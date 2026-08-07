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Албена Павлова-Маркова на 60 г.: Живот като на кино

Албена Павлова-Маркова на 60 г.: Живот като на кино

7 Август, 2026 12:16 1 191 10

  • албена павлова-маркова-
  • рожден ден-
  • юбилей

Юбилей за една от най-харизматичните ни актриси

Албена Павлова-Маркова на 60 г.: Живот като на кино - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес, 7 август 2026 г., българската театрална и телевизионна сцена има двоен повод за празник. Голямата актриса Албена Павлова-Маркова навършва кръглите 60 години. Позната на широката публика със знаковите си роли, тя остава символ на ведрост, талант и изключителен професионализъм. В този материал събираме най-интересните факти от нейния личен и професионален път.

5 любопитни факта за живота и кариерата й

  • Златен медал и руско образование: Албена е родена в Русе през 1966 г. Тя завършва Руската езикова гимназия в града със златен медал за отличен успех.
  • Ранен старт в киното: Още докато учи в тогавашния ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Сашо Стоянов, тя получава главни роли във филмите „Сляпа събота“ и „По здрач“, както и участие в епоса „Време разделно“.
  • Повече от 30 години в Сатирата: Извън телевизионния екран, голямата ѝ любов остава Сатиричният театър „Алеко Константинов“, където прави десетки незабравими роли.
  • Престижната награда „Икар“: През 2007 г. талантът ѝ е оценен официално от Съюза на артистите в България. Тя печели „Икар“ за поддържаща женска роля за участието си в спектакъла „Отделената глава“.
  • Гълъбина Чеканова — ролята на живота й: Най-голяма популярност ѝ носи образът на Гълъбина в комедийния сериал „Столичани в повече“, превърнал се в абсолютен феномен в ефира.

Професионално и семейно партньорство

Албена споделя живота си с друг обичан актьор, режисьор и сценарист — Емил Марков. Двамата са заедно от близо 40 години, превръщайки се в едно от най-стабилните и уважавани семейства в българските арт среди. Имат две деца — Здравко и Мина. Любопитен факт е, че дъщеря им Мина също тръгна по техните стъпки и изигра екранната дъщеря на Албена в „Столичани в повече“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чудя се

    6 5 Отговор
    Тая що е толкова жална? Не уредиха ли целата фамилия на хрснилка в шоу бизнеса?

    12:27 07.08.2026

  • 2 аре стига де

    6 1 Отговор
    Ми не виждам никакъм живот като на кино, а 30 години в театъра на мързелива хранилка и две роли в киното с това лице на умряла овца.

    13:05 07.08.2026

  • 3 моля ви се

    8 0 Отговор
    Любопитен факт е, че дъщеря им Мина също тръгна по техните стъпки и изигра екранната дъщеря на Албена в „Столичани в повече“ - не това не е любопитен факт, а закономерност в бг арт средите и се нарича чиста проба шуробаджанащина.

    Коментиран от #4

    13:06 07.08.2026

  • 4 Точно ,

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "моля ви се":

    но не е само при нас . Повсеместно е 🤣 .

    13:12 07.08.2026

  • 5 аман от грозни артиСки аман

    4 0 Отговор
    Е, ма моля ви се изглежда само на 70.

    13:12 07.08.2026

  • 6 върни се в училище Венелино

    5 0 Отговор
    Венелино, живот като на кино означава поне пет брака, няколко деца, да си обиколил света, да имаш награди, яхти, резиденции, след теб да ти тичат папараци и пр., а на снимката какво имаме? Една никому неизвестна бозава леля, прашасяла та и мухлясала.

    13:35 07.08.2026

  • 7 Ами, до "Столичаните"

    2 0 Отговор
    Никой не я беше чувал и виждал!!!Късмет!!!

    14:10 07.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Много

    2 2 Отговор
    омраза, много злъч, много простотия от негативните коментатори! Явно нормалното не ви понася!

    14:31 07.08.2026

  • 10 в кратце

    0 0 Отговор
    Да е жива и здрава жената!

    15:47 07.08.2026