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Гл. комисар Николов: МВР реагира своевременно в Банско и работи за изясняването на всички факти

Гл. комисар Николов: МВР реагира своевременно в Банско и работи за изясняването на всички факти

6 Август, 2026 13:58 1 682 67

  • мвр-
  • банско-
  • проверка

Той изрази готовност при позволение от обвинението да запознае заинтересованите и с материалите по проверката

Гл. комисар Николов: МВР реагира своевременно в Банско и работи за изясняването на всички факти - 1
Снимка: МВР
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерството на вътрешните работи ще направи всичко в рамките на своите компетенции, за да бъдат изяснени всички факти около словесния сблъсък, възникнал между чуждестранна и българска групи в Банско. Това заяви изпълняващият функциите главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов. Днес той се срещна с представители на еврейската общност в България. Николов ги запозна с хронологията около случая от 2 август, както и действията на органите на полицията. „Всички участници са установени, материалите са докладвани в прокуратурата“, обясни Николов.

Главният секретар допълни, че органите на реда са се отзовали моментално на сигнала за напрежение и то е било потушено. Той изрази готовност при позволение от обвинението да запознае заинтересованите и с материалите по проверката. „Всички факти ще бъдат изяснени“, категоричен бе главният секретар. Той допълни, че българската държава винаги е осъждала антисемитските прояви, а Министерството вътрешните работи винаги е взимало отношение спрямо своите компетенции.

Представителите на еврейската общност благодариха за дългогодишното добро сътрудничество. Двете страни изразиха готовност да продължат взаимодействието си за гарантиране на сигурността на международни форуми и събития на територията на България.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какво

    19 0 Отговор
    ли друго е очаквал пък някой да каже ?

    Коментиран от #7

    14:01 06.08.2026

  • 2 Феникс

    54 0 Отговор
    Ако бяхте реагирали навреме, еврейчетата преди една седмица трябваше да са на топло за хулигански действия!

    14:01 06.08.2026

  • 3 хехе

    46 1 Отговор
    Каквито и да са фактите виновните сме ние мошетата са винаги невинни.

    14:02 06.08.2026

  • 4 ЦК на БКП

    25 0 Отговор
    Вие сте един "Оркестър без име", а "шашламон" и "мутрасад" са ви диригентите.
    Ръчичките ви са като на новородено и дума не може да става да "ударите по масата"

    14:04 06.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Европеец

    34 1 Отговор

    До коментар #1 от "Какво":

    Ако бях на мястото на полицая, въобще нямаше да приемам наглите еврейски нпо-та....

    14:07 06.08.2026

  • 8 Вашето мнение

    44 0 Отговор
    Малките мошета са усетили лично от група български младежи, че тук не е Газа и сега плачат както обикновено за антисиметизъм.

    14:08 06.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 МВР ?

    10 0 Отговор
    Какви Са Пък Тия ?

    14:11 06.08.2026

  • 11 сериозно ли

    47 0 Отговор
    еврейските организации само са благодарили без да ни се извинят? Именно те раздухаха случая в италианските медии, и първо те нарекоха българите неонацисти и антисемити. После благодарили за сътрудничеството?!!! А вредите по имиджа на българите кой ще поправи? А обидите, които италианските евреи са отправили към българите, кой ще обезщети? А вредите, нанесени от евреите по хотела, кой ще заплати на собственика? За доброто на тези еврейски организации е първо да проверяват фактите, да съберат доказателства и едва след това да обвиняват в антисемитизъм когото и да било. Сегашното им поведение не само не работи в полза на евреите, но и има точно обратния ефект.

    14:12 06.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Жидов гроб

    27 0 Отговор
    Иван Вазов е велик!

    Коментиран от #16

    14:13 06.08.2026

  • 14 Вашето мнение

    33 0 Отговор
    Българския народ защити своите евреи от изтребление и сега за благодарност младите келеши са решили, че могат и те като бащите си да се гаврят с когото си поискат все едно е палестинец.

