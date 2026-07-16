ФИФА защити съдиите си след нападките на селекционера на Франция

От Световната футболна централа отхвърлиха обвиненията на селекционера на националния тим на Франция Дидие Дешан за качеството на съдийството в загубения полуфинал от Испания с 0:2, предаде АФП. От ФИФА твърдят, че реферите на турнира са от "световна класа".
"В отговор на коментара на Дидие Дешан, който се запита дали съдията на мача е имал нивото за полуфинал, отговорът на ФИФА е ясен: да, нашите рефери са от световна класа", каза пред агенцията Пиерлуиджи Колина, който е отговорен за съдийството на шампионата. След загубата във вторник Дешан се запита за нивото на салвадореца Иван Бартон. Треньорът не оспори дузпата срещу тима му, но имаше забележки към някои детайли.
Съдийството бе критикувано няколко пъти от началото на Световното първенство, като от Египет настояваха за изключването на френския арбитър Франсоа Летексие след загубата си от Аржентина с 2:3 на освминафиналите.
Дисциплинарната комисия също бе критикувана заради отмененото наказание на нападателя на САЩ Фоларин Балогун за мача с Белгия след намесата на американския президент Доналд Тръмп.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Соваж бейби
Коментиран от #6
10:19 16.07.2026
2 Интерсно
10:26 16.07.2026
3 той е бил футболис и нападател
Коментиран от #5
10:27 16.07.2026
4 Дидиер
Това че мразиш франсетата не си само ти,знаеш ли какво питат франсетата като ги критикуваш-а вие какво постигнахте,така че малко са хората които могат да критикуват
10:36 16.07.2026
5 Соваж бейби
До коментар #3 от "той е бил футболис и нападател":Ти погледни България къде е ,даже не участва та после давай акъл Франция е печелила ,ти представяш ли ако бяха спечелили купата всичкото черно ?Тепърва ще има доста критика в ефир,иначе респект към Дембеле и другите момчета от ПСЖ .
10:40 16.07.2026
6 Гоуст
До коментар #1 от "Соваж бейби":И за кое не е прав? Не само, че беше езобразно съдийство през цялото световно ами и тенденциозно
Съвсем очаквано предвид, че съдиите ги бяха събрали от целия свят
Коментиран от #7
10:41 16.07.2026
7 Соваж бейби
До коментар #6 от "Гоуст":Вярно е имаше показана дискриминация към френския отбор,силни играчи но мача с Испания бяха нула .Диде допусна грешка спортистите бяха длъжни да угоди на Мбаппе да му подават и да вкарва гол.Не си ли спомняш последния гол на Дембеле ,Мбаппето как гадно гледаше нареден да му подават Дембеле мина като TGV влак с бърза скорост и вкара и другите момчета които вкараха преди.После трябваше и малко бели все пак е национал ,купата на Франция беше заслуга и на бели играчи Жиру,Гризман ....Хюго Лорис .
10:52 16.07.2026