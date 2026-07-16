Никола Цолов пренаписа историята на Формула 2 с рекордно силен дебют

Българският пилот Никола Цолов продължава да впечатлява света на моторните спортове с изключителните си изяви. Неговите успехи получиха огромно признание директно от официания профил на Формула 2, който посвети специална публикация на българския талант.
Официалната страница на шампионата определи Цолов като най-силно стартиралия новобранец в историята на Формула 2. Със своите шест победи в първите 14 състезания от кампанията, роденият в София състезател успя да счупи рекорда за най-много победи, завоювани от дебютант на този етап от годината. С това си постижение българският пилот задмина резултатите на настоящите суперзвезди от Формула 1 Шарл Льоклер и Джордж Ръсел, които до момента държаха върховите показатели в тази престижна класация.
Този исторически рекорд е поредното доказателство за огромния потенциал на Никола Цолов по пътя му към световния елит. Невероятното му представяне от началото на сезона не само привлича погледите на водещите отбори в най-престижния шампионат, но и дава сериозна заявка за бляскаво бъдеще на пистата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Българин
Коментиран от #3, #4, #5
06:40 16.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 2554
До коментар #2 от "Българин":Мизерията е начин на мислене и състояние на духа. Не обобщавай за останалите, съдейки по себе си.
07:06 16.07.2026
5 Евродебил
До коментар #2 от "Българин":Къде другаде да живееш?На другите места има оовепе евросвиншина откилкото при нас.Тая чумна пандемия на неолиберализма е заробила цял свят
Коментиран от #6
07:11 16.07.2026
6 Боклук
До коментар #5 от "Евродебил":Имаш паспорт и лична карта, използвай ги и колкото по далеч от Европа, толкова по добре за теб. Дебили се търсят на всякъде, кенефите трбва да се мият
07:20 16.07.2026