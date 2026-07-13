Ето’о защити Мбапе: Във Франция не го оценяват достатъчно заради произхода му

Легендата на африканския футбол Самуел Ето’о заяви, че Килиан Мбапе не получава признанието, което заслужава във Франция, въпреки впечатляващите си постижения с националния отбор и на клубно ниво.
Нападателят на Реал Мадрид прави поредно силно Световно първенство, като вече има осем попадения и дели първото място при голмайсторите с Лионел Меси. Общо Мбапе е отбелязал 20 гола на световни финали от дебюта си през 2018 година, като единствено Меси има повече – 21.
„Мбапе заслужава да бъде оценяван със същата справедливост, както останалите велики шампиони. Може би е време Франция да осъзнае колко голям късмет има да разполага с футболист от подобна величина“, заяви Ето’о пред “Le Parisien”.
Според бившия нападател на Барселона, Интер и Челси, въпреки всички рекорди и спечелени трофеи, Мбапе продължава да бъде поставян под съмнение.
„Какво още трябва да направи Килиан, за да бъде признат за най-великия френски футболист на своето поколение или дори за един от най-големите в историята на Франция?“, попита Ето’о.
Камерунецът засегна и чувствителната тема за произхода на Мбапе, чиито корени са камерунски и алжирски.
„Напълно основателно е да си зададем въпроса дали неговият смесен произход и това, което представлява във френското общество, не влияят – съзнателно или несъзнателно – върху начина, по който някои оценяват кариерата, личността и позициите му. Не отправям обвинения, но расизмът, предразсъдъците и дискриминацията все още съществуват и не бива да бъдат пренебрегвани“, добави Ето’о.
Мбапе ще има нов шанс да затвърди статута си, когато Франция се изправи срещу Испания в полуфиналите на Световното първенство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 жжж
Коментиран от #2
07:01 13.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Кумшията
07:06 13.07.2026
4 пуста алчност
Вие недооценявате Франция.
Без Франция щеше да е един добър футболист от Африка който отдавна щеше да е отпаднал с 1-2 гола от световното и щеше да стиска палци който и да е да го купи в Европа.
07:09 13.07.2026