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Джорджина гушна Кристиано и напомни за прелестите си

Джорджина гушна Кристиано и напомни за прелестите си

13 Юли, 2026 15:15 1 315 3

  • кристиано роналдо-
  • джорджина родригес-
  • футбол-
  • сексапил-
  • секси

Под поста на Джио се събраха 3.6 млн. лайка от нейните 75.5 млн. последователи в социалната мрежа

Джорджина гушна Кристиано и напомни за прелестите си - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Джорджина отново зарадва феновете си, споделяйки фото със своя любим Кристиано Роналдо. Апетитната брюнетка се наслаждава на лятото с футболната суперзвезда и зарадва феновете си със снимка, която разкрива прелестите ѝ.

Под поста на Джио се събраха 3.6 млн. лайка от нейните 75.5 млн. последователи в социалната мрежа.


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  • 1 Кобра Кай 🥋

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    Гелосаният артист що не рева като ги отстраниха!? Досега винаги го правеше. Изглежда отдавна играе за пари, а не за чест и слава на Португалия.

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  • 2 Кобра Кай 🥋

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    Бекъма е оригинала, Кристиано е ментето! Я☝️

    Бекъма създаде бизнес продукта артист, представящ се за футболист, продаващ ножчета за бръснене, парфюмчета и подобни.

    15:49 13.07.2026

  • 3 Кобра Кай 🥋

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