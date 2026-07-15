Елизара Янева с нов триумф в Рим

Сензационна серия от победи бележи представянето на Елизара Янева на престижния тенис турнир от категория 125 в Рим. Младата българска тенисистка, която вече се утвърди като водеща фигура в родния спорт, демонстрира изключителна форма и хъс за успех.
В осминафиналната фаза на надпреварата 19-годишната националка за "Били Джийн Кинг Къп" се изправи срещу руската състезателка София Лансере. След динамичен и оспорван двубой, Янева надделя с категоричен резултат – 6:2, 7:6(4), като показа завидна психическа устойчивост и тактическа зрялост.
Още в първия кръг българката поднесе изненада, като отстрани поставената под номер едно в схемата Оксана Селехметева от Испания. С този успех Янева си осигури минимум 27 точки за световната ранглиста, където в момента заема 196-ата позиция, както и парична награда от 3 478 евро.
В следващия кръг талантливата българка ще се изправи срещу една от представителките на домакините – Аурора Дзантедески или Мартина Тревисан, които участват с "уайлд кард".
Ако Елизара Янева продължи победната си серия и триумфира в турнира, тя ще направи огромен скок в световната ранглиста и ще се нареди сред най-добрите 150 тенисистки на планетата!
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1 Кочо
18:16 15.07.2026
2 Абе
Коментиран от #3
18:18 15.07.2026
3 Кочо
До коментар #2 от "Абе":Цветито прецъфтя! Прехвърли се на Лиа Каратанчева и това момиче, което прилича на Дара в по малка възраст!
18:29 15.07.2026