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Спешна нужда! НАТО работи за подсилването на противовъздушната отбрана на Украйна
  Тема: Украйна

Спешна нужда! НАТО работи за подсилването на противовъздушната отбрана на Украйна

6 Август, 2026 14:07 1 973 48

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • нато-
  • пво-
  • володимир зеленски

При масирана нощна атака в сряда Русия изстреля 24 балистични ракети срещу Украйна и уби най-малко 17 души

Спешна нужда! НАТО работи за подсилването на противовъздушната отбрана на Украйна - 1
The Guardian The Guardian

В. "Гардиън" обръща внимание на проблемите на Украйна с противовъздушната отбрана и на усилията, които НАТО полага, за да я подсили, пише БТА.

Британското издание се фокусира върху думите на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, че Алиансът работи, за да осигури на Украйна противовъздушната отбрана, от която тя има спешна нужда.

Рюте направи това изявление, след като Киев не успя да свали нито една руска ракета при атака в сряда. Същевременно, украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Москва планира значително да увеличи производството си на ракети преди зимата.

"Гардиън" се позовава на думи на Зеленски, произнесени на заседание на украинския Национален съвет за сигурност и отбрана, че не изключва идеята паузата в доставките на ракети от западните съюзници да "има за цел да направи Украйна, така да се каже, по-склонна на компромис" в мирните преговори с Русия.

След разговор с Марк Рюте, Зеленски каза: "Важно е да бъдат премахнати административните пречки и да бъдат взети необходимите политически решения. Буквално всеки ден животът на хората в Украйна зависи от решимостта на партньорите ни в Европа и Съединените щати".

"Гардиън" припомня, че при нощна атака в сряда Русия изстреля 24 балистични ракети срещу Украйна и уби най-малко 17 души. Данните на украинските военновъздушни сили показаха, че противовъздушната отбрана е свалила 98 от 115 дрона, пуснати от Русия, но нито една от балистичните ракети.

Британското издание се спира още на вчерашното изказване на Зеленски, според което през първата половина на тази година доставките на ракети за противовъздушната отбрана на Украйна от съюзниците ѝ са намалели до една трета в сравнение с миналата година.

Сергий Бескрестнов - съветник на украинския президент по въпросите на разработването на отбранителни технологии, каза, че Русия има капацитета да изстрелва по сто балистични ракети всеки месец, с които да атакува логистични центрове, индустриални съоръжения, хранителни складове и складове за други стоки. "Войната на изтощение навлезе в следващата си фаза", заяви Бескрестнов в комуникационното приложение "Телеграм".

Украйна изпитва недостиг на ракети прехващачи "Пейтриът" американско производство, с които се свалят руските балистични ракети от началото на войната. През последните седмици недостигът е остър, като Москва е нанасяла удари по Киев средно веднъж на всеки три дни миналия месец. Зеленски заяви, че недостигът на ракети прехващачи се дължи на-вече на войната в Близкия изток.

"Гардиън" обръща внимание на изявленията на украинските военновъздушни сили, според които ракетните системи "Пейтриът" са единствената система, с която разполага Украйна, даваща възможност за прехващане на руските ракети "Искандер-М", С-400 и "Циркон".

Недостигът на прехващачи става все по-остър вследствие на войната на САЩ и Израел срещу Иран, в рамките на която бяха използвани големи количества "Пейтриът" и други прехващачи. "Гардиън" цитира анализ на агенция Асошиейтед пред, според който запасите на САЩ от "Пейтриът" са намалели поне с 65% в сравнение с периода преди войната с Иран. Пентагонът твърди, че все още разполага с голям арсенал.

Производството на нови прехващачи не е в състояние веднага да запълни липсите. Компанията "Локхийд Мартин" е доставила повече от 600 от най-новите прехващачи миналата година и има за цел да постигне годишен капацитет от 2000 до 2030 година. Според някои изчисления обаче страните от Залива заедно са изстреляли повече от 1100 прехващача през първите три месеца на войната в Близкия изток.

"Гардиън" цитира изявления на НАТО, че първият производствен обект за "Пейтриът" в Европа ще заработи през септември в Германия.

