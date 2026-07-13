Нико Уилямс: Мбапе е страхотен, но ние имаме най-добрия играч в света – Ламин Ямал

Испанският нападател Нико Уилямс сподели мнението си за френския нападател Килиан Мбапе и съотборника му Ламин Ямал. 27-годишният французин отбеляза осем гола на Световното първенство през 2026 г. и е наравно с аржентинския нападател Лионел Меси като голмайстор на турнира.

Ямал навърши 19 години в днешния ден.

„Мбапе е страхотен, но ние имаме най-добрия играч в света – Ламин Ямал“, каза Уилямс, според The ​​Touchline.

Испания ще играе срещу Франция на полуфиналите на Световното първенство по футбол на 14 юли.