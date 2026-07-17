Христо Янев след драмата в Ирландия: Показахме характер и отборен дух

Треньорът на ЦСКА Христо Янев говори след драматичната победа с 2:1 над Дери Сити. Успехът прати "червените" във втория предварителен кръг на Лига Европа. Специалистът изрази мнение, че отборът е стигнал до успеха с характер.

"Видяхме много неща. Искам да поздравя всички хора в клуба с победата и продължаването напред. Днес видяхме характер, че можем да се преборим с трудна ситуации. С усилията на всички победихме заслужено. Трябва да поздравим съперника. Играха с много директни топки и ни затрудниха. През първото полувреме контролирахме топката. През второто полувреме след техния гол нещата се промениха. Затрудняваха ни с центрирани топки. Вкарахме гол, който ни върна самочувствието в мача. След това се преборихме с много физически контакти и напрежение.

Хубаво е да имаме човек, на който да разчитаме. Другите двама нападатели са толкова добри, колкото Питас. Отборният дух ни донесе победата. През първото полувреме можеше да вкараме няколко гола и мачът да се развие по друг начин.

Напрегнат мач. Не видях какво се случи от другата страна на терена. Направи ми впечатление, че домакинските фенове влязоха на терена и имаше съприкосновение с Митко Евтимов. Благодарим за подкрепата. Не съм видял нещо, заради което да бъдат наказани нашите фенове. Видях мач, изпълнен с енергия и заряд. Имаме нужда от подкрепа и се надявам да получаваме такава.

Искаме да се приберем, да сме здрави и да си починем. След това ще направим най-доброто, за да подходим към старта на сезона", каза Янев.