Освен това политическите сигнали от Вашингтон са променливи, отбелязва британското издание. На срещата на НАТО миналия месец американският президент Доналд Тръмп каза, че САЩ ще дадат на Украйна лиценз за производство на "Пейтриът". Около три седмици по-късно той каза, че не е взел окончателно решение по този въпрос. Длъжностни лица и експерти казват, че дори и с лиценз ще отнеме години, докато Украйна започне да произвежда прехващачите.

Въпреки че Тръмп хвърли съмнение върху сделката за лиценза, САЩ продължават с разговорите за предоставяне на Украйна на такова разрешение.

В рамките на обсъжданията се обмисля възможността Украйна да изработва част от компонентите за окончателна изработка някъде другаде в Европа.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    48 3 Отговор
    С кво бе...?!
    Я бегай оттука!!!
    НАТО няма за себе си, Украйна щял да подпомага!

    14:09 06.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Чакай малко, бе!?

    46 3 Отговор
    НАТО участва ли във войната? И ако участва защо НАТО отстъпва?

    14:11 06.08.2026

  • 4 СЮЛЕЙМАН

    14 4 Отговор
    Кварталът Скид Роу в Л.А. има над 140-годишна история
    Правни промени и разчистване на лагери. След важно решение на Върховния съд на САЩ, градовете вече имат законното право да забраняват и разчистват палатковите лагери от тротоарите и парковете, дори когато в приютите няма достатъчно свободни легла. Това засилва ролята на полицията при освобождаването на обществените пространства, но често просто премества хората от един квартал в друг.Кризата остава силно политизирана, като местните власти в Лос Анджелис често влизат в конфликти с федералните агенции относно прозрачността при управлението на средствата за социална помощ.

    14:12 06.08.2026

  • 5 лоша работа

    37 3 Отговор
    Къв е шанса някоя скъсана евроатлантическа мишка да инвестира в производство на ПВО ракети на територия, която няма ПВО, няма даже ток, и не може да опази доци цехчетата за сглобяване на дронове?

    14:13 06.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 СЮЛЕЙМАН

    17 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #43

    14:13 06.08.2026

  • 8 СЮЛЕЙМАН

    22 3 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки и яя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    14:13 06.08.2026

  • 9 СЮЛЕЙМАН

    12 4 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #22, #24

    14:13 06.08.2026

  • 10 СЮЛЕЙМАН

    23 4 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:13 06.08.2026

  • 11 Факт

    27 2 Отговор
    Москва не планира, а произвежда и изпраща!

    14:15 06.08.2026

  • 12 СЛОНА

    19 2 Отговор
    ДА ЗАБРАВИ ЗА УКРАЙНА!!!!

    14:16 06.08.2026

  • 13 Зеления

    32 2 Отговор
    "думите на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, че Алиансът работи, за да осигури на Украйна противовъздушната отбрана"

    По какъв начин точно работи НАТО да осигури ракети за ПВО, аз Рюте съм го виждал единствено да се хили на Тръмп седнал до него кръстосал крак върху крак, като жена с къса пола на среща. /не знам дали употребих правилно думата "като"/
    Не съм го видял Рюте с отверка или друг инструмент да сглобява някъде ракети, иначе лаладжийството и близането с дълъг език му се отдават прекрасно /но това няма нищо общо с производството на ракети/

    14:16 06.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Е, па прав

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    ти път. И, не се връщай. :)

    14:18 06.08.2026

  • 16 При толкова много вой от медии

    28 2 Отговор
    Гардиан и вкиснало зеле ме навежда на мисълта че зелен чука с двете бели линии скоропостижно си заминава.

    14:19 06.08.2026

  • 17 Феникс

    28 3 Отговор
    Украйна не е част от НАТО така че, бегом марш със евтината пропаганда!

    Коментиран от #38, #41

    14:19 06.08.2026

  • 18 ЦСКА Москва

    26 2 Отговор
    Най новата противовъздушна система която ще продадат ФАЩ на територия 404 се казва ПРАШКА ! Изключително ефективна и неотразима,НО проблема и е че ластиците ги произвеждат само в Китай !

    14:19 06.08.2026

  • 19 ОТАН

    25 2 Отговор
    Работим за едно зелено жуже.

    14:20 06.08.2026

  • 20 Смешник

    28 2 Отговор
    Питайте Клоуна тази вечер в луксозен хотел ще спинка, а утре като добър комик ще изиграе сцена на загриженост за случващото ....

