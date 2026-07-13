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Яник Синер - младият италианец, който покорява не само корта, но и класациите по приходи

Яник Синер - младият италианец, който покорява не само корта, но и класациите по приходи

13 Юли, 2026 14:06 504 3

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24-годишният тенис талант вече се нарежда сред най-заможните спортисти в света на тениса

Яник Синер - младият италианец, който покорява не само корта, но и класациите по приходи - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Едва на 24 години, Яник Синер се превърна в истинска сензация не само със забележителните си успехи на корта, но и с впечатляващите си финансови постижения. Последната му победа на престижния турнир Уимбълдън донесе не само поредната титла от Големия шлем, но и внушителна парична награда, която изстреля младия италианец сред най-богатите тенисисти на планетата.

Триумфът на Синер в Лондон му осигури близо 4,8 милиона долара, с което общите му приходи от наградни фондове вече надхвърлят 69,6 милиона долара. Макар да остава на известно разстояние от легендите Роджър Федерер (130,6 млн.), Рафаел Надал (134,9 млн.) и Новак Джокович (рекордните 193,5 млн.), Яник уверено се приближава към елита на най-успешните и богати тенисисти в историята.

Синер стартира тазгодишния Уимбълдън като шести по спечелени наградни фондове, непосредствено след Александър Зверев и Карлос Алкарас. Всяка следваща титла обаче може да размести класацията и да го изкачи още по-нагоре. Само през последните три сезона италианецът е натрупал почти 50 милиона долара от турнири – истински финансово торнадо в света на тениса.

Но това далеч не е всичко. Синер печели милиони и извън официалните надпревари. Само от демонстративния турнир „Шлемът на шестимата крале“ в Саудитска Арабия той прибави по 6 милиона долара към сметката си в две поредни години. Освен това, според Forbes, годишните му доходи от спонсорски договори достигат около 30 милиона долара. Сред най-доходоносните са контрактите с Nike (10-годишно партньорство), Rolex и Lavazza – истински златни сделки за младия шампион.

Разбира се, част от тези приходи отиват за данъци и възнаграждения на екипа му, но въпреки това Яник Синер разполага с огромни финансови ресурси. А като се има предвид, че е едва на 24 години и вече има три изключително доходоносни сезона зад гърба си, не е изключено в близките години да се доближи, а защо не и да надмине рекордите на Джокович и останалите легенди.


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