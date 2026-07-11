Ямал: Изобщо не се страхуваме от Франция

Звездата на Испания Ламин Ямал беше избран за Играч на мача при победата с 2:1 над Белгия в четвъртфиналите на Мондиал 2026. Следващият съперник на иберийците ще бъде Франция. Крилото заяви, че "Ла Роха" не изпитва страх от "петлите".
„Много съм щастлив и вече мисля за следващия мач. Доволен съм от класирането и се чувствах добре на терена“, започна Ямал.
„Не съм разочарован. Спечелих Европейското първенство, вкарвайки само един гол. Докато се класираме, ще бъда много щастлив. Важното е отборът.“
Ямал говори за предстоящия мач с Франция. "Очаквам го с нетърпение. Всички чакаха този мач, ние сме двата най-добри отбора на Световното. Нямаме никакъв страх. Ако някой може да играе с увереност, това сме ние.“
„Щастлив съм, защото сме на полуфинал. Усещанията са все по-добри и всяка седмица ще бъда по-добър. Много съм доволен. Очаквам отбор, който ще ни пресира, но не през целия мач. Те са много физически силни, но ние ще се опитаме да владеем топката", каза Ямал.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
08:39 11.07.2026
2 Гост
Коментиран от #7
08:39 11.07.2026
3 Ку-ку
08:41 11.07.2026
4 Софето
09:07 11.07.2026
5 Гост
09:12 11.07.2026
6 Тити на Кака
09:22 11.07.2026
7 Кобра Кай 🥋
До коментар #2 от "Гост":Една от тях(инстаграмка) признала във подкаст, че тоя маннг ал им плаща по $25к на вечер, за да са със него на яхта.
09:44 11.07.2026
8 новите съседи-коке
10:03 11.07.2026