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Артета: Играчите на Арсенал са разгневени след загубата от Бетис

Артета: Играчите на Арсенал са разгневени след загубата от Бетис

6 Август, 2026 13:30 1 083 0

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Много са разстроени, преживяха трудни моменти

Артета: Играчите на Арсенал са разгневени след загубата от Бетис - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Арсенал Микел Артета заяви, че играчите му са разгневени след загубата с от Реал Бетис с 1:3 в Дъблин в сряда, въпреки че испанецът е доволен от реакцията им в предсезонната подготовка, предаде Ройтерс.

Бетис се възползва от поредица от грешки в отбраната на лондчани, за да отбележи три гола през първото полувреме чрез Родриго Рикелме, Нелсон Деоса и Пабло Форналс, а Арсенал отговори с гол на Пиеро Хинкапие малко след изтичането на половин час игра.

"Много са разстроени, преживяха трудни моменти. Те са разярени, но това е добре. Точно от това се нуждаем", заяви Артета пред репортерите. "Очевидно има неща, които трябва да подобрим, някои положителни моменти, които да извлечем от мача, а понякога един лош резултат е добър, за да се създаде още по-голям огън в сърцата им", добави той.

Арсенал беше без няколко ключови играчи, сред които Деклан Райс, Букайо Сака, Еберечи Езе и Нони Мадуеке, докато Мартин Йодегор едва наскоро възобнови индивидуалните тренировки. Английският шампион обаче излезе със силен състав, като Виктор Гьокереш, Кай Хаверц и новото попълнение Христос Цолис започнаха мача като титуляри.

Халфът Луи Копли претърпя контузия в коляното малко след като влезе като резерва, а Артета изрази загриженост, че 19-годишният играч може да има сериозна травма. "Честно казано, доста се тревожа за момчето, защото ситуацията не изглежда много обещаваща, а и предвид симптомите, които вече проявява", каза испанецът. "Така че ще трябва да изчакаме резултатите от утрешното изследване. Дано да не е нещо сериозно", добави Артета.

Арсенал започва участието си във Висшата лига срещу новака Ковънтри Сити на 21 август.


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