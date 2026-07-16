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Треньорът на Аржентина: Усещаме миризма на кръв и се борим с всичко

Треньорът на Аржентина: Усещаме миризма на кръв и се борим с всичко

16 Юли, 2026 12:29 660 6

  • лионел скалони-
  • аржентина-
  • футбол-
  • англия-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Този отбор играе най-добрия си футбол, когато е под напрежение

Треньорът на Аржентина: Усещаме миризма на кръв и се борим с всичко - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лионел Скалони посвети сладката победа над Англия с 2:1 на аржентинския народ и каза, че тимът му ще направи всичко възможно да спечели и финала срещу Испания в неделя, за да триумфира с титлата на второ поредно световно първенство.

„Този отбор играе най-добрия си футбол, когато е под напрежение“, коментира селекционерът на "гаучосите" след победата, дошла след гол на Лаутаро Мартинес във втората минута на добавеното време.

„Когато имаме затруднения, а противникът се поколебае съвсем малко, усещаме миризма на кръв и се борим с всичко, което имаме. Това е чувството, което този отбор ми дава. Щастлив съм, защото тимът се бори до самия край. Дори да бяхме елиминирани, щяхме да го направим, знаейки, че сме оставили всичко от себе си на терена“, каза още 48-годишният аржентински селекционер.

Скалони обясни, че Аржентина е показала най-добрата си страна, след като Антъни Гордън даде преднина на Англия за 1:0 в началото на второто полувреме.

„След техния гол показахме всичко, което искаме да представлява футболът. Той не е просто тактика, стратегия или атракция. Всичко, в което вярваме, се отрази през последните 40 минути“, обясни спецът.

Скалони определи футболистите си като упорити, но „имам предвид това в най-добрия възможен смисъл на думата. Те са воини. Израснаха в среда, където не се страхуват от нищо. Винаги се конкурат и винаги се очаква да бъдат най-добрите. Отговорността не им тежи. Когато мачът стигне до тези последни 15, 20 или 25 минути, те все още искат топката. Никой не си мислеше: „Ами ако направя грешка и загубим полуфинал на Световното първенство?“.

„Те просто мислеха да играят футбол, точно както са правили през целия си живот. Момчетата ми са като семейство. Никога не се отказват от нито една топка. Борят се до самия край. Ще се опитаме да спечелим финала, ще направим всичко възможно", добави Скалони.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Да видим колко играчи ще накажат за плаката.

    Коментиран от #4

    12:30 16.07.2026

  • 2 БРАВО АРЖЕНТИНА

    6 1 Отговор
    Тия гнусни британци ги навряхте където трябва. Мачкайте те го това долно британски племе.

    12:33 16.07.2026

  • 3 Янина

    5 3 Отговор
    Никой не коментира как след края на мача докато футболистите бяха още на терена, Белингам се приближи до 3-4 аржентински футболисти и удари един тупаник зад врата на един от аржентинците.
    Тази информация е за всички, които неистово боготворят англичаните.

    Коментиран от #5, #6

    12:37 16.07.2026

  • 4 Наблюдател

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тая аржентинска обсебеност по Фолклендите е много гадна. Самата Аржентина е завладяна от Испания, от коренното население хора почти не са останали. Англия пък завладява едни необитаеми острови, но те, видите ли, са на 800 километра от Аржентина в океана и значи са нейни.

    12:53 16.07.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Янина":

    Белингам ме изглеждаше на себе си след мача. Гл даше , като препикано мушкато. А преди това цял мач се хилеше подигравателно.

    12:56 16.07.2026

  • 6 Соваж бейби

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Янина":

    Малко им е на аржентиците трябва нещо по сериозно .

    13:01 16.07.2026

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