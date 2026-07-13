Джорджина гушна Кристиано и напомни за прелестите си

Джорджина отново зарадва феновете си, споделяйки фото със своя любим Кристиано Роналдо. Апетитната брюнетка се наслаждава на лятото с футболната суперзвезда и зарадва феновете си със снимка, която разкрива прелестите ѝ.

Под поста на Джио се събраха 3.6 млн. лайка от нейните 75.5 млн. последователи в социалната мрежа.