    14:21 06.08.2026

  • 21 Възраждане

    28 2 Отговор
    И как "работи"? Ще организират масирани гейпарадчета или ще забрани автомобилите да са с работещ двигател в покой, като е жега, за да се спаси околната среда ли?

    14:23 06.08.2026

  • 22 Вили

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "СЮЛЕЙМАН":

    Колкото си прав, толкова да си здрав.

    14:23 06.08.2026

  • 23 Янко

    24 2 Отговор
    Снощи от 30 руски ракети нито една не е прихваната над Киев.Така че работете

    14:24 06.08.2026

  • 24 Сюлеймане

    2 14 Отговор

    До коментар #9 от "СЮЛЕЙМАН":

    най-много вервам на руzкото акер.!)))

    14:25 06.08.2026

  • 25 Оня

    29 3 Отговор
    Значи в близкия изток са изстреляни 1100 ракети и иранците ги разкостват смятай колко са добри тия патриоти! Урките потвърдиха че имали 6 процента успеваемост! До кога ще ги разказвате тия вицове? Преди всичките се разправяхте хумореските как руснаците свършват ракетите за Урсула няма да коментирам защото това е същество с интелект на мушкато! Простичката истина е че НЯМАТЕ ЕФЕКТИВНА ЗАЩИТА СРЕЩУ РУСКИТЕ РАКЕТИ! За хипер звуковите въобще не говорим! Потъналото в дългове НАТО и ЕС НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВИ НА РУСНАЦИТЕ! Просто са 50 години назад с технологиите! А пари просто нямат!

    Коментиран от #30

    14:27 06.08.2026

  • 26 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    24 2 Отговор
    ABE НАЛИ НАТЮ НЕ ВОЮВАШЕ С РУСИЯ

    14:28 06.08.2026

  • 27 Гошо

    15 2 Отговор
    ние сме най-големите глу+паци, да плащаме на НАТО да ни пази. а можеше като укрите да седим и да ревем, и хем да ни пазят, хем пари да ни дават.

    14:31 06.08.2026

  • 28 Гай Турий

    22 2 Отговор
    Откъде накъде НАТО ще се грижи за отбраната на Укра?!?! Кой ви е упълномчощил бе НАТО, БРюкселски зелки, негодници??! Кви са тия в укра бе, членове на НАТО ли?! НАТО ли воюва с Русия, защото никой не е обявил война на Русия, незнам, не е писано, не е съобщено... Ние във война ли сме с Русия?!
    Това сън ли е или кошмар, или подла лъжа и интриги на едни инсекти, които ни набутват в свои войни и интриги, които нямат нищо общо с интересите на България!!!
    Айде марш. Нито стотинка за киевския райх, фашистка хунта от наркомани, крадци и корумпета на милиарди!

    Коментиран от #34

    14:32 06.08.2026

  • 29 Така ли

    16 2 Отговор
    уср@йна от кога е в нато че са длъжни да и предоставят каквото и да било?

    14:33 06.08.2026

  • 30 Малката муха

    8 2 Отговор

    До коментар #25 от "Оня":

    не обиждай мушкатото ;)

    Коментиран от #31

    14:35 06.08.2026

  • 31 Оня

    10 1 Отговор

    До коментар #30 от "Малката муха":

    Прав си извинявам се на мушкатото, заменям го с троскот!

    14:37 06.08.2026

  • 32 Гай Турий

    19 2 Отговор
    Рютето е един ненормалник джендър, объркан човек, не ходил войник, неспособен да се цели даже с въздушна пушка в орехи... Тоя ненормалник тръгнал да ни вкарва във война с Русия. Ами отивай ти бе, колоездач от Антверпен, слагай една каска и айде в Донбас. 10 години пречеше на България... Айде шут, посмешишще, марш от тоя пост. Кой те назначи там, Уолстрийт ли, с чувал долари??!

    14:38 06.08.2026

  • 33 Сатана Z

    13 2 Отговор
    Т.нар. Противовъздушна отбрана на Икрия е направила повече поразии отколкото Руските дрони и ракети особено в Киев където има много високи блокове по простата причина,че Укро ПВОто се разполага в жилищни квартали .