    Коментиран от #19, #33

    14:13 06.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Вашето мнение

    13 0 Отговор

    До коментар #13 от "Жидов гроб":

    Много актуално и до днес стихотворение

    Коментиран от #20

    14:15 06.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Благой от СОФстрой

    14 0 Отговор
    И преста в родината на фашизма реши да натопи нас БГe!

    14:16 06.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Няма ли да се намери

    36 0 Отговор
    Един смел и доблестен политик, който открито да каже, че еврейските гаменчета са се държали нагло и безскрупулно, точно защото така са ги възпитали - да презират и тъпчат гоите?!? Това не са просто младежки магарии - това е съзнателно насадено от родителите и религията им чувство за етническо превъзходство!

    Коментиран от #38, #51

    14:21 06.08.2026

  • 22 ШЕФА

    20 1 Отговор
    МВР реагира своевременно като задържа и затвори по килиите всичките 200 евр...... ционистчета и сега чакат присъди ! Такъв трябваше да е отговора на плъха Николов !!!

    14:24 06.08.2026

  • 23 Георги

    28 0 Отговор
    абе вие норма-лни ли сте? Две групи келеши се скарали, дори не са се били, само са се скарали, като едната е вършила зулуми и са викали полиция заради нея в предните дни, и това стана международен скандал! Няма такива двуличници като ев--ите - камък върху камък не остана в Пале-с-тина, но това е международен проблем номер едно.

    14:24 06.08.2026

  • 24 Абе Гл. комисар Николов

    23 0 Отговор
    Как не те е срам на тези боклуци да се обясняваш?

    14:24 06.08.2026

  • 25 име

    15 3 Отговор
    Фактите са, че заради болния ционизъм, който е заразил евреите предимно в Европа, САЩ и Израел, масово се слага знак на равенство между евреин и ционист-престъпник. Има много известни и уважавани евреи, които открито говорят против ционситките престъпления и изобличават опитите им за фалшифициране на историята, като Норман Финкълстайн или Ричард Улф, но продажните медии не им дават глас. За това положение допринася и мълчанието на евреиските общности по света по темата с престъпленията на ционистите. За уточнение, истински евреи-ционисти са само тези, които живеят в апартейд Израел. Другите евреи, които не рискуват нищо и само подкрепят тяхните престъпления, са обикновени комплексирани расисти и от части, ксенофоби, които паразитират върху раздухваната трагедия с холокоста. Друго уточнение, евреите от Африка и Азия не приемат себе си за същите евреи като тези от Европа, които стоят в основата на ционизма и престъпленията. Те често влизат в конфликт едни с други и не се чувстват равноправни в Израел. Но за съжаление, в Израел мнозинството, и то много голяма част, са болни ционисти.

    Коментиран от #41

    14:29 06.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Стоян Георгиев

    23 0 Отговор
    Въпрос: Тая група от 200 еврейски келеша защо не е в ареста, а родителите им да възстановяват щетите. България не е Газа.

    14:30 06.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Стига лъжи

    21 0 Отговор
    Тия си мислят че целия свят трябва да им се подчинява да ама тука не е Палестина и пак леко са се отървали едно време сме ги спасили тия неблагодарници.Храни куче да те лае както е казал народа

    14:31 06.08.2026

  • 30 недей,

    14 0 Отговор

    До коментар #26 от "Нашето мнение ли ?":

    виждали сме съвременния му вариант в Миротворец. И ако някой се учудва какво общо имат двата списъка, да си направи труда да провери граждани на коя друга държава, освен на Украйна, са пристигащите на талази от 2022 г. насам украинци, които секат вековни гори, строят незаконно, купуват цели затворени комплекси по морето и създават свои собствени анклави у нас. А, да, дори започнаха вече да протестират срещу българското правителство, вероятно скоро ще имат и своя партия, която ще иска властта.

    14:34 06.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Алчноста

    14 0 Отговор
    Е неизлечима болест.Това да ви е за урок,и повече да не приемате такива групи по хотелите си.

