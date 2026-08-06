Ваня Червенкова засвидетелства подкрепата си към Румен Радев и Иван Демерджиев (СНИМКА)

Бизнесдамата Ваня Червенкова открито изрази подкрепата си за президента Румен Радев и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. В дълъг текст в социалната мрежа тя заявява, че им има пълно доверие и ги определя като хора, които се борят срещу корупцията и безнаказаността.
Червенкова заявява, че през годините многократно е имала причини да напусне България, но е избрала да остане.
"Винаги съм обичала родината си, но не винаги съм долюбвала държавата си“, започва публикацията ѝ.
По думите ѝ, наскоро е провела разговор с министър Иван Демерджиев, който определя не като политическа среща, а като разговор между съмишленици, убедени, че законът трябва да бъде "гръбнакът на нацията“.
Бизнесдамата коментира и случая с разследването във ВиК - Бургас, като остро критикува работата на прокуратурата и съдебната система.
"Това не е правосъдие. Това е институционална гавра“, пише тя, визирайки информацията за многократните отводи на прокурори и забавянето на производството.
Ваня Червенкова твърди, че самата тя от години води съдебни дела, по които според нея няма развитие, и отправя тежки обвинения към представители на съдебната власт, които определя като "безпардонни, корумпирани и адски нагли“.
В публикацията си тя заявява, че има доверие само на двама политици у нас.
"Вярвам на двама държавници в тази страна - Румен Радев и Иван Демерджиев", пише тя в своята публикация в социалните мрежи
Според Червенкова познава президента Румен Радев повече от две десетилетия - още от времето му в авиобаза "Граф Игнатиево“, а за Иван Демерджиев казва, че притежава "рядката комбинация от юридически интелект и мъжка решителност да изтръгне корупцията от корена ѝ“.
Бизнесдамата публикува и снимка, направена в кабинета на министъра пред портрета на Васил Левски, като подчертава, че това не е политическа реклама, а личен житейски избор.
В края на позицията си Червенкова заявява, че България има нужда от хора, за които честта и законът не са празни думи, и отправя критика към магистрати с думите:
"Аз и много такива като мен, с данъците си, осигуряваме вашите заплати.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лика
Коментиран от #24
13:59 06.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Това е пладнешка провокация нс тая дурла
14:03 06.08.2026
4 Публикация
14:03 06.08.2026
5 Две лекенца
Коментиран от #26
14:03 06.08.2026
6 БРАВО
14:05 06.08.2026
7 Куропатко Мисиркин
14:05 06.08.2026
8 правосъдната система е жалка
14:07 06.08.2026
9 ШЕФА
14:14 06.08.2026
10 ауууууууу
Коментиран от #32
14:16 06.08.2026
11 Простаканя Мурвенкова
14:17 06.08.2026
12 Ауууу ,
14:19 06.08.2026
13 Прогресивна България
Коментиран от #21
14:24 06.08.2026
14 Нека да пиша
Изключително противно същество!
14:25 06.08.2026
15 Р Г В
14:26 06.08.2026
16 ТАЯ ПЪК КОЯ Е
14:26 06.08.2026
17 Демократ
14:32 06.08.2026
18 Разбирач
14:32 06.08.2026
19 абе, хора
14:33 06.08.2026
20 Анонимен
14:35 06.08.2026
21 Само
До коментар #13 от "Прогресивна България":ТИ, не можа да я правиш /😭/ О !!!
14:36 06.08.2026
22 таз оцет ли е гълтала че
а тикви и чекмеджари що са на свобода и си наглеждат чекмеджетата
даже и въпрос не им зададоха
къде отидоха толкоз милиарди
14:39 06.08.2026
23 бушприт
14:43 06.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Време е
Да смажем герб, и след това да го изчегърта ме....
А ако копринков е гад, в с.труд ще го чакат с тояги.. .оттърване няма да има
14:55 06.08.2026
26 Дзак
До коментар #5 от "Две лекенца":Някой пак не е успял да си уреди въпроса!
14:55 06.08.2026
27 Прекалила е
14:58 06.08.2026
28 Ваню Ментърджиев многоимотния
15:00 06.08.2026
29 БАТЕЕЕЕЕЕЕ...!
15:04 06.08.2026
30 Вълко
Да живей,живей трудът!
15:09 06.08.2026
31 малеййй
15:56 06.08.2026
32 ха ха Хо
До коментар #10 от "ауууууууу":Видно е че дори Демерджиев едва се въздржа да не прихне от смях при карикатурния вид който си е докарала Червенкова известна като мутрата в пола и руски слугинаж.
19:56 06.08.2026