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Никола Цолов пренаписа историята на Формула 2 с рекордно силен дебют

Никола Цолов пренаписа историята на Формула 2 с рекордно силен дебют

16 Юли, 2026 06:22 1 117 6

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Официалната страница на шампионата определи Цолов като най-силно стартиралия новобранец в историята на Формула 2

Никола Цолов пренаписа историята на Формула 2 с рекордно силен дебют - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българският пилот Никола Цолов продължава да впечатлява света на моторните спортове с изключителните си изяви. Неговите успехи получиха огромно признание директно от официания профил на Формула 2, който посвети специална публикация на българския талант.

Официалната страница на шампионата определи Цолов като най-силно стартиралия новобранец в историята на Формула 2. Със своите шест победи в първите 14 състезания от кампанията, роденият в София състезател успя да счупи рекорда за най-много победи, завоювани от дебютант на този етап от годината. С това си постижение българският пилот задмина резултатите на настоящите суперзвезди от Формула 1 Шарл Льоклер и Джордж Ръсел, които до момента държаха върховите показатели в тази престижна класация.

Този исторически рекорд е поредното доказателство за огромния потенциал на Никола Цолов по пътя му към световния елит. Невероятното му представяне от началото на сезона не само привлича погледите на водещите отбори в най-престижния шампионат, но и дава сериозна заявка за бляскаво бъдеще на пистата.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Българин

    2 7 Отговор
    Народа тъне в мизерия и не е горд че живее в България .Момчето да си прави щом може

    Коментиран от #3, #4, #5

    06:40 16.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 2554

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Мизерията е начин на мислене и състояние на духа. Не обобщавай за останалите, съдейки по себе си.

    07:06 16.07.2026

  • 5 Евродебил

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Къде другаде да живееш?На другите места има оовепе евросвиншина откилкото при нас.Тая чумна пандемия на неолиберализма е заробила цял свят

    Коментиран от #6

    07:11 16.07.2026

  • 6 Боклук

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Евродебил":

    Имаш паспорт и лична карта, използвай ги и колкото по далеч от Европа, толкова по добре за теб. Дебили се търсят на всякъде, кенефите трбва да се мият

    07:20 16.07.2026

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