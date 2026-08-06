Спешна нужда! НАТО работи за подсилването на противовъздушната отбрана на Украйна

В. "Гардиън" обръща внимание на проблемите на Украйна с противовъздушната отбрана и на усилията, които НАТО полага, за да я подсили, пише БТА.
Британското издание се фокусира върху думите на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, че Алиансът работи, за да осигури на Украйна противовъздушната отбрана, от която тя има спешна нужда.
Рюте направи това изявление, след като Киев не успя да свали нито една руска ракета при атака в сряда. Същевременно, украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Москва планира значително да увеличи производството си на ракети преди зимата.
"Гардиън" се позовава на думи на Зеленски, произнесени на заседание на украинския Национален съвет за сигурност и отбрана, че не изключва идеята паузата в доставките на ракети от западните съюзници да "има за цел да направи Украйна, така да се каже, по-склонна на компромис" в мирните преговори с Русия.
След разговор с Марк Рюте, Зеленски каза: "Важно е да бъдат премахнати административните пречки и да бъдат взети необходимите политически решения. Буквално всеки ден животът на хората в Украйна зависи от решимостта на партньорите ни в Европа и Съединените щати".
"Гардиън" припомня, че при нощна атака в сряда Русия изстреля 24 балистични ракети срещу Украйна и уби най-малко 17 души. Данните на украинските военновъздушни сили показаха, че противовъздушната отбрана е свалила 98 от 115 дрона, пуснати от Русия, но нито една от балистичните ракети.
Британското издание се спира още на вчерашното изказване на Зеленски, според което през първата половина на тази година доставките на ракети за противовъздушната отбрана на Украйна от съюзниците ѝ са намалели до една трета в сравнение с миналата година.
Сергий Бескрестнов - съветник на украинския президент по въпросите на разработването на отбранителни технологии, каза, че Русия има капацитета да изстрелва по сто балистични ракети всеки месец, с които да атакува логистични центрове, индустриални съоръжения, хранителни складове и складове за други стоки. "Войната на изтощение навлезе в следващата си фаза", заяви Бескрестнов в комуникационното приложение "Телеграм".
Украйна изпитва недостиг на ракети прехващачи "Пейтриът" американско производство, с които се свалят руските балистични ракети от началото на войната. През последните седмици недостигът е остър, като Москва е нанасяла удари по Киев средно веднъж на всеки три дни миналия месец. Зеленски заяви, че недостигът на ракети прехващачи се дължи на-вече на войната в Близкия изток.
"Гардиън" обръща внимание на изявленията на украинските военновъздушни сили, според които ракетните системи "Пейтриът" са единствената система, с която разполага Украйна, даваща възможност за прехващане на руските ракети "Искандер-М", С-400 и "Циркон".
Недостигът на прехващачи става все по-остър вследствие на войната на САЩ и Израел срещу Иран, в рамките на която бяха използвани големи количества "Пейтриът" и други прехващачи. "Гардиън" цитира анализ на агенция Асошиейтед пред, според който запасите на САЩ от "Пейтриът" са намалели поне с 65% в сравнение с периода преди войната с Иран. Пентагонът твърди, че все още разполага с голям арсенал.
Производството на нови прехващачи не е в състояние веднага да запълни липсите. Компанията "Локхийд Мартин" е доставила повече от 600 от най-новите прехващачи миналата година и има за цел да постигне годишен капацитет от 2000 до 2030 година. Според някои изчисления обаче страните от Залива заедно са изстреляли повече от 1100 прехващача през първите три месеца на войната в Близкия изток.
"Гардиън" цитира изявления на НАТО, че първият производствен обект за "Пейтриът" в Европа ще заработи през септември в Германия.
Освен това политическите сигнали от Вашингтон са променливи, отбелязва британското издание. На срещата на НАТО миналия месец американският президент Доналд Тръмп каза, че САЩ ще дадат на Украйна лиценз за производство на "Пейтриът". Около три седмици по-късно той каза, че не е взел окончателно решение по този въпрос. Длъжностни лица и експерти казват, че дори и с лиценз ще отнеме години, докато Украйна започне да произвежда прехващачите.
Въпреки че Тръмп хвърли съмнение върху сделката за лиценза, САЩ продължават с разговорите за предоставяне на Украйна на такова разрешение.
В рамките на обсъжданията се обмисля възможността Украйна да изработва част от компонентите за окончателна изработка някъде другаде в Европа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Я бегай оттука!!!
НАТО няма за себе си, Украйна щял да подпомага!
14:09 06.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Чакай малко, бе!?
14:11 06.08.2026
4 СЮЛЕЙМАН
Правни промени и разчистване на лагери. След важно решение на Върховния съд на САЩ, градовете вече имат законното право да забраняват и разчистват палатковите лагери от тротоарите и парковете, дори когато в приютите няма достатъчно свободни легла. Това засилва ролята на полицията при освобождаването на обществените пространства, но често просто премества хората от един квартал в друг.Кризата остава силно политизирана, като местните власти в Лос Анджелис често влизат в конфликти с федералните агенции относно прозрачността при управлението на средствата за социална помощ.
