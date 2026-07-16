Никола Цолов пренаписа историята на Формула 2 с рекордно силен дебют

Българският пилот Никола Цолов продължава да впечатлява света на моторните спортове с изключителните си изяви. Неговите успехи получиха огромно признание директно от официания профил на Формула 2, който посвети специална публикация на българския талант.

Официалната страница на шампионата определи Цолов като най-силно стартиралия новобранец в историята на Формула 2. Със своите шест победи в първите 14 състезания от кампанията, роденият в София състезател успя да счупи рекорда за най-много победи, завоювани от дебютант на този етап от годината. С това си постижение българският пилот задмина резултатите на настоящите суперзвезди от Формула 1 Шарл Льоклер и Джордж Ръсел, които до момента държаха върховите показатели в тази престижна класация.

Този исторически рекорд е поредното доказателство за огромния потенциал на Никола Цолов по пътя му към световния елит. Невероятното му представяне от началото на сезона не само привлича погледите на водещите отбори в най-престижния шампионат, но и дава сериозна заявка за бляскаво бъдеще на пистата.