    14:34 06.08.2026

  • 33 име

    11 2 Отговор

    До коментар #14 от "Вашето мнение":

    Конфликта е между българи и италиански евреи, не български евреи. Не, че масово нашите евреи не подкрепят разнородните престъпления в Палестина, напротив, подкрепят ги. От трима мои близки приятели, само един не говори лъжи за случващото се там и не оправдава престъплнията на ционистите. Но за съжаление, в цялата евреиска обност съотношението подкрепящи-неподкрепящи не е 2 към 1, а може би 20 към 1.

    Коментиран от #36

    14:35 06.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 сиреч

    11 0 Отговор
    Само питам кой ще плати золумите на мошетата

    14:38 06.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хмм

    12 0 Отговор
    трябва да платят 15 хиляди евро за погрома на хотела, за което има описи и полицейски протоколи, затова е този рев

    14:40 06.08.2026

  • 38 така е

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Няма ли да се намери":

    Обаче в България е добре да внимават със своята изключителност. Нека да си знаят, да си я отглеждат вътре в себе си, но да не я демонстрират арогантно. Петър Дънов казва, че душите в отвъдното чакат на опашка, за да се родят в България. Те може да са изключителни, но и ние сме изключителни и затова ни има повече от 1300 години и то в пределите на държава, а не разпръснати по целия свят. И да не забравят - няма богоизбрани народи, всички народи, щов съществуват, са богоизбрани, защото нищо не съществува, ако Бог не го е поискал и в този смисъл избрал.

    14:41 06.08.2026

  • 39 В народна република България

    13 0 Отговор
    Беше ли разрешена циониската пропаганда. Май не. Много се учудих че в демокрацията е фаворизирана.
    Българския народ няма ли критерии.

    14:43 06.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ИМПЕРИАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "име":

    Май сте в грешка! Въпреки, че Народното Събрание на България определи комунизма като ПРЕСТЪПЕН РЕЖИМ, то ЕВРЕЙСКИЯТ културен дом в София продължава и до ден днешен да носи името на КОМУНИСТА-ТЕРОРИСТ ЕМИЛ ШЕКЕРДЖИЙСКИ и дори организират паметни годишнини на "ГЕРОЯ".

    14:45 06.08.2026

  • 42 И така....

    16 0 Отговор
    След това това НАГЛО отношение на еврейските организации към България ! НЕ ЖЕЛАЕМ никакво "взаимодействие за гарантиране на сигурността на международни форуми и събития на територията на България " !!!
    Що за наглост е това, вместо да се ИЗВИНЯТ за оклеветяване на страната ни тези искат ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И (представете си ) СИГУРНОСТ !!!
    МАХАЙТЕ СЕ от БЪЛГАРИЯ !!! ВЕДНАГА....

    Коментиран от #52

    14:46 06.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Тити на Кака

    10 2 Отговор
    Българските държавни органи гарантираха, че и занапред еврейските ученици ще могат на спокойствие и при гарантирана сигурност да продължат да изпочупват хотелите, където са настанени, както и да вилнеят по околните магазини, ресторанти и улици, държейки се агресивно към всеки един, който им направи забележка, в т.ч. и към хора, които не са част от групите и мисленето на коментираните скинари!

    14:56 06.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Муню

    5 2 Отговор
    е наложница на M0CAД

    14:58 06.08.2026

  • 47 !!!!!

    8 0 Отговор
    Ако е имало сигнали до полицията за издевателствата на тези "деца " в Банско и не са предприети никакви действия .....началника на РПУ-то да си подава
    веднага ОСТАВКАТА !

    14:59 06.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 В ЕС се толерира и фаворизира режима в

    8 0 Отговор

    До коментар #40 от "Гл. комисар Николов,":

    Украйна и дори се финансира точно обратно на логиката. Макар че отначало не ги засягаше но после разбраха че могат да ги използват срещу Русия от която не знам защо се страхуват. Може би защото Русия ги спаси от хитлеристките концлагери. Явно се търси реванш за Победата . ....

    15:02 06.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ще направят терористични актове

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "И така....":

    Просто трябва Пропагандата да спре и Сигурността на страната да се укрепи.

