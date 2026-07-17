Никола Цолов преди Белгия: уверен, подготвен и готов за пълна газ на "Червената вода"

Българската надежда във Формула 2 Никола Цолов е изпълнен с оптимизъм и увереност преди предстоящия състезателен уикенд за Гран При на Белгия.

В ексклузивно интервю за DIEMA SPORT 3, младият пилот сподели впечатленията си от лятната подготовка.

Цолов разкри, че е свалил малко килограми преди уикенда, демонстрирайки своята отдаденост на физическата подготовка.

Един от акцентите в разговора беше участието на Цолов във фестивала "Спирит Гудууд" преди дни. „Беше наистина уникално и готино да бъда там. Карах много готини коли – GT3 Мерцедес на Макс Верстапен, с който той кара 24 часа на Нюрбургринг и почти спечелиха. Това е уникално чувство да знам, че съм седнал в тази кола. От друга гледна точка, карах RB8 на Ред Бул с цветовете, което е шампионската кола от 2012 година на Себастиан Фетел. Горе-долу това обяснява цялата неща, какво се е случило на фестивал "Гудууд", където ходят всички бивши пилоти, сегашни пилоти. Така че наистина е огромен фестивал, на който се събират хора, които наистина харесват спорта и разбират от коли," сподели развълнуван Цолов.

В навечерието на състезанието на Спа, Цолов демонстрира и смелост, свързана с една от най-емблематичните секции на пистата – "Червената вода". На въпрос дали с Формула 3 миналата година е успявал да мине тази комбинация от завои на пълна газ, той отговори утвърдително: "Да, и с Формула 2."

Според него, ако метеорологичните условия позволяват (без дъжд), това ще бъде възможно и тази година.

Първата и единствена свободна тренировка за Формула 2 е насрочена за утре,петък, в 12:05 часа и ще бъде излъчена по DIEMA SPORT 3, където феновете ще могат да видят Никола Цолов в действие.