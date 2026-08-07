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Сапьори премахнаха съветски експлозиви от Дунав в центъра на Будапеща

Сапьори премахнаха съветски експлозиви от Дунав в центъра на Будапеща

7 Август, 2026 12:22 1 731 14

  • дунав-
  • унгария-
  • будапеща-
  • бомба

След операцията полицията премахна ограниченията и отвори отново пътищата

Сапьори премахнаха съветски експлозиви от Дунав в центъра на Будапеща - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сапьори от унгарската армия са премахнали експлозиви от насипите на Дунав близо до Мемориалния парк на Холокоста „Раул Валенберг“ и Будапещенския технологичен университет рано тази сутрин, съобщи в изявление звеното за обезвреждане на бомби на въоръжените сили, цитирано от националната новинарска агенция МТИ, предаде БТА.

По-рано беше съобщено, че в района на Мемориала са открити съветски 203-милиметров бетонобоен снаряд от Втората световна война и гюле от XIX век, докато близо до университета е открит германски контейнер с боеприпаси от Втората световна война, съдържащ осем пускови тръби за „Панцерфауст“ и бойни глави за тях, както и детонатори.

В изявление от тази сутрин звеното заяви, че съветският снаряд е бил твърде ръждясал, за да бъде обезвреден на място, така че е бил извозен от полицията до определена зона за детонация, където ще бъде унищожен заедно с останалите експлозиви.

За операцията по премахването Мостът на свободата и насипите, университетските сгради и бензиностанция бяха временно отцепени. След операцията полицията премахна ограниченията и отвори отново пътищата.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Укротрола да хване скоротечен рак!

    19 4 Отговор
    Укротрола да хване скоротечен рак!

    Коментиран от #2, #11

    12:23 07.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 осраински

    11 2 Отговор
    Никой да не закача марчето че е минирана от споминалият се преди 20 сет години Путин

    12:33 07.08.2026

  • 4 След това руската армия 1957г

    6 15 Отговор
    газеха унгарците с танкове в Будапеща!

    Коментиран от #5

    12:34 07.08.2026

  • 5 Един

    13 5 Отговор

    До коментар #4 от "След това руската армия 1957г":

    Не руската, а съветската армия.

    12:38 07.08.2026

  • 6 Наистина

    8 3 Отговор
    ще уплашат Пешо Маджара !

    12:40 07.08.2026

  • 7 Някой

    16 3 Отговор
    Такива неща редовно се откриват например в Германия. Не е нищо особено. И тук май намираха от бомбардировките на САЩ и Великобритания.

    12:45 07.08.2026

  • 8 защо

    23 4 Отговор
    Открити: съветски 203-милиметров бетонобоен снаряд;
    германски контейнер с боеприпаси съдържащ осем пускови тръби за „Панцерфауст“ и бойни глави за тях, както и детонатори
    Обаче, заглавие та дрънка!!
    Сапьори премахнаха съветски експлозиви от Дунав в центъра на Будапеща

    Удри Маре,
    Че само три останахме - Урсула, Кая и ти.

    12:53 07.08.2026

  • 9 Емил Стефанов

    12 2 Отговор
    Заглавието естествено е подвеждащо(типично за фейк медиите)...

    Коментиран от #13

    12:59 07.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Укротрола да хване скоротечен рак!":

    маkя ти анадолсkи чичковци да я хванат!

    13:10 07.08.2026

  • 12 Руснак

    2 1 Отговор
    Какую бы ещё гадость написать про Россию, а то прям кушать не могу. Да и фантазии с образованием не хватает.

    14:08 07.08.2026

  • 13 ТОЧНО

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Емил Стефанов":

    НО НИЕ СМЕ ВИНОВНУТЕ, кликаме на глупостта, а аФтУрите потриват доволно ръце

    14:18 07.08.2026

  • 14 Анонимен

    3 0 Отговор
    Героичната отбрана на града през ВСВ е доказана от много месечната и отбрана.Отпорът на защитниците се подклажда от офанзивата на Вермахта ,който пробива съветските линии ,като достига до близо до столицата на Унгария.В настъплението се натъкват на Първа българска армия.Според изчисленията тяхната съпротива ще е минимална.Голямата грешка на Абвера е в подценяването на българският войник.Настъплението е спряно като по полята на Унгария завинаги остават 30000български войници.Защитниците на града се сражават храбро,но в крайна сметка той е завладян от Червената армия.Откритите Панцерфаусти са свидетели на събитиятаНикой не е забравен ,нищо не е забравено...

    14:26 07.08.2026

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