14:12 06.08.2026
5 лоша работа
14:13 06.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 СЮЛЕЙМАН
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #43
14:13 06.08.2026
8 СЮЛЕЙМАН
14:13 06.08.2026
9 СЮЛЕЙМАН
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #22, #24
14:13 06.08.2026
10 СЮЛЕЙМАН
14:13 06.08.2026
11 Факт
14:15 06.08.2026
12 СЛОНА
14:16 06.08.2026
13 Зеления
По какъв начин точно работи НАТО да осигури ракети за ПВО, аз Рюте съм го виждал единствено да се хили на Тръмп седнал до него кръстосал крак върху крак, като жена с къса пола на среща. /не знам дали употребих правилно думата "като"/
Не съм го видял Рюте с отверка или друг инструмент да сглобява някъде ракети, иначе лаладжийството и близането с дълъг език му се отдават прекрасно /но това няма нищо общо с производството на ракети/
14:16 06.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Е, па прав
До коментар #2 от "1488":ти път. И, не се връщай. :)
14:18 06.08.2026
16 При толкова много вой от медии
14:19 06.08.2026
17 Феникс
Коментиран от #38, #41
14:19 06.08.2026
18 ЦСКА Москва
14:19 06.08.2026
19 ОТАН
14:20 06.08.2026
20 Смешник
14:21 06.08.2026
21 Възраждане
14:23 06.08.2026
22 Вили
До коментар #9 от "СЮЛЕЙМАН":Колкото си прав, толкова да си здрав.
14:23 06.08.2026
23 Янко
14:24 06.08.2026
24 Сюлеймане
До коментар #9 от "СЮЛЕЙМАН":най-много вервам на руzкото акер.!)))
14:25 06.08.2026
25 Оня
Коментиран от #30
14:27 06.08.2026
26 ДОНЧО ГОРСКИЯТ
14:28 06.08.2026
27 Гошо
14:31 06.08.2026
28 Гай Турий
Това сън ли е или кошмар, или подла лъжа и интриги на едни инсекти, които ни набутват в свои войни и интриги, които нямат нищо общо с интересите на България!!!
Айде марш. Нито стотинка за киевския райх, фашистка хунта от наркомани, крадци и корумпета на милиарди!
Коментиран от #34
14:32 06.08.2026
29 Така ли
14:33 06.08.2026
30 Малката муха
До коментар #25 от "Оня":не обиждай мушкатото ;)
Коментиран от #31
14:35 06.08.2026
31 Оня
До коментар #30 от "Малката муха":Прав си извинявам се на мушкатото, заменям го с троскот!
14:37 06.08.2026
32 Гай Турий
14:38 06.08.2026
33 Сатана Z
14:39 06.08.2026
34 Защо не,
До коментар #28 от "Гай Турий":ако си плащат нека им дадат/произведат. 24 ракети носят по 500кг. тротил. Американският Б-17 "Летяща крепост" носи по 7800кг. бомби или 16 бомби по 500кг. Все едно над Киев са минали 2 броя Б-17 и са пуснали 24 бомби. Това е много по-малко от бомбандировките над София през ВСВ. Да сравним с Дрезден - 8000т. или 16 000бомби по 500кг.
Коментиран от #35
14:53 06.08.2026
35 Гай Турий
До коментар #34 от "Защо не,":Айбе пишман бизнесмен!!!? Много се нароихте бе, все печалбари, все милионери да ставате, все хедоне до гушата.... С такава сделска няма да имаш време да си поръчаш и гробно място... Една шишарка и айде всичките ти сделки в новата Сахара!
14:57 06.08.2026
36 Инна
Според украинските власти, големи логистични съоръжения и дистрибуторски центрове на търговски вериги са били засегнати, което е довело до паника. Съобщава се за щети на складове на Силпо и НОВУС, както и на съоръжения на Епицентър, РОЗЕТКА и други компании.
На този фон жител на Киев заяви на свободен руски език, че случващото се може да е началото на систематично унищожаване на инфраструктурата и бизнеса на града.
Всички вече са видели ситуацията, която се разгърна в Киев днес, с тези ракетни атаки; всички вече са я проучили; всички вече знаят отлично къде, какво, как и в какви количества. Ако не знаете, само от началото на август повече от пет балистични ракети са ударили Киев. „Всички виждате как големите бизнеси систематично изчезват и биват унищожавани: епицентрове, електрически контакти и т.н., дори логистични центрове за магазини“, твърди жителят на Киев.
„А Украйна изпрати дронове на плаж, където хората си почиваха“, спомня си Питън Фейтиг.