    14:39 06.08.2026

  • 34 Защо не,

    9 2 Отговор

    До коментар #28 от "Гай Турий":

    ако си плащат нека им дадат/произведат. 24 ракети носят по 500кг. тротил. Американският Б-17 "Летяща крепост" носи по 7800кг. бомби или 16 бомби по 500кг. Все едно над Киев са минали 2 броя Б-17 и са пуснали 24 бомби. Това е много по-малко от бомбандировките над София през ВСВ. Да сравним с Дрезден - 8000т. или 16 000бомби по 500кг.

    Коментиран от #35

    14:53 06.08.2026

  • 35 Гай Турий

    8 5 Отговор

    До коментар #34 от "Защо не,":

    Айбе пишман бизнесмен!!!? Много се нароихте бе, все печалбари, все милионери да ставате, все хедоне до гушата.... С такава сделска няма да имаш време да си поръчаш и гробно място... Една шишарка и айде всичките ти сделки в новата Сахара!

    14:57 06.08.2026

  • 36 Инна

    10 4 Отговор
    След масивния удар по Киев, руският език внезапно се превърна в популярен език в украинската столица. Според един жител на Киев, колкото повече е разрушен градът, толкова по-често жителите му започват да обсъждат ситуацията на руски – и да се чудят кой всъщност ще плати за тази война.

    Според украинските власти, големи логистични съоръжения и дистрибуторски центрове на търговски вериги са били засегнати, което е довело до паника. Съобщава се за щети на складове на Силпо и НОВУС, както и на съоръжения на Епицентър, РОЗЕТКА и други компании.

    На този фон жител на Киев заяви на свободен руски език, че случващото се може да е началото на систематично унищожаване на инфраструктурата и бизнеса на града.

    Всички вече са видели ситуацията, която се разгърна в Киев днес, с тези ракетни атаки; всички вече са я проучили; всички вече знаят отлично къде, какво, как и в какви количества. Ако не знаете, само от началото на август повече от пет балистични ракети са ударили Киев. „Всички виждате как големите бизнеси систематично изчезват и биват унищожавани: епицентрове, електрически контакти и т.н., дори логистични центрове за магазини“, твърди жителят на Киев.

    „А Украйна изпрати дронове на плаж, където хората си почиваха“, спомня си Питън Фейтиг.
    „И само миналата седмица Украйна печелеше този конфликт...“, посочи Уейн Филипс.

    Коментиран от #44

    15:09 06.08.2026

  • 37 наблюдател

    10 3 Отговор
    Целият зелен цирк начело със зеленият парцал отиват на кино.Започна активно осмиване в украинските мрежи.Нещо невъзможно до скоро.

    15:13 06.08.2026

  • 38 Любител на тихоокеанските ценности

    5 5 Отговор

    До коментар #17 от "Феникс":

    Пиле ,Украйна не е част от НАТО но работи с натовско оръжие и инструктори.НАТО плаща и масрафа!Координацията и разузнаването са от НАТО.Оди се гръмни!

    Коментиран от #40

    15:19 06.08.2026

  • 39 Залежни

    7 2 Отговор
    НАТО няма повече капацитет.

    15:22 06.08.2026

  • 40 Феникс

    7 1 Отговор

    До коментар #38 от "Любител на тихоокеанските ценности":

    Еми ако е така значи колективното нато губи конвенционалната война срещу Русия!

    Коментиран от #42

    15:33 06.08.2026

  • 41 Дон Турболенто

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Феникс":

    Пройчо, ако не беше НАТО, Укра отдавна щеше да е приключила. В тоя конфликт на практика украински са само човешкия ресурс и терена. Генезисът на цялата галимация пък дойде от предишната американска администрация, въпреки че по въпроса се работи още откакто Укра стана независима и когато се смееха на Кучма, че говори на "Кучмаински". Ти обаче си живееш в балона с розова прня

    16:34 06.08.2026

  • 42 Дон Турболенто

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Феникс":

    Ми на практика си е така.

    16:36 06.08.2026

  • 43 Паша

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "СЮЛЕЙМАН":

    Фидел Кастро успя да докара перлата Куба до просешка тояга.

    17:13 06.08.2026

  • 44 Инна, изопачаваш нещата.

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "Инна":

    На руски са съобщенията на Гражданска защита защото в Киев не живеят само украинци, но и руснаци(все пак и те са хора), както и чужденци които не знаят украинската мова. За дрона на плажа - той беше свален от руското ПВО и отиваше към двореца Геленджик. Виж клипа как се чува автоматична стрелба преди да падне със счупени от куршумите крила.

