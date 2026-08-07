Сапьори от унгарската армия са премахнали експлозиви от насипите на Дунав близо до Мемориалния парк на Холокоста „Раул Валенберг“ и Будапещенския технологичен университет рано тази сутрин, съобщи в изявление звеното за обезвреждане на бомби на въоръжените сили, цитирано от националната новинарска агенция МТИ, предаде БТА.
По-рано беше съобщено, че в района на Мемориала са открити съветски 203-милиметров бетонобоен снаряд от Втората световна война и гюле от XIX век, докато близо до университета е открит германски контейнер с боеприпаси от Втората световна война, съдържащ осем пускови тръби за „Панцерфауст“ и бойни глави за тях, както и детонатори.
В изявление от тази сутрин звеното заяви, че съветският снаряд е бил твърде ръждясал, за да бъде обезвреден на място, така че е бил извозен от полицията до определена зона за детонация, където ще бъде унищожен заедно с останалите експлозиви.
За операцията по премахването Мостът на свободата и насипите, университетските сгради и бензиностанция бяха временно отцепени. След операцията полицията премахна ограниченията и отвори отново пътищата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Укротрола да хване скоротечен рак!
Коментиран от #2, #11
12:23 07.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 осраински
12:33 07.08.2026
4 След това руската армия 1957г
Коментиран от #5
12:34 07.08.2026
5 Един
До коментар #4 от "След това руската армия 1957г":Не руската, а съветската армия.
12:38 07.08.2026
6 Наистина
12:40 07.08.2026
7 Някой
12:45 07.08.2026
8 защо
германски контейнер с боеприпаси съдържащ осем пускови тръби за „Панцерфауст“ и бойни глави за тях, както и детонатори
Обаче, заглавие та дрънка!!
Сапьори премахнаха съветски експлозиви от Дунав в центъра на Будапеща
Удри Маре,
Че само три останахме - Урсула, Кая и ти.
12:53 07.08.2026
9 Емил Стефанов
Коментиран от #13
12:59 07.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ
До коментар #1 от "Укротрола да хване скоротечен рак!":маkя ти анадолсkи чичковци да я хванат!
13:10 07.08.2026
12 Руснак
14:08 07.08.2026
13 ТОЧНО
До коментар #9 от "Емил Стефанов":НО НИЕ СМЕ ВИНОВНУТЕ, кликаме на глупостта, а аФтУрите потриват доволно ръце
14:18 07.08.2026
14 Анонимен
14:26 07.08.2026