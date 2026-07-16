Британски политици настояват: ФИФА да санкционира Аржентина заради спорен банер за Фолкландските острови

След драматичния сблъсък между Аржентина и Англия, страстите на терена се пренесоха и извън него. Аржентинските футболисти отпразнуваха победата си, развявайки транспарант с надпис: „Фолкландските (Малвинските) острови са аржентински“. Този жест предизвика буря от реакции във Великобритания и разпали отново стария спор за суверенитета над островите.

Веднага след инцидента, британското правителство реагира остро. Министър Питър Кайл определи действията на аржентинските играчи като „абсолютно недопустими“ и настоя ФИФА да започне щателно разследване. Лидерът на либералдемократите Ед Дейви изпрати официално писмо до световната футболна централа, в което настоява за строги дисциплинарни мерки срещу футболистите, участвали в демонстрацията.

Британският премиер Киър Стармър също се включи в дебата, подчертавайки, че спортните събития не трябва да се използват за политически изявления. Той категорично заяви, че Фолкландските острови остават британска територия и призова ФИФА да приложи правилата си безкомпромисно.

В писмото си до ФИФА, Ед Дейви настоява футболистите, които са развели спорния банер, да бъдат временно отстранени от участие във финалния мач срещу Испания. Британските власти се позовават на дисциплинарния кодекс на ФИФА, който забранява използването на спортни форуми за политически, идеологически или религиозни послания.