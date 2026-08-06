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Барселона стартира преговори за Родри

Барселона стартира преговори за Родри

6 Август, 2026 13:58 964 0

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Испанският национал е в последната година от договора си на "Етихад"

Барселона стартира преговори за Родри - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

От Барселона вече са осъществили контакт с Манчестър Сити и Родри относно трансфер на "Ноу Камп" това лято.

Испанският национал е в последната година от договора си на "Етихад", като Реал Мадрид също води преговори със Сити за евентуален трансфер.

От Ман Сити не са приели предложение от Реал Мадрид, тъй като вярват, че други клубове ще се включат в надпреварата за подписването на Родри.

Англичаните искат да задържат играча в клуба, но сега имат няколко опции на масата и може би ще обмислят трансфер


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