Рекорд? Зендая и Том Холанд са напът да станат най-печелившите звезди за 2026 г.

Звездната двойка актьори Зендая и Том Холанд се очертават като две от най-печелившите кино звезди на 2026 г. Двамата участват в два от най-големите хитове на годината – „Одисея“ на режисьора Кристофър Нолан и „Спайдър-Мен: Нов ден“ на Sony и Marvel.

В „Одисея“ Том Холанд играе Телемах, сина на Одисей, изигран от Мат Деймън, докато Зендая се превъплъщава в богинята Атина. Филмът излезе на 17 юли и към 7 август вече надхвърли границата от 1 млрд. долара.

Само две седмици по-късно Том Холанд и Зендая се появиха отново заедно в „Спайдър-Мен: Нов ден“. Четвъртият самостоятелен филм на Холанд като Питър Паркър постави исторически рекорд в Северна Америка с 360 млн. долара през първия уикенд и глобален старт от 932 млн. долара. Това беше второто най-голямо световно откриване в историята след „Отмъстителите: Краят“.

Така само тези две продукции вече носят близо 2 млрд. долара общи приходи на филмите, в които участват Зендая и Том Холанд. Сумата не представлява личните им хонорари, а световните приходи от продажба на билети на продукциите.

За Зендая годината е още по-силна. Актрисата участва и в романтичната драма „The Drama“ с Робърт Патинсън, която събра около 132 млн. долара в световен мащаб и се превърна в един от по-успешните филми на A24.

Предстои и най-голямата ѝ премиера до края на годината. На 18 декември Зендая отново ще играе Чани в „Дюн: Част трета“ на режисьора Дени Вилньов, заедно с Тимъти Шаламе, Флорънс Пю, Робърт Патинсън, Джейсън Момоа и Аня Тейлър-Джой. Филмът е заснет специално за IMAX и е представян от Warner Bros. като финал на трилогията на Вилньов.

При Том Холанд перспективата за още един голям блокбъстър през 2026 г. е по-неясна. Името му продължава да се свързва с „Отмъстителите: Възходът на Доктор Дуум“, но Marvel Studios не го включи сред официално обявените актьори, а самият Холанд отказва да потвърди дали Питър Паркър ще се появи във филма. Затова евентуалното му участие засега остава спекулация.

Твърденията, че Зендая и Том Холанд могат да поставят абсолютен исторически рекорд за най-голям годишен боксофис на актьор, трябва да се разглеждат предпазливо. Подобни класации нямат единна официална методология и често включват както главни роли, така и кратки появи. Безспорното към момента е, че двамата са сред водещите боксофис имена на 2026 г., а предстоящата „Дюн: Част трета“ може допълнително да увеличи преднината на Зендая до края на годината.