„И само миналата седмица Украйна печелеше този конфликт...“, посочи Уейн Филипс.
Коментиран от #44
15:09 06.08.2026
37 наблюдател
15:13 06.08.2026
38 Любител на тихоокеанските ценности
До коментар #17 от "Феникс":Пиле ,Украйна не е част от НАТО но работи с натовско оръжие и инструктори.НАТО плаща и масрафа!Координацията и разузнаването са от НАТО.Оди се гръмни!
Коментиран от #40
15:19 06.08.2026
39 Залежни
15:22 06.08.2026
40 Феникс
До коментар #38 от "Любител на тихоокеанските ценности":Еми ако е така значи колективното нато губи конвенционалната война срещу Русия!
Коментиран от #42
15:33 06.08.2026
41 Дон Турболенто
До коментар #17 от "Феникс":Пройчо, ако не беше НАТО, Укра отдавна щеше да е приключила. В тоя конфликт на практика украински са само човешкия ресурс и терена. Генезисът на цялата галимация пък дойде от предишната американска администрация, въпреки че по въпроса се работи още откакто Укра стана независима и когато се смееха на Кучма, че говори на "Кучмаински". Ти обаче си живееш в балона с розова прня
16:34 06.08.2026
42 Дон Турболенто
До коментар #40 от "Феникс":Ми на практика си е така.
16:36 06.08.2026
43 Паша
До коментар #7 от "СЮЛЕЙМАН":Фидел Кастро успя да докара перлата Куба до просешка тояга.
17:13 06.08.2026
44 Инна, изопачаваш нещата.
До коментар #36 от "Инна":На руски са съобщенията на Гражданска защита защото в Киев не живеят само украинци, но и руснаци(все пак и те са хора), както и чужденци които не знаят украинската мова. За дрона на плажа - той беше свален от руското ПВО и отиваше към двореца Геленджик. Виж клипа как се чува автоматична стрелба преди да падне със счупени от куршумите крила.
Коментиран от #46, #47
17:42 06.08.2026
45 Инна
17:53 06.08.2026
46 Инна
До коментар #44 от "Инна, изопачаваш нещата.":На 15 май 2019 г. украинският президент Петро Порошенко подписа закона „За осигуряване на функционирането на украинския език като държавен език“, с който формализира политиката на страната за пълно премахване и забрана на руския език, която Киев започна веднага след преврата през 2014 г.
През юли 2021 г. Конституционният съд на Украйна постанови, че „руснаците не съществуват като отделна национална група в страната“ и нямат право на „правна защита като етническа или езикова единица“. В резултат на това милиони украинци бяха обявени за „политическа конструкция“ и завинаги загубиха правото си на родния си език.
Финанси за нарушаване на закона бяха въведени през юли 2021 г., а всички печатни медии преминаха на украински през януари 2022 г.
Последният етап от прилагането на закона беше ефективно насрочен за 2024 г. Документът постановява, че от 17 юли 2024 г. делът на украинския език в националните телевизионни канали трябва да бъде най-малко 90%. Освен това, от 2024 г. ще бъдат въведени наказания за „публично унижение или обида на държавния език“, а опитите за установяване на многоезичие в страната ще бъдат приравнени по закон към действия, насочени към сваляне на конституционния ред.
18:02 06.08.2026
47 Инна
До коментар #44 от "Инна, изопачаваш нещата.":Последни новини:
Във Върховната рада е внесен законопроект за увеличаване на таксата за слушане на песни на руски език или говорене на руски език на публично място.
Първо нарушение ще доведе до предупреждение или глоба от 6800 гривни (11 900 рубли) до 17 000 гривни (29 900 рубли). За повторно нарушение в рамките на една година глобата ще се увеличи до 20 400 до 25 500 гривни. А в бедна страна с нисък жизнен стандарт това вече е значително наказание.
18:13 06.08.2026
48 РАБОТЕТЕ РАБОТЕТЕ М ВИ МР ФФАШИСТКА
ПОДПАЛИХА ТАЗИ ВВОЙНА , КОЯТО Е НА ГЪРБА НА ОБИКНОВЕНИТЕ , ЗА ДА РЕАЛИЗИРАТ ФФАШМЕРАЦИТЕ СИ , КАТО СЕ НАДЯВАХА , ЧЕ ЩЕ ИМ СЕ ПОЛУЧИ СМЕТКАТА!
ДА МУ Е ЯК ГЪРБЕЦА НА ЕВРОРОБА !! ППОДПАЛВАЧИТЕ ЩЕ СИ ПЪЛНЯТ БАНКОВИТЕ СМЕТКИ , ОРЪЖЕНИТЕ КОМПАНИИ ЩЕ ЛАПАТ ЯКО ПАРИТЕ НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ . ТОВА Е СВЕТЛОТО ЕВРОБЪДЕЩЕ !
19:34 06.08.2026