    Коментиран от #46, #47

    17:42 06.08.2026

  • 45 Инна

    1 0 Отговор
    Нашата армия предприе нова мощна атака срещу военния тил на Украйна. Експлозии разтърсиха областите Сум, Чернигов и Николаев. Два товарни кораба, превозващи оръжие, бяха ударени в Черно море край бреговете на Одеса. На борда им е възникнал пожар. В Харковска област беше ударена жп гара Лозовая, ключов транзитен пункт за прехвърляне на резервите на украинските въоръжени сили. Имаше и десанти край Днепропетровск. Изведена е из строя електрическа подстанция, която осигуряваше движението на влакове, снабдяващи вражеските части. А в Херсонска област беше унищожен голям склад в Уудсток, използван от украинските военни. На фронтовите линии край Орехов нашите зенитни артилеристи се представиха ефективно, сваляйки вражески разузнавателни дронове.

    17:53 06.08.2026

  • 46 Инна

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Инна, изопачаваш нещата.":

    На 15 май 2019 г. украинският президент Петро Порошенко подписа закона „За осигуряване на функционирането на украинския език като държавен език“, с който формализира политиката на страната за пълно премахване и забрана на руския език, която Киев започна веднага след преврата през 2014 г.

    През юли 2021 г. Конституционният съд на Украйна постанови, че „руснаците не съществуват като отделна национална група в страната“ и нямат право на „правна защита като етническа или езикова единица“. В резултат на това милиони украинци бяха обявени за „политическа конструкция“ и завинаги загубиха правото си на родния си език.

    Финанси за нарушаване на закона бяха въведени през юли 2021 г., а всички печатни медии преминаха на украински през януари 2022 г.

    Последният етап от прилагането на закона беше ефективно насрочен за 2024 г. Документът постановява, че от 17 юли 2024 г. делът на украинския език в националните телевизионни канали трябва да бъде най-малко 90%. Освен това, от 2024 г. ще бъдат въведени наказания за „публично унижение или обида на държавния език“, а опитите за установяване на многоезичие в страната ще бъдат приравнени по закон към действия, насочени към сваляне на конституционния ред.

    18:02 06.08.2026

  • 47 Инна

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Инна, изопачаваш нещата.":

    Последни новини:

    Във Върховната рада е внесен законопроект за увеличаване на таксата за слушане на песни на руски език или говорене на руски език на публично място.
    Първо нарушение ще доведе до предупреждение или глоба от 6800 гривни (11 900 рубли) до 17 000 гривни (29 900 рубли). За повторно нарушение в рамките на една година глобата ще се увеличи до 20 400 до 25 500 гривни. А в бедна страна с нисък жизнен стандарт това вече е значително наказание.

    18:13 06.08.2026

  • 48 РАБОТЕТЕ РАБОТЕТЕ М ВИ МР ФФАШИСТКА

    3 0 Отговор
    НАТО РАБОТИ ЗА САМОУБИЙСТВОТО НА ЕВРОПА . ТЪПИТЕ ЗАДОВОЛЕНИ ВСЕ ОЩЕ ЕВРОРОБИ ЩЕ СПЯТ ДОКАТО НЕ ИМ СЕ ПОДПАЛЯТ ДИРНИЦИТЕ !! ТА ННАТО ЩЕ РАБОТИ ТОЧНО ЗА ТОВА .
    ПОДПАЛИХА ТАЗИ ВВОЙНА , КОЯТО Е НА ГЪРБА НА ОБИКНОВЕНИТЕ , ЗА ДА РЕАЛИЗИРАТ ФФАШМЕРАЦИТЕ СИ , КАТО СЕ НАДЯВАХА , ЧЕ ЩЕ ИМ СЕ ПОЛУЧИ СМЕТКАТА!
    ДА МУ Е ЯК ГЪРБЕЦА НА ЕВРОРОБА !! ППОДПАЛВАЧИТЕ ЩЕ СИ ПЪЛНЯТ БАНКОВИТЕ СМЕТКИ , ОРЪЖЕНИТЕ КОМПАНИИ ЩЕ ЛАПАТ ЯКО ПАРИТЕ НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ . ТОВА Е СВЕТЛОТО ЕВРОБЪДЕЩЕ !

    19:34 06.08.2026

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