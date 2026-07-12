Лотар Матеус: Англия да стане световен шампион? Не, аз съм за Франция Германската футболна легенда Лотар Матеус не смята, че Англия ще спечели Мондиа

Германската футболна легенда Лотар Матеус не смята, че Англия ще спечели Мондиал 2026. Тази нощ "Трите лъва" елиминираха Норвегия и ще играят полуфинал срещу Аржентина.

Бившият селекционер на България, който вдигна световната купа като капитан на Маншафта през 1990-а, говори пред официалния канал на MotoGP малко преди старта на надпреварата за Гран При на Германи, която се проведе на "Заксенринг" в Саксония.

Носителят на "Златната топка" беше попитан дали купата "ще си дойде у дома" - препратка към популярния рефрен It's coming home от песента на Дейвид Бадиел и Франк Скинър за Евро'96. Матеус обаче даде отрицателен отговор: "Мисля, че не, съжалявам. Моят фаворит е Франция".