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Нико Уилямс: Мбапе е страхотен, но ние имаме най-добрия играч в света – Ламин Ямал

Нико Уилямс: Мбапе е страхотен, но ние имаме най-добрия играч в света – Ламин Ямал

13 Юли, 2026 15:30 515 4

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  • футбол-
  • испания-
  • франция-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Ямал навърши 19 години в днешния ден

Нико Уилямс: Мбапе е страхотен, но ние имаме най-добрия играч в света – Ламин Ямал - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Испанският нападател Нико Уилямс сподели мнението си за френския нападател Килиан Мбапе и съотборника му Ламин Ямал. 27-годишният французин отбеляза осем гола на Световното първенство през 2026 г. и е наравно с аржентинския нападател Лионел Меси като голмайстор на турнира.

Ямал навърши 19 години в днешния ден.

„Мбапе е страхотен, но ние имаме най-добрия играч в света – Ламин Ямал“, каза Уилямс, според The ​​Touchline.

Испания ще играе срещу Франция на полуфиналите на Световното първенство по футбол на 14 юли.


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  • 1 Кобра Кай 🥋

    2 0 Отговор
    Ахахахаха циганн етто не направи нищо цяло световно, ама мноу добър бил рибираши...😀

    15:41 13.07.2026

  • 2 жунглата

    2 0 Отговор
    е дошла в геюропа

    15:54 13.07.2026

  • 3 Скорцени

    1 0 Отговор
    Е какво е му е най-доброто ?! поредният фалшив кумир за оскотялата тъпоумна тълпа - лое хипофизата понеже скоро ще пукне се гласи ново кумирче мангалесто лъжливо

    15:57 13.07.2026

  • 4 пфайахаха

    1 0 Отговор
    ламинмангал е добър ама в прическите.

    16:15 13.07.2026

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