Елизара Янева с нов триумф в Рим

Сензационна серия от победи бележи представянето на Елизара Янева на престижния тенис турнир от категория 125 в Рим. Младата българска тенисистка, която вече се утвърди като водеща фигура в родния спорт, демонстрира изключителна форма и хъс за успех.

В осминафиналната фаза на надпреварата 19-годишната националка за "Били Джийн Кинг Къп" се изправи срещу руската състезателка София Лансере. След динамичен и оспорван двубой, Янева надделя с категоричен резултат – 6:2, 7:6(4), като показа завидна психическа устойчивост и тактическа зрялост.

Още в първия кръг българката поднесе изненада, като отстрани поставената под номер едно в схемата Оксана Селехметева от Испания. С този успех Янева си осигури минимум 27 точки за световната ранглиста, където в момента заема 196-ата позиция, както и парична награда от 3 478 евро.

В следващия кръг талантливата българка ще се изправи срещу една от представителките на домакините – Аурора Дзантедески или Мартина Тревисан, които участват с "уайлд кард".

Ако Елизара Янева продължи победната си серия и триумфира в турнира, тя ще направи огромен скок в световната ранглиста и ще се нареди сред най-добрите 150 тенисистки на планетата!