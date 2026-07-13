Новини
Спорт »
Световен футбол »
BBC доказа, че голът на Белингам е трябвало да бъде отменен (ВИДЕО)

BBC доказа, че голът на Белингам е трябвало да бъде отменен (ВИДЕО)

13 Юли, 2026 15:45 1 320 5

  • англия-
  • футбол-
  • bbc-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Инцидентът се случи точно преди Белингам да се разпише в добавеното време на първото полувреме по време на победата на Англия с 2:1 на четвъртфиналите от Световното първенство в Маями

BBC доказа, че голът на Белингам е трябвало да бъде отменен (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спорът около ключовия изравнителен гол на Джуд Белингам срещу Норвегия придоби драматичен обрат, след като 3D повторение на BBC показа, че топката е променила траекторията си броени моменти преди попадението за Англия.

Инцидентът се случи точно преди Белингам да се разпише в добавеното време на първото полувреме по време на победата на Англия с 2:1 на четвъртфиналите от Световното първенство в Маями.

Норвежките футболисти веднага протестираха с претенции, че топката е закачила едно от въжетата на надземната спайдъркам камера при изпълнение на аут в зародиша на атаката. Според футболните правила, ако топката докосне външен обект като висящ кабел по време на игра, мачът трябва да бъде спрян и подновен със съдийска топка, което означава, че голът на Белингам не трябваше да бъде зачетен.

След края на срещата от ФИФА бързо отхвърлиха тези твърдения. От ръководното тяло на световния футбол заявиха: "Проверихме данните и нямаше никакво отчитане на пик в графиката от сензора за пулс, който е свързан с топката". По-късно от ФИФА добавиха, че няма доказателства топката да е докоснала кабела преди изравняването на Англия.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИСТИНАТА

    17 2 Отговор
    Не само в България! И на световното има съдийска мафия!

    15:50 13.07.2026

  • 2 Красимир Петров

    17 3 Отговор
    Англичаните не заслужаваха победата

    Коментиран от #4

    15:51 13.07.2026

  • 3 Трол

    0 4 Отговор
    Англия и Аржентина трябваше да играят финал.

    15:58 13.07.2026

  • 4 няма нищо

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    Сега Аржентина ще им го нашие, с помощта на рефера, ме да им е още по-гадно.

    16:00 13.07.2026

  • 5 НАЙ СКАПАНОТО

    10 2 Отговор
    И ГЕШЕФТАРСКО СВЕТОВНО.ЛОША ОРГАНИЗАЦИЯ,БЕЗОБРАЗНИ СЪДИЙСКИ ГАФОВЕ И ОЧЕВАДНО ТИКАНЕ НА ОТБОРИ КАТО АНГЛИЯ И АРЖЕНТИНА.

    16:03 13.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове