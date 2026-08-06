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Ваня Червенкова засвидетелства подкрепата си към Румен Радев и Иван Демерджиев (СНИМКА)

Ваня Червенкова засвидетелства подкрепата си към Румен Радев и Иван Демерджиев (СНИМКА)

6 Август, 2026 13:58 2 861 32

  • ваня червенкова-
  • бизнесдама-
  • политика-
  • румен радев-
  • иван демерджиев

Бизнесдамата заяви, че познава премиера от 20 години още от времето му като пилот

Ваня Червенкова засвидетелства подкрепата си към Румен Радев и Иван Демерджиев (СНИМКА) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бизнесдамата Ваня Червенкова открито изрази подкрепата си за президента Румен Радев и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. В дълъг текст в социалната мрежа тя заявява, че им има пълно доверие и ги определя като хора, които се борят срещу корупцията и безнаказаността.

Червенкова заявява, че през годините многократно е имала причини да напусне България, но е избрала да остане.

"Винаги съм обичала родината си, но не винаги съм долюбвала държавата си“, започва публикацията ѝ.

По думите ѝ, наскоро е провела разговор с министър Иван Демерджиев, който определя не като политическа среща, а като разговор между съмишленици, убедени, че законът трябва да бъде "гръбнакът на нацията“.

Бизнесдамата коментира и случая с разследването във ВиК - Бургас, като остро критикува работата на прокуратурата и съдебната система.

"Това не е правосъдие. Това е институционална гавра“, пише тя, визирайки информацията за многократните отводи на прокурори и забавянето на производството.

Ваня Червенкова твърди, че самата тя от години води съдебни дела, по които според нея няма развитие, и отправя тежки обвинения към представители на съдебната власт, които определя като "безпардонни, корумпирани и адски нагли“.

В публикацията си тя заявява, че има доверие само на двама политици у нас.

"Вярвам на двама държавници в тази страна - Румен Радев и Иван Демерджиев", пише тя в своята публикация в социалните мрежи

Според Червенкова познава президента Румен Радев повече от две десетилетия - още от времето му в авиобаза "Граф Игнатиево“, а за Иван Демерджиев казва, че притежава "рядката комбинация от юридически интелект и мъжка решителност да изтръгне корупцията от корена ѝ“.

Бизнесдамата публикува и снимка, направена в кабинета на министъра пред портрета на Васил Левски, като подчертава, че това не е политическа реклама, а личен житейски избор.

В края на позицията си Червенкова заявява, че България има нужда от хора, за които честта и законът не са празни думи, и отправя критика към магистрати с думите:

"Аз и много такива като мен, с данъците си, осигуряваме вашите заплати.“


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лика

    33 4 Отговор
    прилика !

    Коментиран от #24

    13:59 06.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Това е пладнешка провокация нс тая дурла

    31 2 Отговор
    Голема ,, услуга,, им прави , нема що

    14:03 06.08.2026

  • 4 Публикация

    6 7 Отговор
    Правилно!

    14:03 06.08.2026

  • 5 Две лекенца

    27 7 Отговор
    Две лекета едно до друго...

    Коментиран от #26

    14:03 06.08.2026

  • 6 БРАВО

    16 7 Отговор
    МНОГО ТОЧНО КАЗАНО: представители на съдебната власт, които определя като "безпардонни, корумпирани и адски нагли“.

    14:05 06.08.2026

  • 7 Куропатко Мисиркин

    31 5 Отговор
    Тази пък особа коя е? Почнаха да долитат мухите-лайнарки като усетиха миризмата. Какви ли ще са обръчите от фирми на пилота?Все високотехнологични, не като тези на Тиквун и Шиши - за строителство на магистрали и саниране.

    14:05 06.08.2026

  • 8 правосъдната система е жалка

    20 3 Отговор
    "Това не е правосъдие. Това е институционална гавра“, "безпардонни, корумпирани и адски нагли“

    14:07 06.08.2026

  • 9 ШЕФА

    20 9 Отговор
    Щом ОПГ-то ПБ и нейният Главатар Р.ГаДев опряха до подкрепата на тай смрад положението за престъпниците е трагично.Октомври ще ги изметем Ваня,и обещанията които са ти дали ще останат във въздуха,а ти ще ду..... супата с кеша който си дала !

    14:14 06.08.2026

  • 10 ауууууууу

    31 4 Отговор
    Какво е това НЕЩО на снимката, Господи Боже Исусе Христе?!

