Спешна нужда! НАТО работи за подсилването на противовъздушната отбрана на Украйна

В. "Гардиън" обръща внимание на проблемите на Украйна с противовъздушната отбрана и на усилията, които НАТО полага, за да я подсили, пише БТА.

Британското издание се фокусира върху думите на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, че Алиансът работи, за да осигури на Украйна противовъздушната отбрана, от която тя има спешна нужда.

Рюте направи това изявление, след като Киев не успя да свали нито една руска ракета при атака в сряда. Същевременно, украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Москва планира значително да увеличи производството си на ракети преди зимата.

"Гардиън" се позовава на думи на Зеленски, произнесени на заседание на украинския Национален съвет за сигурност и отбрана, че не изключва идеята паузата в доставките на ракети от западните съюзници да "има за цел да направи Украйна, така да се каже, по-склонна на компромис" в мирните преговори с Русия.

След разговор с Марк Рюте, Зеленски каза: "Важно е да бъдат премахнати административните пречки и да бъдат взети необходимите политически решения. Буквално всеки ден животът на хората в Украйна зависи от решимостта на партньорите ни в Европа и Съединените щати".

"Гардиън" припомня, че при нощна атака в сряда Русия изстреля 24 балистични ракети срещу Украйна и уби най-малко 17 души. Данните на украинските военновъздушни сили показаха, че противовъздушната отбрана е свалила 98 от 115 дрона, пуснати от Русия, но нито една от балистичните ракети.

Британското издание се спира още на вчерашното изказване на Зеленски, според което през първата половина на тази година доставките на ракети за противовъздушната отбрана на Украйна от съюзниците ѝ са намалели до една трета в сравнение с миналата година.

Сергий Бескрестнов - съветник на украинския президент по въпросите на разработването на отбранителни технологии, каза, че Русия има капацитета да изстрелва по сто балистични ракети всеки месец, с които да атакува логистични центрове, индустриални съоръжения, хранителни складове и складове за други стоки. "Войната на изтощение навлезе в следващата си фаза", заяви Бескрестнов в комуникационното приложение "Телеграм".

Украйна изпитва недостиг на ракети прехващачи "Пейтриът" американско производство, с които се свалят руските балистични ракети от началото на войната. През последните седмици недостигът е остър, като Москва е нанасяла удари по Киев средно веднъж на всеки три дни миналия месец. Зеленски заяви, че недостигът на ракети прехващачи се дължи на-вече на войната в Близкия изток.

"Гардиън" обръща внимание на изявленията на украинските военновъздушни сили, според които ракетните системи "Пейтриът" са единствената система, с която разполага Украйна, даваща възможност за прехващане на руските ракети "Искандер-М", С-400 и "Циркон".

Недостигът на прехващачи става все по-остър вследствие на войната на САЩ и Израел срещу Иран, в рамките на която бяха използвани големи количества "Пейтриът" и други прехващачи. "Гардиън" цитира анализ на агенция Асошиейтед пред, според който запасите на САЩ от "Пейтриът" са намалели поне с 65% в сравнение с периода преди войната с Иран. Пентагонът твърди, че все още разполага с голям арсенал.

Производството на нови прехващачи не е в състояние веднага да запълни липсите. Компанията "Локхийд Мартин" е доставила повече от 600 от най-новите прехващачи миналата година и има за цел да постигне годишен капацитет от 2000 до 2030 година. Според някои изчисления обаче страните от Залива заедно са изстреляли повече от 1100 прехващача през първите три месеца на войната в Близкия изток.

"Гардиън" цитира изявления на НАТО, че първият производствен обект за "Пейтриът" в Европа ще заработи през септември в Германия.

Освен това политическите сигнали от Вашингтон са променливи, отбелязва британското издание. На срещата на НАТО миналия месец американският президент Доналд Тръмп каза, че САЩ ще дадат на Украйна лиценз за производство на "Пейтриът". Около три седмици по-късно той каза, че не е взел окончателно решение по този въпрос. Длъжностни лица и експерти казват, че дори и с лиценз ще отнеме години, докато Украйна започне да произвежда прехващачите.

Въпреки че Тръмп хвърли съмнение върху сделката за лиценза, САЩ продължават с разговорите за предоставяне на Украйна на такова разрешение.

В рамките на обсъжданията се обмисля възможността Украйна да изработва част от компонентите за окончателна изработка някъде другаде в Европа.