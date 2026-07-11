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Ямал: Изобщо не се страхуваме от Франция

Ямал: Изобщо не се страхуваме от Франция

11 Юли, 2026 08:30 943 8

  • ламин ямал-
  • футбол-
  • испания-
  • белгия-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Много съм щастлив и вече мисля за следващия мач

Ямал: Изобщо не се страхуваме от Франция - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Звездата на Испания Ламин Ямал беше избран за Играч на мача при победата с 2:1 над Белгия в четвъртфиналите на Мондиал 2026. Следващият съперник на иберийците ще бъде Франция. Крилото заяви, че "Ла Роха" не изпитва страх от "петлите".

„Много съм щастлив и вече мисля за следващия мач. Доволен съм от класирането и се чувствах добре на терена“, започна Ямал.

„Не съм разочарован. Спечелих Европейското първенство, вкарвайки само един гол. Докато се класираме, ще бъда много щастлив. Важното е отборът.“

Ямал говори за предстоящия мач с Франция. "Очаквам го с нетърпение. Всички чакаха този мач, ние сме двата най-добри отбора на Световното. Нямаме никакъв страх. Ако някой може да играе с увереност, това сме ние.“

„Щастлив съм, защото сме на полуфинал. Усещанията са все по-добри и всяка седмица ще бъда по-добър. Много съм доволен. Очаквам отбор, който ще ни пресира, но не през целия мач. Те са много физически силни, но ние ще се опитаме да владеем топката", каза Ямал.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    3 4 Отговор
    Норвегия ще са шампионите.

    08:39 11.07.2026

  • 2 Гост

    8 2 Отговор
    Той не се страхува но досега нищо не е показал. Дано забрави за кучките и поне да покаже на какво е способен иначе почваме да го забравяме.

    Коментиран от #7

    08:39 11.07.2026

  • 3 Ку-ку

    7 3 Отговор
    Поредната "звезда", която ще приключи като Неймар....с пари, ама игра и кариера йок... 🤣

    08:41 11.07.2026

  • 4 Софето

    6 2 Отговор
    Много слаб ямал, вчера не знаеше къде е. Дезориентиран, объркан, слаба техника, само приказки.

    09:07 11.07.2026

  • 5 Гост

    4 1 Отговор
    А трябва..., трябва да ви е страх! Играете по добре от Белгия, но идеите ви за атака се повтарят, а крайния удар е доста несериозен...

    09:12 11.07.2026

  • 6 Тити на Кака

    3 1 Отговор
    Защо са избрали Ямал за Играч на мача, а не съдията, някой знае ли?

    09:22 11.07.2026

  • 7 Кобра Кай 🥋

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Една от тях(инстаграмка) признала във подкаст, че тоя маннг ал им плаща по $25к на вечер, за да са със него на яхта.

    09:44 11.07.2026

  • 8 новите съседи-коке

    1 0 Отговор
    ееее те това е НАЙ НОВАТА ЛЮБОВНИЦА НА КИЛИАН МПАПЕТОУУУУУ!!!

    10:03 11.07.2026

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