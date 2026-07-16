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ФИФА защити съдиите си след нападките на селекционера на Франция

ФИФА защити съдиите си след нападките на селекционера на Франция

16 Юли, 2026 10:02 630 7

  • франция-
  • дидие дешан-
  • фифа-
  • футбол-
  • испания-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026-
  • съдии

В отговор на коментара на Дидие Дешан, който се запита дали съдията на мача е имал нивото за полуфинал, отговорът на ФИФА е ясен: да, нашите рефери са от световна класа

ФИФА защити съдиите си след нападките на селекционера на Франция - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

От Световната футболна централа отхвърлиха обвиненията на селекционера на националния тим на Франция Дидие Дешан за качеството на съдийството в загубения полуфинал от Испания с 0:2, предаде АФП. От ФИФА твърдят, че реферите на турнира са от "световна класа".

"В отговор на коментара на Дидие Дешан, който се запита дали съдията на мача е имал нивото за полуфинал, отговорът на ФИФА е ясен: да, нашите рефери са от световна класа", каза пред агенцията Пиерлуиджи Колина, който е отговорен за съдийството на шампионата. След загубата във вторник Дешан се запита за нивото на салвадореца Иван Бартон. Треньорът не оспори дузпата срещу тима му, но имаше забележки към някои детайли.

Съдийството бе критикувано няколко пъти от началото на Световното първенство, като от Египет настояваха за изключването на френския арбитър Франсоа Летексие след загубата си от Аржентина с 2:3 на освминафиналите.

Дисциплинарната комисия също бе критикувана заради отмененото наказание на нападателя на САЩ Фоларин Балогун за мача с Белгия след намесата на американския президент Доналд Тръмп.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соваж бейби

    5 2 Отговор
    Диде не му ли е неудобно да търси под вола теле,отбора показа слаба игра както никога .Надявам се следващата селекция малко бели французи да сложат половината нищо не правиха можеше да ги разбърка както преди или като отбора на Англия ,беше скандално за доста хора не гледаха мача по тази причина.

    Коментиран от #6

    10:19 16.07.2026

  • 2 Интерсно

    4 0 Отговор
    защо чак сега ФИФА реагира, при положение, че имаше доста фрапантни случаи на пъренството.. за които мълчаха като..

    10:26 16.07.2026

  • 3 той е бил футболис и нападател

    0 1 Отговор
    колко пъти се е карал със съдиите . но ФИФА не са новаци . навремето когато дидие игра фифа и уефа бяха много корумпирани . помним батето . и да паднем и да бием пак ще се напиеме . дидие искаше с роналдо да правят друга световна футболна лига . помним как спореха 7 месеца . а и за 3-4 съмнителни решения никой няма да даде купата в ръцете на франсетата . тук френското лоби плака горко . даже препознаха Аржентина като любим отбор . след като ще има и 3 място добре е франсетата да мислят за него . аман от френски номера .

    Коментиран от #5

    10:27 16.07.2026

  • 4 Дидиер

    3 2 Отговор
    Първото което каза Дешан че са били надиграни,сети се за съдията който даде несъществуваща засада на Мбапе и спести жълт картон на Джамал,малко но от сърце се подпираше Испания
    Това че мразиш франсетата не си само ти,знаеш ли какво питат франсетата като ги критикуваш-а вие какво постигнахте,така че малко са хората които могат да критикуват

    10:36 16.07.2026

  • 5 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "той е бил футболис и нападател":

    Ти погледни България къде е ,даже не участва та после давай акъл Франция е печелила ,ти представяш ли ако бяха спечелили купата всичкото черно ?Тепърва ще има доста критика в ефир,иначе респект към Дембеле и другите момчета от ПСЖ .

    10:40 16.07.2026

  • 6 Гоуст

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Соваж бейби":

    И за кое не е прав? Не само, че беше езобразно съдийство през цялото световно ами и тенденциозно
    Съвсем очаквано предвид, че съдиите ги бяха събрали от целия свят

    Коментиран от #7

    10:41 16.07.2026

  • 7 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гоуст":

    Вярно е имаше показана дискриминация към френския отбор,силни играчи но мача с Испания бяха нула .Диде допусна грешка спортистите бяха длъжни да угоди на Мбаппе да му подават и да вкарва гол.Не си ли спомняш последния гол на Дембеле ,Мбаппето как гадно гледаше нареден да му подават Дембеле мина като TGV влак с бърза скорост и вкара и другите момчета които вкараха преди.После трябваше и малко бели все пак е национал ,купата на Франция беше заслуга и на бели играчи Жиру,Гризман ....Хюго Лорис .

    10:52 16.07.2026

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