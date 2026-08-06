Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ян Диоманде става най-скъпата покупка в историята на Реал Мадрид

Ян Диоманде става най-скъпата покупка в историята на Реал Мадрид

6 Август, 2026 12:59 1 214 0

  • ян диоманде-
  • реал мадрид-
  • футбол

Сделката е за фиксирана сума от 125 милиона евро, която с бонусите може да достигне 140 милиона

Ян Диоманде става най-скъпата покупка в историята на Реал Мадрид - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ян Диоманде до дни ще стане играч на Реал Мадрид, след като кралският клуб се договори с РБ Лайпциг за негови трансфер. Според “Екип” и “Ди Атлетик” сделката е за фиксирана сума от 125 милиона евро, която с бонусите може да достигне 140 милиона. Ако допълнителните условия се реализират поне отчасти, това ще означава, че 19-годишното крило ще стане най-скъпата покупка в историята на Реал Мадрид, тъй като ще изпревари Джуд Белингам, за когото през 2023 година бяха платени 127 милиона евро на Борусия (Дортмунд).

Това е и рекордна продажба за РБ Лайпциг, а Диоманде със сигурност ще стане и най-скъпият африкански футболист изобщо, тъй като сумата, която ще бъде дадена за него, ще надхвърли 80-те милиона евро, които през 2019 година Арсенал плати на Лил за Никола Пепе.

Самият играч вече е получил разрешение да замине за медицински прегледи всеки момент и може още днес трансферът му на “Сантиаго Бернабеу” да бъде финализиран.

Според испанските медии Реал не е форсирал сделката заради несигурността около бъдещето на Винисиус, като на “Бернабеу” вярват, че бразилецът все пак ще преподпише своя договор и ще остане, а Жозе Моуриньо ще има нападателно трио, изградено от Вини, Мбапе и Диоманде.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове