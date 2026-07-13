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България изпадна от женската волейболна Лига на нациите

България изпадна от женската волейболна Лига на нациите

13 Юли, 2026 07:11 733 5

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  • чехия-
  • франция

За тима следва подготовка за Европейското първенство през август

България изпадна от женската волейболна Лига на нациите - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

България напусна женската волейболна Лига на нациите със загуба. В последния си мач тимът, воден от Марчело Абонданца, загуби с 0:3 (20:25, 20:25, 15:25) от Германия. Още преди мача българките разбраха, че ще играят за честта си и за точки в световната ранглиста. Явно обаче разочарованието от отпадането беше твърде голямо, за да изиграем голям мач. За Германия двубоят също не беше важен относно класирането. Нашите изпуснаха шансовете си да останат и догодина в Лигата на нациите в миналите два мача, когато повеждахме на Чехия и Франция, но загубихме. Накрая ни трябваше Украйна да загуби от Белгия, но отборът спечели с 3:0.

В първия гейм поведохме с 5:2, но настроението липсваше. За първи път допуснахме изоставени при 10:11. Оттогава обаче германките бяха безпощадни в прецизността си. Серия от четири точки им донесе 20:14 и с това реално частта приключи.

България отново поведе мощно във втория гейм – 4:0. Вместо да успеем да се върнем в мача, отново предадохме инициативата. Твърде бързо Германия обърна – 8:7. За известно време започна размяна на точки и пак България започна да изостава. Бързо, бързо точките се трупаха за съперника и геймът завърши с 25:20.

В последната част нямахме шанс да поставим Германия под напрежение. Бундестимът поведе с 8:4, а после с 15:8. Накрая мачът завърши с 25:15. В този сезон на турнира постигнахме две победи – срещу Доминиканска република и Украйна.

Сега започва подготовката на България за Европейското първенство през август.


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  • 1 Пецата

    1 1 Отговор
    Излагациа отвсекаде разбираш ли ама с кофти матриал толкоз 🤣

    07:17 13.07.2026

  • 2 Някой

    4 0 Отговор
    Браво на нашите лъвици! Ако не друго, то поне имаше едно постоянство в играта им. Постоянно слаба игра, но и това е прогрес.
    Догодина при слабаците, където ни е мястото.

    07:28 13.07.2026

  • 3 Старчо Сарача

    0 0 Отговор
    Добре играхме, но загубихме

    07:59 13.07.2026

  • 4 Щукар

    0 0 Отговор
    Желая им много нови успехи на нашите сладуранки!

    08:05 13.07.2026

  • 5 Прям

    0 0 Отговор
    Каквато държавата, такъв и спорта и всичко останало. Пълна скръб.

    08:17 13.07.2026

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