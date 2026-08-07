Сапьори премахнаха съветски експлозиви от Дунав в центъра на Будапеща

Сапьори от унгарската армия са премахнали експлозиви от насипите на Дунав близо до Мемориалния парк на Холокоста „Раул Валенберг“ и Будапещенския технологичен университет рано тази сутрин, съобщи в изявление звеното за обезвреждане на бомби на въоръжените сили, цитирано от националната новинарска агенция МТИ, предаде БТА.

По-рано беше съобщено, че в района на Мемориала са открити съветски 203-милиметров бетонобоен снаряд от Втората световна война и гюле от XIX век, докато близо до университета е открит германски контейнер с боеприпаси от Втората световна война, съдържащ осем пускови тръби за „Панцерфауст“ и бойни глави за тях, както и детонатори.

В изявление от тази сутрин звеното заяви, че съветският снаряд е бил твърде ръждясал, за да бъде обезвреден на място, така че е бил извозен от полицията до определена зона за детонация, където ще бъде унищожен заедно с останалите експлозиви.

За операцията по премахването Мостът на свободата и насипите, университетските сгради и бензиностанция бяха временно отцепени. След операцията полицията премахна ограниченията и отвори отново пътищата.