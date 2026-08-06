Гл. комисар Николов: МВР реагира своевременно в Банско и работи за изясняването на всички факти

Министерството на вътрешните работи ще направи всичко в рамките на своите компетенции, за да бъдат изяснени всички факти около словесния сблъсък, възникнал между чуждестранна и българска групи в Банско. Това заяви изпълняващият функциите главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов. Днес той се срещна с представители на еврейската общност в България. Николов ги запозна с хронологията около случая от 2 август, както и действията на органите на полицията. „Всички участници са установени, материалите са докладвани в прокуратурата“, обясни Николов.
Главният секретар допълни, че органите на реда са се отзовали моментално на сигнала за напрежение и то е било потушено. Той изрази готовност при позволение от обвинението да запознае заинтересованите и с материалите по проверката. „Всички факти ще бъдат изяснени“, категоричен бе главният секретар. Той допълни, че българската държава винаги е осъждала антисемитските прояви, а Министерството вътрешните работи винаги е взимало отношение спрямо своите компетенции.
Представителите на еврейската общност благодариха за дългогодишното добро сътрудничество. Двете страни изразиха готовност да продължат взаимодействието си за гарантиране на сигурността на международни форуми и събития на територията на България.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какво
Коментиран от #7
14:01 06.08.2026
2 Феникс
14:01 06.08.2026
3 хехе
14:02 06.08.2026
4 ЦК на БКП
Ръчичките ви са като на новородено и дума не може да става да "ударите по масата"
14:04 06.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Европеец
До коментар #1 от "Какво":Ако бях на мястото на полицая, въобще нямаше да приемам наглите еврейски нпо-та....
14:07 06.08.2026
8 Вашето мнение
14:08 06.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 МВР ?
14:11 06.08.2026
11 сериозно ли
14:12 06.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Жидов гроб
Коментиран от #16
14:13 06.08.2026
14 Вашето мнение
Коментиран от #19, #33
14:13 06.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Вашето мнение
До коментар #13 от "Жидов гроб":Много актуално и до днес стихотворение
Коментиран от #20
14:15 06.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Благой от СОФстрой
14:16 06.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Няма ли да се намери
Коментиран от #38, #51
14:21 06.08.2026
22 ШЕФА
14:24 06.08.2026
23 Георги
14:24 06.08.2026
24 Абе Гл. комисар Николов
14:24 06.08.2026
25 име
Коментиран от #41
14:29 06.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Стоян Георгиев
14:30 06.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Стига лъжи
14:31 06.08.2026
30 недей,
До коментар #26 от "Нашето мнение ли ?":виждали сме съвременния му вариант в Миротворец. И ако някой се учудва какво общо имат двата списъка, да си направи труда да провери граждани на коя друга държава, освен на Украйна, са пристигащите на талази от 2022 г. насам украинци, които секат вековни гори, строят незаконно, купуват цели затворени комплекси по морето и създават свои собствени анклави у нас. А, да, дори започнаха вече да протестират срещу българското правителство, вероятно скоро ще имат и своя партия, която ще иска властта.
14:34 06.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Алчноста
14:34 06.08.2026
33 име
До коментар #14 от "Вашето мнение":Конфликта е между българи и италиански евреи, не български евреи. Не, че масово нашите евреи не подкрепят разнородните престъпления в Палестина, напротив, подкрепят ги. От трима мои близки приятели, само един не говори лъжи за случващото се там и не оправдава престъплнията на ционистите. Но за съжаление, в цялата евреиска обност съотношението подкрепящи-неподкрепящи не е 2 към 1, а може би 20 към 1.
Коментиран от #36
14:35 06.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 сиреч
14:38 06.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Хмм
14:40 06.08.2026
38 така е
До коментар #21 от "Няма ли да се намери":Обаче в България е добре да внимават със своята изключителност. Нека да си знаят, да си я отглеждат вътре в себе си, но да не я демонстрират арогантно. Петър Дънов казва, че душите в отвъдното чакат на опашка, за да се родят в България. Те може да са изключителни, но и ние сме изключителни и затова ни има повече от 1300 години и то в пределите на държава, а не разпръснати по целия свят. И да не забравят - няма богоизбрани народи, всички народи, щов съществуват, са богоизбрани, защото нищо не съществува, ако Бог не го е поискал и в този смисъл избрал.
14:41 06.08.2026
39 В народна република България
Българския народ няма ли критерии.
14:43 06.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #25 от "име":Май сте в грешка! Въпреки, че Народното Събрание на България определи комунизма като ПРЕСТЪПЕН РЕЖИМ, то ЕВРЕЙСКИЯТ културен дом в София продължава и до ден днешен да носи името на КОМУНИСТА-ТЕРОРИСТ ЕМИЛ ШЕКЕРДЖИЙСКИ и дори организират паметни годишнини на "ГЕРОЯ".
14:45 06.08.2026
42 И така....
Що за наглост е това, вместо да се ИЗВИНЯТ за оклеветяване на страната ни тези искат ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И (представете си ) СИГУРНОСТ !!!
МАХАЙТЕ СЕ от БЪЛГАРИЯ !!! ВЕДНАГА....
Коментиран от #52
14:46 06.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Тити на Кака
14:56 06.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Муню
14:58 06.08.2026
47 !!!!!
веднага ОСТАВКАТА !
14:59 06.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 В ЕС се толерира и фаворизира режима в
До коментар #40 от "Гл. комисар Николов,":Украйна и дори се финансира точно обратно на логиката. Макар че отначало не ги засягаше но после разбраха че могат да ги използват срещу Русия от която не знам защо се страхуват. Може би защото Русия ги спаси от хитлеристките концлагери. Явно се търси реванш за Победата . ....
15:02 06.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Ще направят терористични актове
До коментар #42 от "И така....":Просто трябва Пропагандата да спре и Сигурността на страната да се укрепи.
15:05 06.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Наблюдател
15:09 06.08.2026
55 Хмм
Коментиран от #59
15:10 06.08.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Виждал съм в Турция такива
15:13 06.08.2026
59 Военизиран учебен лагер
До коментар #55 от "Хмм":Пейнтбол в гората над Банско и един куп други дивотии
15:13 06.08.2026
60 Да не ги пускаме да припарят най-добре
15:20 06.08.2026
61 Според мен има опит да се
15:21 06.08.2026
62 Да бе
15:23 06.08.2026
63 И на морето е така
До коментар #12 от "ХИТЛЕР":Те нямат елементарни хигиенни навици нито държание. Пази боже да се качат в автобусите Слънчев бряг Бургас безобразно високо говорене и едно безцеремонно поведение. Ужас.
15:31 06.08.2026
64 факуса
15:54 06.08.2026
65 Михаил
Отколкото разбрах част от италиански деца много лошо се държаха, замераха пешоходци и ги убиждали.
Бяха подавани няколко сигнала но без резултат....
И най накрая някой взе мерки и стана беля...
И сега станахме анти семити..
Всички се оправдават а МВР е виновно! Трябвало веднага да вземат мерки и част от италианската група да експулсират! За лошо държание и вандализми.
Но сега то ние сме антисемити!
16:00 06.08.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Горски
17:20 06.08.2026