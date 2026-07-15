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Елизара Янева с нов триумф в Рим

Елизара Янева с нов триумф в Рим

15 Юли, 2026 17:36 629 3

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Българската звезда продължава победния си поход

Елизара Янева с нов триумф в Рим - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Сензационна серия от победи бележи представянето на Елизара Янева на престижния тенис турнир от категория 125 в Рим. Младата българска тенисистка, която вече се утвърди като водеща фигура в родния спорт, демонстрира изключителна форма и хъс за успех.

В осминафиналната фаза на надпреварата 19-годишната националка за "Били Джийн Кинг Къп" се изправи срещу руската състезателка София Лансере. След динамичен и оспорван двубой, Янева надделя с категоричен резултат – 6:2, 7:6(4), като показа завидна психическа устойчивост и тактическа зрялост.

Още в първия кръг българката поднесе изненада, като отстрани поставената под номер едно в схемата Оксана Селехметева от Испания. С този успех Янева си осигури минимум 27 точки за световната ранглиста, където в момента заема 196-ата позиция, както и парична награда от 3 478 евро.

В следващия кръг талантливата българка ще се изправи срещу една от представителките на домакините – Аурора Дзантедески или Мартина Тревисан, които участват с "уайлд кард".

Ако Елизара Янева продължи победната си серия и триумфира в турнира, тя ще направи огромен скок в световната ранглиста и ще се нареди сред най-добрите 150 тенисистки на планетата!


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  • 1 Кочо

    1 0 Отговор
    Направо без думи! Във голям възторг съм от това дете на природата! Тя хубава, името и прекрасно и играе тенис! Заслужава си да съм българин!

    18:16 15.07.2026

  • 2 Абе

    1 1 Отговор
    Кво стана с Цветито? Не е ли открила некой нов магазин? Нема и снимки вечи...

    Коментиран от #3

    18:18 15.07.2026

  • 3 Кочо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Цветито прецъфтя! Прехвърли се на Лиа Каратанчева и това момиче, което прилича на Дара в по малка възраст!

    18:29 15.07.2026

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