Гл. комисар Николов: МВР реагира своевременно в Банско и работи за изясняването на всички факти

Министерството на вътрешните работи ще направи всичко в рамките на своите компетенции, за да бъдат изяснени всички факти около словесния сблъсък, възникнал между чуждестранна и българска групи в Банско. Това заяви изпълняващият функциите главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов. Днес той се срещна с представители на еврейската общност в България. Николов ги запозна с хронологията около случая от 2 август, както и действията на органите на полицията. „Всички участници са установени, материалите са докладвани в прокуратурата“, обясни Николов.

Главният секретар допълни, че органите на реда са се отзовали моментално на сигнала за напрежение и то е било потушено. Той изрази готовност при позволение от обвинението да запознае заинтересованите и с материалите по проверката. „Всички факти ще бъдат изяснени“, категоричен бе главният секретар. Той допълни, че българската държава винаги е осъждала антисемитските прояви, а Министерството вътрешните работи винаги е взимало отношение спрямо своите компетенции.

Представителите на еврейската общност благодариха за дългогодишното добро сътрудничество. Двете страни изразиха готовност да продължат взаимодействието си за гарантиране на сигурността на международни форуми и събития на територията на България.