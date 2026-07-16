Новини
Спорт »
Световен футбол »
Британски политици настояват: ФИФА да санкционира Аржентина заради спорен банер за Фолкландските острови

Британски политици настояват: ФИФА да санкционира Аржентина заради спорен банер за Фолкландските острови

16 Юли, 2026 19:28 499 6

  • фифа-
  • аржентина-
  • фолкландски острови-
  • политически скандал-
  • футбол-
  • великобритания-
  • санкции-
  • спорт и политика

Политическо напрежение след футболен мач – Лондон иска строги мерки срещу аржентинските национали

Британски политици настояват: ФИФА да санкционира Аржентина заради спорен банер за Фолкландските острови - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След драматичния сблъсък между Аржентина и Англия, страстите на терена се пренесоха и извън него. Аржентинските футболисти отпразнуваха победата си, развявайки транспарант с надпис: „Фолкландските (Малвинските) острови са аржентински“. Този жест предизвика буря от реакции във Великобритания и разпали отново стария спор за суверенитета над островите.

Веднага след инцидента, британското правителство реагира остро. Министър Питър Кайл определи действията на аржентинските играчи като „абсолютно недопустими“ и настоя ФИФА да започне щателно разследване. Лидерът на либералдемократите Ед Дейви изпрати официално писмо до световната футболна централа, в което настоява за строги дисциплинарни мерки срещу футболистите, участвали в демонстрацията.

Британският премиер Киър Стармър също се включи в дебата, подчертавайки, че спортните събития не трябва да се използват за политически изявления. Той категорично заяви, че Фолкландските острови остават британска територия и призова ФИФА да приложи правилата си безкомпромисно.

В писмото си до ФИФА, Ед Дейви настоява футболистите, които са развели спорния банер, да бъдат временно отстранени от участие във финалния мач срещу Испания. Британските власти се позовават на дисциплинарния кодекс на ФИФА, който забранява използването на спортни форуми за политически, идеологически или религиозни послания.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 az СВО Победа 81

    14 1 Отговор
    Накратко Англия е окупирала Малвините и не само тях, ама иначе Русия била окупатор!

    🤣🤣🤣🤣

    19:32 16.07.2026

  • 2 пръц

    9 1 Отговор
    Не бе направо ФИФА да присъди служебна победа на наглетата та белким мирясат.

    19:33 16.07.2026

  • 3 УДРИ ГРОЗНИТЕ БРИТАНЦИ

    7 1 Отговор
    Удри, удри, УДРИ.

    19:34 16.07.2026

  • 4 Меси

    7 2 Отговор
    Няма по-гадни от АнглоСаксите!

    19:36 16.07.2026

  • 5 Сатана Z

    0 6 Отговор
    Аржентинците са като Украинците.Едните твърдят,че Крим е техен а другите се бият в гърдите,че Фолклендските острови са техни ,но и двете племена съществуват благодарение милостта на Краля ,който им дава пари и други благини на корумпираните им правителства.

    19:43 16.07.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Абе, помним и провокацията на Джеръми Кларксън с Топ Гиър в Аржентина през 2014. Беше си сложил на Поршето регистрационен номер H982 FKL . Като се усетиха аржентинците така ги погнаха, че зарязаха и трите си коли и целия екип дим да ги няма. Бягаха презглава от Аржентина.

    20:10 16.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове