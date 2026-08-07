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Скритите опасности на адаптивния круиз контрол

Скритите опасности на адаптивния круиз контрол

7 Август, 2026 12:22 1 501 6

  • адаптивен круиз контрол-
  • темпомат-
  • съвети

Удобството при дълъг път постепенно приспива бдителността на водача и удължава времето за реакция в критични ситуации

Скритите опасности на адаптивния круиз контрол - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Адаптивният круиз контрол се превърна в една от най-желаните екстри при избора на нов автомобил през последните години. Системата, която автоматично поддържа избрана скорост и дистанция спрямо предходното превозно средство, трансформира монотонното пътуване по магистралата в далеч по-релаксиращо преживяване. С помощта на радари, камери и ултразвукови сензори, съвременните модели могат самостоятелно да спират до пълен стоп и отново да потеглят в задръствания. Зад това технологично улеснение обаче се крие психологически и технически капан, за който мнозина водачи дори не подозират.

Основният проблем произтича от начина, по който човешкият мозък реагира на автоматизацията. Когато автомобилът поетично поеме контрола върху газта и спирачките, шофьорът постепенно преминава в състояние на пасивно наблюдение. Изследванията в областта на пътната безопасност показват, че при продължително използване на електронните асистенти, времето за реакция на водача при неочаквана опасност се увеличава почти двойно. В критичен момент, когато системата подаде сигнал за спешна намеса, на човека зад волана са му необходими ценни секунди, за да осъзнае ситуацията и да прееме физически контрол.

Друг често подценяван аспект са лимитите на самата технология. Макар и изключително напреднали, радарите и оптичните камери имат своите физически ограничения. Тежките валежи от дъжд или сняг, гъстата мъгла, както и силното ниско слънце могат временно да заслепят сензорите и да доведат до внезапно изключване на асистента без предварително предупреждение. В допълнение, повечето масови системи трудно разпознават неподвижни препятствия на пътя – като спрат камион в аварийната лента или внезапно появило се животно, ако пред тях няма друго движещо се превозно средство.

В градски условия или на пътища с интензивен трафик адаптивният Темпомат често страда и от прекалено консервативни настройки. Оставянето на безопасна дистанция от предния автомобил редовно провокира останалите участници в движението да се престрояват в отворената празнина. Това кара електрониката рязко да задейства спирачките, за да възстанови дистанцията, създавайки рискови ситуации за движещите се непосредствено отзад автомобили.

Адаптивният круиз контрол безспорно е великолепно достижение на инженерната мисъл, което значително намалява умората при продължителни преходи. Той обаче е проектиран като система от първо ниво на автономност, която изисква непрекъснато внимание. Пълното поверяване на безопасността в ръцете на електрониката превръща водача от активен участник в пасивен пътник, а на пътя това често се оказва решаващо за избягването на инцидент.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Територията

    15 1 Отговор
    Това не е за БГ, тук постоянно трябва да си нащрек.

    12:26 07.08.2026

  • 2 Някой си

    11 0 Отговор
    Сензорите НЕ се изключват без предупреждение в лошо време...
    Има си и светлинно и звуково предупреждение и се изписва на таблото също.

    12:29 07.08.2026

  • 3 Дии

    15 1 Отговор
    Ако докато управляваш автомобил не псуваш, значи не следиш обстановката

    12:30 07.08.2026

  • 4 Адаптивният круиз контрол ме приспива

    3 1 Отговор
    Отвреме-навреме ме събужда.

    12:44 07.08.2026

  • 5 Стар тираджия

    8 1 Отговор
    Когато седнеш за дволана разчитай само на двете си ръце и двата си крака. Все още съвременните системи не са особено надеждни. Софтуера им не обхваща всички възможни ситуации при вземане на решение за реакция. А и хардуерът им е с евтини компоненти които може да дефектират. И най-вече отваряйте си очите, гледайте пътя не само пред вас а и две пресечки напред, поглеждайте и в огледалата за ззадно виждане че камикадзетата по пътищата станаха много, повечето си мислят че са най-великите и винаги те са с предимство.

    13:04 07.08.2026

  • 6 Васил

    2 0 Отговор
    Само едно не сметнали инженерите за адаптивният круиз контрол ямите по нашите пътища.

    14:01 07.08.2026