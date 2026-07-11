Ямал: Изобщо не се страхуваме от Франция

Звездата на Испания Ламин Ямал беше избран за Играч на мача при победата с 2:1 над Белгия в четвъртфиналите на Мондиал 2026. Следващият съперник на иберийците ще бъде Франция. Крилото заяви, че "Ла Роха" не изпитва страх от "петлите".

„Много съм щастлив и вече мисля за следващия мач. Доволен съм от класирането и се чувствах добре на терена“, започна Ямал.

„Не съм разочарован. Спечелих Европейското първенство, вкарвайки само един гол. Докато се класираме, ще бъда много щастлив. Важното е отборът.“

Ямал говори за предстоящия мач с Франция. "Очаквам го с нетърпение. Всички чакаха този мач, ние сме двата най-добри отбора на Световното. Нямаме никакъв страх. Ако някой може да играе с увереност, това сме ние.“

„Щастлив съм, защото сме на полуфинал. Усещанията са все по-добри и всяка седмица ще бъда по-добър. Много съм доволен. Очаквам отбор, който ще ни пресира, но не през целия мач. Те са много физически силни, но ние ще се опитаме да владеем топката", каза Ямал.