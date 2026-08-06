Ваня Червенкова засвидетелства подкрепата си към Румен Радев и Иван Демерджиев (СНИМКА)

Бизнесдамата Ваня Червенкова открито изрази подкрепата си за президента Румен Радев и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. В дълъг текст в социалната мрежа тя заявява, че им има пълно доверие и ги определя като хора, които се борят срещу корупцията и безнаказаността.

Червенкова заявява, че през годините многократно е имала причини да напусне България, но е избрала да остане.

"Винаги съм обичала родината си, но не винаги съм долюбвала държавата си“, започва публикацията ѝ.

По думите ѝ, наскоро е провела разговор с министър Иван Демерджиев, който определя не като политическа среща, а като разговор между съмишленици, убедени, че законът трябва да бъде "гръбнакът на нацията“.

Бизнесдамата коментира и случая с разследването във ВиК - Бургас, като остро критикува работата на прокуратурата и съдебната система.

"Това не е правосъдие. Това е институционална гавра“, пише тя, визирайки информацията за многократните отводи на прокурори и забавянето на производството.

Ваня Червенкова твърди, че самата тя от години води съдебни дела, по които според нея няма развитие, и отправя тежки обвинения към представители на съдебната власт, които определя като "безпардонни, корумпирани и адски нагли“.

В публикацията си тя заявява, че има доверие само на двама политици у нас.

"Вярвам на двама държавници в тази страна - Румен Радев и Иван Демерджиев", пише тя в своята публикация в социалните мрежи

Според Червенкова познава президента Румен Радев повече от две десетилетия - още от времето му в авиобаза "Граф Игнатиево“, а за Иван Демерджиев казва, че притежава "рядката комбинация от юридически интелект и мъжка решителност да изтръгне корупцията от корена ѝ“.

Бизнесдамата публикува и снимка, направена в кабинета на министъра пред портрета на Васил Левски, като подчертава, че това не е политическа реклама, а личен житейски избор.

В края на позицията си Червенкова заявява, че България има нужда от хора, за които честта и законът не са празни думи, и отправя критика към магистрати с думите:

"Аз и много такива като мен, с данъците си, осигуряваме вашите заплати.“