BBC доказа, че голът на Белингам е трябвало да бъде отменен (ВИДЕО)

Спорът около ключовия изравнителен гол на Джуд Белингам срещу Норвегия придоби драматичен обрат, след като 3D повторение на BBC показа, че топката е променила траекторията си броени моменти преди попадението за Англия.

Инцидентът се случи точно преди Белингам да се разпише в добавеното време на първото полувреме по време на победата на Англия с 2:1 на четвъртфиналите от Световното първенство в Маями.

Take a look at this clip from BBC's 3D replay of the game and the goal kick just before England's goal. I don't know where the data comes for this, but this clearly shows a bump in the otherwise smooth trajectory of the ball right where the spidercam would be. #worldcup #engnor… pic.twitter.com/rCsbVQZeyf — Miika Arponen (@MiikaArponen) July 12, 2026

Норвежките футболисти веднага протестираха с претенции, че топката е закачила едно от въжетата на надземната спайдъркам камера при изпълнение на аут в зародиша на атаката. Според футболните правила, ако топката докосне външен обект като висящ кабел по време на игра, мачът трябва да бъде спрян и подновен със съдийска топка, което означава, че голът на Белингам не трябваше да бъде зачетен.

След края на срещата от ФИФА бързо отхвърлиха тези твърдения. От ръководното тяло на световния футбол заявиха: "Проверихме данните и нямаше никакво отчитане на пик в графиката от сензора за пулс, който е свързан с топката". По-късно от ФИФА добавиха, че няма доказателства топката да е докоснала кабела преди изравняването на Англия.