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Ето’о защити Мбапе: Във Франция не го оценяват достатъчно заради произхода му

Ето’о защити Мбапе: Във Франция не го оценяват достатъчно заради произхода му

13 Юли, 2026 06:50 487 4

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Легендата на Камерун смята, че звездата на „петлите“ трябва постоянно да доказва величието си и постави въпрос дали произходът му не влияе върху общественото отношение към него

Ето’о защити Мбапе: Във Франция не го оценяват достатъчно заради произхода му - 1
Снимка: Instagram
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Легендата на африканския футбол Самуел Ето’о заяви, че Килиан Мбапе не получава признанието, което заслужава във Франция, въпреки впечатляващите си постижения с националния отбор и на клубно ниво.

Нападателят на Реал Мадрид прави поредно силно Световно първенство, като вече има осем попадения и дели първото място при голмайсторите с Лионел Меси. Общо Мбапе е отбелязал 20 гола на световни финали от дебюта си през 2018 година, като единствено Меси има повече – 21.

„Мбапе заслужава да бъде оценяван със същата справедливост, както останалите велики шампиони. Може би е време Франция да осъзнае колко голям късмет има да разполага с футболист от подобна величина“, заяви Ето’о пред “Le Parisien”.

Според бившия нападател на Барселона, Интер и Челси, въпреки всички рекорди и спечелени трофеи, Мбапе продължава да бъде поставян под съмнение.

„Какво още трябва да направи Килиан, за да бъде признат за най-великия френски футболист на своето поколение или дори за един от най-големите в историята на Франция?“, попита Ето’о.

Камерунецът засегна и чувствителната тема за произхода на Мбапе, чиито корени са камерунски и алжирски.

„Напълно основателно е да си зададем въпроса дали неговият смесен произход и това, което представлява във френското общество, не влияят – съзнателно или несъзнателно – върху начина, по който някои оценяват кариерата, личността и позициите му. Не отправям обвинения, но расизмът, предразсъдъците и дискриминацията все още съществуват и не бива да бъдат пренебрегвани“, добави Ето’о.

Мбапе ще има нов шанс да затвърди статута си, когато Франция се изправи срещу Испания в полуфиналите на Световното първенство.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 жжж

    4 0 Отговор
    Може винаги да се върне в Африка.

    Коментиран от #2

    07:01 13.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кумшията

    1 0 Отговор
    Хубави зъби има

    07:06 13.07.2026

  • 4 пуста алчност

    3 0 Отговор
    Носят го на ръце, оценили са го на 200 млн ама бил недооценен.
    Вие недооценявате Франция.
    Без Франция щеше да е един добър футболист от Африка който отдавна щеше да е отпаднал с 1-2 гола от световното и щеше да стиска палци който и да е да го купи в Европа.

    07:09 13.07.2026

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