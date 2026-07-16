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Сестри Стоеви с класиране на четвъртфиналите в Токио

Сестри Стоеви с класиране на четвъртфиналите в Токио

16 Юли, 2026 16:50 499 0

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Българският бадминтон отново блести на световната сцена

Сестри Стоеви с класиране на четвъртфиналите в Токио - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Стефани и Габриела Стоеви се класираха за четвъртфиналите на престижния бадминтон турнир HSBC BWF World Tour Super 750, който се провежда в Токио, Япония. Във втория си двубой от надпреварата, талантливите ни националки демонстрираха хладнокръвие и отлична форма, като надделяха над японската двойка Руи Хироками и Саяка Хобара с резултат 21:18, 21:15.

След категоричната си победа, петкратните европейски шампионки очакват да разберат кои ще бъдат следващите им съпернички в битката за място сред най-добрите четири. Днес по-късно ще стане ясно срещу кого ще се изправят в четвъртфиналната фаза, където залогът е влизане в полуфиналите на един от най-силните турнири в света.

След приключването на турнира в Токио, сестри Стоеви ще насочат вниманието си към следващото голямо изпитание – HSBC BWF World Tour Super 1000 в Гуанчжоу, Китай. Надпреварата, която ще се проведе от 21 до 26 юли, привлича елита на световния бадминтон и предлага внушителен награден фонд от 2 милиона долара.


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