    15:05 06.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Наблюдател

    10 0 Отговор
    Твърдеше се, че италианските еврейчета са дошли да почетат спасяването на българските евреи. Та в тази връзка се настаняват в хотел в луксозния ски курорт Банско. След което потрошават хотела, дали за да изразят почитта си, дали за да демонстрират вроденото си превъзходство. Но вместо към случилото се, реакцията на италианските ни евро и натовски приятели се насочва към българите като към фашисти.

    15:09 06.08.2026

  • 55 Хмм

    6 1 Отговор
    Участие във форуми и мероприятия - искаме да знаем, в какъв по-точно форум или мероприятие са участвали италианските евреи в Банско?

    Коментиран от #59

    15:10 06.08.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Виждал съм в Турция такива

    4 0 Отговор
    Израелско семейство, мъж и жена в магазинче за ядки и безалкохолни. Жената ровеше с цели шепи в ядките, като изяде към половин кило, купи две минерални води и си тръгнаха.

    15:13 06.08.2026

  • 59 Военизиран учебен лагер

    4 0 Отговор

    До коментар #55 от "Хмм":

    Пейнтбол в гората над Банско и един куп други дивотии

    15:13 06.08.2026

  • 60 Да не ги пускаме да припарят най-добре

    2 1 Отговор
    Ама тук нашите печелят от тях. Евреите идват заради хазарта, религията им го забранява, затова много им се залага. Та хотели, казина печелят. Има и друго, американските ни господари, дето са на къс повод от Израел, няма да ни разрешат.

    15:20 06.08.2026

  • 61 Според мен има опит да се

    3 0 Отговор
    Дискредитира зимния туризъм. Меко казано. Досещаме се и защо става точно сега.

    15:21 06.08.2026

  • 62 Да бе

    1 0 Отговор
    Който полицай да се беше намесил, после щеше да остане без работа.

    15:23 06.08.2026

  • 63 И на морето е така

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "ХИТЛЕР":

    Те нямат елементарни хигиенни навици нито държание. Пази боже да се качат в автобусите Слънчев бряг Бургас безобразно високо говорене и едно безцеремонно поведение. Ужас.

    15:31 06.08.2026

  • 64 факуса

    1 0 Отговор
    а докога ще търпим семитските прояви,благодарили боклуците ама не са се извинили,както винаги все са жертви,гнусни създания

    15:54 06.08.2026

  • 65 Михаил

    3 0 Отговор
    Срам че нашата държава не защитава български граждани.
    Отколкото разбрах част от италиански деца много лошо се държаха, замераха пешоходци и ги убиждали.
    Бяха подавани няколко сигнала но без резултат....
    И най накрая някой взе мерки и стана беля...
    И сега станахме анти семити..
    Всички се оправдават а МВР е виновно! Трябвало веднага да вземат мерки и част от италианската група да експулсират! За лошо държание и вандализми.
    Но сега то ние сме антисемити!

    16:00 06.08.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Горски

    2 0 Отговор
    За какво са ни тия служби като веднъж не само, че не направиха постановка в някоя държава, че и ние да покажем зъби, но и не могат да идентифицират потенциални рискове на наша територия като тази група от 200 разгонени лигльовци италианци пишман евреи! То не бяха мигранти на турската граница, пишман еколози, английски футболисти и хулигани и сега тия малоумници тийнейджъри! Де кой свари си прави с нас гаргара. Имаше скандал със италиански тинейджъри в Бангкок, в метрото (в ютуб може да се види видеото, масово коментирано и разпространено). Помолили ли ги да са по-тихи и те просто са си показали простотията, Само че са ги записали на видео, оплакали са се в полицията, арестували са ги и са ги накарили да се извинят лично на жената снимала и с допълнително видео поднасят извинение на всички в Тайланд. Очевидно, че е разпростраснено поведение сред италианските младежи да се държат нагло. ако за толкова кратко време има пак случай. Тези просто са извадили расистката карта, да се направят на жертви и им се е получило. Просто на българите не им пука да влезнат в директна конфронтация.

    17:20 06.08.2026

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