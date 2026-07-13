България изпадна от женската волейболна Лига на нациите

България напусна женската волейболна Лига на нациите със загуба. В последния си мач тимът, воден от Марчело Абонданца, загуби с 0:3 (20:25, 20:25, 15:25) от Германия. Още преди мача българките разбраха, че ще играят за честта си и за точки в световната ранглиста. Явно обаче разочарованието от отпадането беше твърде голямо, за да изиграем голям мач. За Германия двубоят също не беше важен относно класирането. Нашите изпуснаха шансовете си да останат и догодина в Лигата на нациите в миналите два мача, когато повеждахме на Чехия и Франция, но загубихме. Накрая ни трябваше Украйна да загуби от Белгия, но отборът спечели с 3:0.

В първия гейм поведохме с 5:2, но настроението липсваше. За първи път допуснахме изоставени при 10:11. Оттогава обаче германките бяха безпощадни в прецизността си. Серия от четири точки им донесе 20:14 и с това реално частта приключи.

България отново поведе мощно във втория гейм – 4:0. Вместо да успеем да се върнем в мача, отново предадохме инициативата. Твърде бързо Германия обърна – 8:7. За известно време започна размяна на точки и пак България започна да изостава. Бързо, бързо точките се трупаха за съперника и геймът завърши с 25:20.

В последната част нямахме шанс да поставим Германия под напрежение. Бундестимът поведе с 8:4, а после с 15:8. Накрая мачът завърши с 25:15. В този сезон на турнира постигнахме две победи – срещу Доминиканска република и Украйна.

Сега започва подготовката на България за Европейското първенство през август.