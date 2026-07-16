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Хулио Веласкес преди старта на сезона в Първа лига: Ще гледаме отново мач за мач

Хулио Веласкес преди старта на сезона в Първа лига: Ще гледаме отново мач за мач

16 Юли, 2026 18:43 422 0

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Наставникът на Левски говори преди мача с Дунав Русе

Хулио Веласкес преди старта на сезона в Първа лига: Ще гледаме отново мач за мач - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Левски - Хулио Веласкес говори на пресконференция преди старта на първенството в Първа лига и мача с Дунав Русе, в петък от 21:15 часа.

„Има играчи, които са в процес на възстановяване. Най-голям шанс да попадне в групата има Сула. Той ще бъде в нея. Останалите, на които им е необходимо, продължават с процеса на възстановяване. Що се отнася до играчите, които играха във вторник, се възстановяват по план. Останалите се подготвят също както трябва“, започна Веласкес.

„Съвсем различни обстоятелства ще предложи новият сезон в Първа лига. Влизаме със същото желание и страст, както през миналата година. Имам огромно уважение към абсолютно всички противници. Не мога да отлича отбори, които да са най-големите конкуренти. По един и същ начин подхождаме към всички противници. Ще гледаме отново мач за мач“, продължи испанският специалист.

„Ако има подценяване, то би била грешка, която ще ни доведе до провал. Ако останем скромни, опитвайки се да бъдем най-добрата версия на себе си, ще имаме голям шанс за краен успех. Това, което виждам в играчите и целия спортно-технически щаб е огромен фокус върху следващия мач, както е било и досега. Изненадата зависи от очакванията на всеки един. Ние ще изберем най-добрите 11, слагайки на кантар всички обстоятелства, от които зависи изборът ни. Във връзка с въпроса и задължаващото правило да играе българин до 23 години това също ще ни доведе до там да преценяваме кой е най-доброто решение“, каза още испанецът.

„Фокусът ми е само към „Дунав“. Все тази ми е за всички въпроси за трансфери. Само за утрешния мач мисля. Имаме мач за първенството вкъщи, изключително важен мач. Гледах контролните мачове на „Дунав“. Запознат съм как играят и във фаза атака, и във фаза защита. Наясно сме с тях“, завърши Веласкес.


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