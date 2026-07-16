ФИФА защити съдиите си след нападките на селекционера на Франция

От Световната футболна централа отхвърлиха обвиненията на селекционера на националния тим на Франция Дидие Дешан за качеството на съдийството в загубения полуфинал от Испания с 0:2, предаде АФП. От ФИФА твърдят, че реферите на турнира са от "световна класа".

"В отговор на коментара на Дидие Дешан, който се запита дали съдията на мача е имал нивото за полуфинал, отговорът на ФИФА е ясен: да, нашите рефери са от световна класа", каза пред агенцията Пиерлуиджи Колина, който е отговорен за съдийството на шампионата. След загубата във вторник Дешан се запита за нивото на салвадореца Иван Бартон. Треньорът не оспори дузпата срещу тима му, но имаше забележки към някои детайли.

Съдийството бе критикувано няколко пъти от началото на Световното първенство, като от Египет настояваха за изключването на френския арбитър Франсоа Летексие след загубата си от Аржентина с 2:3 на освминафиналите.

Дисциплинарната комисия също бе критикувана заради отмененото наказание на нападателя на САЩ Фоларин Балогун за мача с Белгия след намесата на американския президент Доналд Тръмп.