черно море“ с 0:1. Със синята фланелка той записа 31 мача.


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