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Меси посвети победата над Англия на Марадона и отсече: Харесва ли ви или не - най-добрите сме

Меси посвети победата над Англия на Марадона и отсече: Харесва ли ви или не - най-добрите сме

16 Юли, 2026 13:00 1 181 15

  • лионел меси-
  • футбол-
  • аржентина-
  • англия-
  • мондиал 2026-
  • световно първенство

Тази Аржентина може всичко

Меси посвети победата над Англия на Марадона и отсече: Харесва ли ви или не - най-добрите сме - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мегазвездата на Аржентина Лионел Меси логично бе изключително щастлив след драматичния късен обрат с 2:1 над Англия и класирането за финала на Мондиал 2026. Капитанът на “гаучосите” се отчете с две асистенции и в неделя ще търси втора поредна световна титла в последния двубой от турнира срещу Испания.

„Този отбор заедно може да постигне всичко. Тези играчи заедно… това е нещо наистина специално. Въпреки че ставаше дума за футболен мач, от момента, в който зазвуча националният химн, преживяхме нещо специално. Това не беше просто поредната победа – аржентинският народ отчаяно я искаше", започна Меси.

„Това Световно първенство беше напълно лудо – невероятно е, че отново стигнахме до финала. През последните четири години бяхме най-добрият отбор в света, харесва ли се това на хората или не, и независимо какво казват другите. Спечелихме този статут благодарение на собствения си упорит труд. Никой не ни дава нищо даром.

„Могат да казват каквото си искат. Ние се състезаваме, борим се, играем и добре – вижте как играхме днес, доминирахме над Англия, въпреки че губехме. Горд съм и се радвам, че успях да зарадвам всички аржентинци“, продължи той.

„Подготвям се за това световно първенство от почти една година. Прекарах декември в Аржентина, тренирах сутрин и следобед, защото знаех, че ще дам всичко от себе си, за да бъда във възможно най-добрата форма“, каза още капитанът на "гаучосите".

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Меси посвети победата на покойната аржентинска легенда Диего Марадона: “Сигурен съм, че Диего се наслаждава много на всичко това отгоре. За него това винаги е бил един много специален ден… Радвам се, че мога да му донеса тази радост и се надявам той да отпразнува победата както си иска там горе и да ѝ се наслади. Имаме късмет, че сме живели в епохата на Диего. Никога не съм искал да се сравнявам с него и знам, че той ме обичаше. Решавам да запазя всички прекрасни моменти, които споделихме заедно“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай Онзи

    21 8 Отговор
    Снощи бях за вас, но в неделя съм за Испания.

    13:01 16.07.2026

  • 2 МЕСЧО НИВГА НЯМА ДА БЪДЕ

    10 17 Отговор
    КАТО МАРАДОНА....НИИИВГАААА

    13:01 16.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    8 9 Отговор
    Да видим колко играчи ще накажат за плаката.

    13:02 16.07.2026

  • 4 Соваж бейби

    9 17 Отговор
    Келеш ,а дано ви измислят и ви отнемат купата !Дано направите още глупости с вашия расизъм ,индиянец никога няма да стане най добър в нищо .

    13:05 16.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 маке

    16 7 Отговор
    Добри сте, да, ама Испания е по добра и ще е шампион

    13:08 16.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мими Кучева🐕

    15 10 Отговор
    Меси е номер едно,за ужас на Ганьо!
    🦍🦍🦍🥳🤣👍

    Коментиран от #14

    13:09 16.07.2026

  • 9 Бялджип

    16 12 Отговор
    Меси е може би най-добрият футболист за всички времена и ние сме щастливци да го видим. Харесва ли, или не, от фактите не може да се избяга. Футболът е видял много от създаването си- Пеле, Зико, Бекенбауер, Кройф, Еузебио, Марадона, Гаринча и кой ли не, но може би Меси е на върха?! Не знам, това е моето виждане.

    13:17 16.07.2026

  • 10 късокрако еврейчи

    12 13 Отговор
    Тоя смешник е ужасен човек - никога не се снима с деца, туря еврейското кепе и се кланя на Сатаната - айде у лево. Вижте клипчето, където Сатаняну намига на Милей да спечелят, ама по втория начин, нали се сещате. Неслучайно, съдиите ги крепят яко - и Джани е в играта с двата крака - егати и смешното първенство - чист опиум на смотаните празноглави маси...

    13:22 16.07.2026

  • 11 Види се не разбирате нищо от това

    7 1 Отговор
    с топката надута. Най-великият е Гонзо. И затова е начело на БФС А бъдещия световен шамп-он е именно нашия отбор и ще победи на финала. Онези там другите са подизпълнители Испански и Аржентински.

    13:51 16.07.2026

  • 12 И на нашия плакат ще пише:

    2 1 Отговор
    о.Белене е Български! Те тва е финал на пръвенство световно!

    13:55 16.07.2026

  • 13 Анонимен

    3 2 Отговор
    Ще се види кои са най -добрите в неделя на финала. Най -добри сте в скандалите и не коректната груба игра.Такъв грозен мач отдавна не се е виждало.А,и Малдивите никога не са били и не искат да бъдат ваши.Предпочитат да са Англичани ,чиято колония са били някога,не ви искат вас.Да победи Испания -най-добрия и коректен отбор на мундиала.Удоволствие да се гледа играта им.

    14:10 16.07.2026

  • 14 Анонимен

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Мими Кучева🐕":

    Меси нямаше да е никой ако не бяха испанците,те го откриха и създадоха,благодарение на тях той е който е

    Коментиран от #15

    14:14 16.07.2026

  • 15 Лопата Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Анонимен":

    Олд Бойс Аржентина! Там започва всичко! Не подхващай историята от където ти е удобно!

    15:10 16.07.2026

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