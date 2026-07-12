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Лотар Матеус: Англия да стане световен шампион? Не, аз съм за Франция Германската футболна легенда Лотар Матеус не смята, че Англия ще спечели Мондиа

Лотар Матеус: Англия да стане световен шампион? Не, аз съм за Франция Германската футболна легенда Лотар Матеус не смята, че Англия ще спечели Мондиа

12 Юли, 2026 21:00 534 3

  • лотар матеус-
  • англия-
  • футбол-
  • франция-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Тази нощ "Трите лъва" елиминираха Норвегия и ще играят полуфинал срещу Аржентина

Лотар Матеус: Англия да стане световен шампион? Не, аз съм за Франция Германската футболна легенда Лотар Матеус не смята, че Англия ще спечели Мондиа - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Германската футболна легенда Лотар Матеус не смята, че Англия ще спечели Мондиал 2026. Тази нощ "Трите лъва" елиминираха Норвегия и ще играят полуфинал срещу Аржентина.

Бившият селекционер на България, който вдигна световната купа като капитан на Маншафта през 1990-а, говори пред официалния канал на MotoGP малко преди старта на надпреварата за Гран При на Германи, която се проведе на "Заксенринг" в Саксония.

Носителят на "Златната топка" беше попитан дали купата "ще си дойде у дома" - препратка към популярния рефрен It's coming home от песента на Дейвид Бадиел и Франк Скинър за Евро'96. Матеус обаче даде отрицателен отговор: "Мисля, че не, съжалявам. Моят фаворит е Франция".


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  • 1 Да,бе

    7 2 Отговор
    Никой не е вече за Германия...Даже малкото бели жители...

    Коментиран от #2

    21:06 12.07.2026

  • 2 Айде да дойде сеги оня uдuот

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Да,бе":

    и да ни обясни, че и Л. М. е "КУПЕЙКА";-(...

    21:10 12.07.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    5 1 Отговор
    А Ицака Кауфландя що рече? Или него не са счели за нужно да го питат?🤣🤣🤣

    21:28 12.07.2026

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