    Коментиран от #32

    14:16 06.08.2026

  • 11 Простаканя Мурвенкова

    28 4 Отговор
    Явно има инвазия на извънземни от Планетата на кухите лейки с големите пластмасови гзове на лицата.

    14:17 06.08.2026

  • 12 Ауууу ,

    19 2 Отговор
    Ама тя била съмишленик на Демерджиев ?

    14:19 06.08.2026

  • 13 Прогресивна България

    7 28 Отговор
    Ваня заслужава само поклон и уважение. Какво ли не я правиха тая жена, но тя оцеля и е по-силна и красива от всякога

    Коментиран от #21

    14:24 06.08.2026

  • 14 Нека да пиша

    18 5 Отговор
    Тая свиня ,защо не е отсреляна още?
    Изключително противно същество!

    14:25 06.08.2026

  • 15 Р Г В

    17 3 Отговор
    Тази дама която работеше в създадения по времето на смяната на имената на българските турци ЕСГРАОН и любимка на шефа си Божилов май забрави през ръцете на колко служители на ДС ОУ МВР Варна преми.. .за да се озове в София и се превърне в бизнес дама. Да не се вре между шамарите , май забрави че като беше на гости при семейството на показно разстрелян бивш опер....работ...от криминалните служби тя също беше простреляна в главата в р-на на Колхозен пазар. По добре да покаже на министъра как баща и навремето я учил да сменя спукана гума на лек автомобил в с.Тополи.Риска е минимален.

    14:26 06.08.2026

  • 16 ТАЯ ПЪК КОЯ Е

    14 3 Отговор
    ГАРГИ. МНОГО

    14:26 06.08.2026

  • 17 Демократ

    10 2 Отговор
    ТОВА Е "ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЕРИОЗНА" новина, глупаци

    14:32 06.08.2026

  • 18 Разбирач

    17 2 Отговор
    Колкото и да са и големи зъбите - при тези джуки - няма опасност

    14:32 06.08.2026

  • 19 абе, хора

    20 1 Отговор
    кви са тия динозавърски вежди на БИЗМЕСМЕНКАТА

    14:33 06.08.2026

  • 20 Анонимен

    16 2 Отговор
    Тая не бяха ли я гърмяли хахахаха дърти червени олигарси ненаситни алчни грабят безнаказано

    14:35 06.08.2026

  • 21 Само

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Прогресивна България":

    ТИ, не можа да я правиш /😭/ О !!!

    14:36 06.08.2026

  • 22 таз оцет ли е гълтала че

    9 2 Отговор
    и ги определя като хора, които се борят срещу корупцията и безнаказаността

    а тикви и чекмеджари що са на свобода и си наглеждат чекмеджетата
    даже и въпрос не им зададоха
    къде отидоха толкоз милиарди

    14:39 06.08.2026

  • 23 бушприт

    4 4 Отговор
    Ама ,тя е била съмишленничка на Демерджиев! А НЕ СЪМИШЛЕННИК. Госпожата е жена!

    14:43 06.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Време е

    4 4 Отговор
    Напред народе въродени.
    Да смажем герб, и след това да го изчегърта ме....
    А ако копринков е гад, в с.труд ще го чакат с тояги.. .оттърване няма да има

    14:55 06.08.2026

  • 26 Дзак

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Две лекенца":

    Някой пак не е успял да си уреди въпроса!

    14:55 06.08.2026

  • 27 Прекалила е

    9 0 Отговор
    с инжекциите за отслабване. Яж мръвка ма!

    14:58 06.08.2026

  • 28 Ваню Ментърджиев многоимотния

    12 1 Отговор
    го знаем, но каква е тая маймуна с татуираните вежди и xyйлаpоновите жуки до него?

    15:00 06.08.2026

  • 29 БАТЕЕЕЕЕЕЕ...!

    7 0 Отговор
    НЕ Е ИСТИНА! БРУТАЛНАТА ЧАЛГА ВЕЧЕ УПРАВЛЯВА!!!

    15:04 06.08.2026

  • 30 Вълко

    10 0 Отговор
    С тази фамилия няма как да не засвидетелства вярност на др.Радев...
    Да живей,живей трудът!

    15:09 06.08.2026

  • 31 малеййй

    14 0 Отговор
    Това е някаква страшна карикатура - вежди на Леонид Брежнев и уста на клоун от изгорелия цирк....

    15:56 06.08.2026

  • 32 ха ха Хо

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "ауууууууу":

    Видно е че дори Демерджиев едва се въздржа да не прихне от смях при карикатурния вид който си е докарала Червенкова известна като мутрата в пола и руски слугинаж.

    19:56 06.08.2026